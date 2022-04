Indépendance, bilatéralisme et "realpolitik" : le monde vu par Marine Le Pen

Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national (RN) à l'élection présidentielle, se méfie de l’expression "communauté internationale". Elle ne jure que par "le concert des nations", et campe sur une conception "westphalienne" des relations diplomatiques, c’est-à-dire fondées sur la souveraineté des États et de leurs intérêts.

Pour restaurer une diplomatie française "nationale", Marine Le Pen veut s’affranchir du "multilatéralisme", qu’il soit européen ou onusien, qui, selon elle, affaiblit ou dilue l’influence et les intérêts de la France dans le monde. Pour elle, l’important est le bilatéralisme entre nations souveraines, fondé sur la réciprocité. Bref, une "realpolitik" du donnant-donnant.

Elle rejette donc le "droit d’ingérence humanitaire" cher à Bernard Kouchner et préfère le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. "Je restaurerai la diplomatie secrète car c’est la seule qui est efficace", assure Marine Le Pen, qui entend rompre avec "la diplomatie bavarde d’Emmanuel Macron".

Sortir du commandement intégré de l'OTAN

La candidate du RN veut fonder sa politique étrangère sur trois principes : "indépendance, équidistance et constance", selon les mots qu’elle a utilisés lors de sa conférence de presse du 13 avril 2022 à Paris. Elle entend s’inspirer du général de Gaulle, voire l’imiter, quand celui-ci avait décidé de quitter le commandement intégré de l’OTAN en 1966.

"Je souhaite simplement renouer avec une politique qui fut la nôtre en 1966 et 2009 qui n’impliqua nullement une soumission à Moscou, affirme Marine Le Pen. Jamais la loyauté de la France à l’égard de l’OTAN n’a été mise en défaut. Je ne placerai simplement jamais nos forces armées sous un commandement qui ne relève pas de la souveraineté nationale française."

Si elle ne s’oppose pas à l’acheminement d’armes défensives et à la fourniture de renseignements à l’Ukraine aujourd’hui envahie par la Russie, elle se dit "plus réservée à la livraison d’armes directes car la ligne entre l’aide et la cobelligérance est mince".

Vers un rapprochement OTAN-Russie

Anticipant la fin du conflit entre Kiev et Moscou, Marine Le Pen plaide pour "un rapprochement stratégique entre l’OTAN et la Russie", qui, selon elle, est "dans l’intérêt de la France et de l’Europe, mais aussi des États-Unis, qui n’ont aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe".

Quand un journaliste américain s’interroge sur son "indépendance" vis-à-vis du Kremlin, en lui rappelant l’emprunt russe pour financer sa précédente campagne présidentielle, Marine Le Pen juge le procès qui lui ai fait de "particulièrement injuste" : "J’ai effectué un prêt à une banque tchéco-russe, car je n’ai jamais réussi à obtenir un prêt ni en France jusqu’à présent, ni en Europe. Cette situation est d’autant plus scandaleuse qu’Emmanuel Macron, qui en avait pris conscience, a fait voter la création d’une banque de la démocratie, mais il ne l’a jamais en réalité mis en application. Elle a été votée mais sans décret d’application."

Et d’ajouter : "Il est quand même assez pervers quelque part de nous empêcher d’obtenir le financement tout à fait naturel d’un mouvement politique représentatif dans son propre pays, obligé à aller chercher un prêt à l’étranger, pour nous reprocher d’avoir fait un prêt à l’étranger !"

Fin de la coopération militaire entre Paris et Berlin

Dans sa vision stratégique et militaire du continent européen, la candidate du RN fait le constat que Paris et Berlin n’ont aucun intérêt commun. Pire que l’Allemagne est, selon elle, "le négatif absolu du modèle français, fondé sur l’indépendance, la dissuasion et un modèle d’armée et industriel complet de rang mondial".

