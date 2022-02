Journée spéciale Afghanistan : 6 mois après la prise de Kaboul

6 mois après sa journée spéciale dédiée à la situation des réfugiés suite à la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan, France Culture adapte sa programmation pour faire un état des lieux de la situation sur place.

“Il y a six mois jour pour jour, les Talibans entraient dans Kaboul. Retrait des troupes américaines, fuite du Président en exercice, le 15 août 2021 a ouvert une nouvelle page de l’histoire de l’Afghanistan et de la géopolitique dans la région. Privé de l’essentiel de l’aide extérieure, le pays a plongé très rapidement dans une crise économique majeure menaçant les populations de famine. Les droits humains fondamentaux sont bafoués.

France Culture a décidé de consacrer une journée de programmation spéciale à la situation de ce pays et aux enjeux essentiels qu’elle soulève.”

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Au programme :

Tout au long de la journée, la rédaction de France Culture et la journaliste de la rédaction internationale, Valérie Crova, accompagnée par Eric Audra sur place, proposeront des interviews depuis Kaboul, dans les journaux en direct, avec un temps fort autour de l’invité de 12h30 ; et des reportages sur les thèmes des écoles clandestines pour les filles, de la distribution de la nourriture, de la malnutrition des enfants ou encore de la résistance des salons de beauté, pourtant interdits.

6h45 Les enjeux internationaux / Julie Gacon (remplacée par Baptiste Muckensturm)

La victoire talibane vue du Tadjikistan

Avec Mélanie Sadozaï, doctorante en Relations internationales à l’INALCO, spécialiste des dynamiques frontalières entre le Tadjikistan et l'Afghanistan dans le Pamir.

7h00 Les Matins / Guillaume Erner

Afghanistan, une nation meurtrie

Avec Jean-Pierre Perrin, spécialiste de l’Afghanistan, auteur de Kaboul, l’humiliante défaite (Equateurs, 2022),

Michael Barry, historien, politologue et spécialiste en civilisation musulmane classique, professeur à l'Université américaine de Kaboul, auteur de Le cri afghan (Ed. L’asiathèque, 2021)

Nadia Nadim, footballeuse (sous réserve)

7h13 La question du jour avec David Fox, chef de bureau de l’AFP pour le Pakistan et l’Afghanistan

7h25 Le reportage de la rédaction : Ces femmes qui n'ont plus le droit de travailler

13h00 La Grande Table des idées / Olivia Gesbert

Afghanistan : Mémoire, enjeu de pouvoir(s)

Avec Youssuf Jan Nesar, réalisateur, cameraman du commandant Massoud,

Sahra Mani, réalisatrice de A thousand girls like me (2017),

Olivier Weber, écrivain et reporter, auteur de Afghanistan, la mémoire assassinée (2001) ou La confession de Massoud (2017), co-organisateur (avec la SCAM) de la conférence-débat “Mémoires afghanes” le 17 février à Paris.

14h00 Entendez-vous l’éco ? / Tiphaine de Rocquigny

Afghanistan : une économie de la déroute

Avec Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, chercheur senior au think-tank Asia Centre, qui prépare un article sur l’économie afghane.

Et Margaux Benn, journaliste