"L’Allemagne a des intérêts divergents des nôtres", explique Marine Le Pen. Elle considère l’OTAN comme le pilier naturel de sa sécurité aujourd’hui comme hier, ce qui l’amène à acheter américain et à ne pas s’être dotée d’un modèle d’armée complète. Pacifiste, en dépit de son réarmement tardif, qui ne sera au fond qu’un rattrapage d’années de sous-investissements, elle condamne l’exportation d’armement qu’elle ne voit pas comme nous "comme le prolongement de sa diplomatie."

Fort de ce constat, Marine Le Pen souhaite l’arrêt de l’ensemble de coopération militaire avec Berlin, qu’il s’agisse de l’avion de combat comme du char du futur. Pour enfoncer le clou, la candidate du RN ne soutiendra pas la revendication allemande d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, tout en souhaitant son élargissement à l’Inde, à un pays d’Afrique ou d’Amérique du sud. "Le moteur franco-allemand dans l’Union européenne est quasiment une fiction", proclame-t-elle.

Pas de "Frexit"

"Le Frexit n’est nullement notre projet", ajoute Marine Le Pen, mais elle constate que "le Brexit n’a pas provoqué de cataclysme" chez les Britanniques. Elle annonce d’ores et déjà une diminution de 5 milliards d’euros de la contribution française au budget de l’Union européenne. "Je veux une Europe des coopérations", proclame-t-elle. Comme la Hongrie de Viktor Orban, Marine Le Pen considère que le droit national doit primer sur le droit européen.

En Asie, la candidate du RN met l’accent sur le développement d’un partenariat avec le Japon et la Corée du Sud. Elle juge la posture de l’administration Biden "trop agressive vis-à-vis de Pékin", avec qui, elle entend "parler d’égal à égal". Dans le monde arabe, Marine Le Pen compte s’appuyer sur les Émirats arabes unis et le sultanat d’Oman dans la lutte contre l’islamisme.

Au Levant, le Liban sera sa priorité diplomatique. Critiquant la démarche d’Emmanuel Macron, "homme pressé" qui a voulu sauver le pays du Cèdre après l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, Marine Le Pen estime que la solution passera par un règlement impliquant les États-Unis, la Russie, Israël et l’Iran. Comme pour mieux souligner que la diplomatie française ne peut pas agir en solo.

Depuis mars 2012, la France a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie de Bachar el-Assad. Son ambassade à Damas est fermée. Une "erreur" pour Marine Le Pen, qui constate que Paris est aujourd'hui "aveugle" sur un pays-clé au Moyen-Orient.

Alors que certains pays arabes, alliés de la France comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Jordanie, ont déjà renoué avec la Syrie et que plusieurs pays européens ont renvoyé des chargés d'affaires dans la capitale syrienne, elle propose de rétablir les relations diplomatiques avec Damas. Une rupture complète avec la ligne du Quai d'Orsay, hostile à tout rapprochement avec le "boucher de Damas".

Un discours décomplexé avec l'Algérie

Au Maghreb, l’Algérie est au centre de ses préoccupations de sa politique étrangère. "Mon souhait, explique Marine Le Pen, est d’emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds, toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien, a plusieurs éléments incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes des personnes en situation irrégulière en France."

La candidate RN souhaite pouvoir expulser du territoire tout étranger jugé indésirable, "même d’ailleurs sans condamnation pénale", précise-t-elle. "Une fois élue, j’adopterai un discours décomplexé, clair et lisible pour l’Algérie." Et pas question pour Marine Le Pen d’entamer une forme de "repentance" avec l’Algérie sur le dossier mémoriel.

Enfin, sur le dossier climatique, la candidate du RN assure qu’elle ne sortira pas de l’accord de Paris sur le climat, comme l’avait fait Donald Trump pour les États-Unis. Climato-sceptique comme lui, elle annonce que la question climatique ne constituera pas la priorité de sa politique étrangère.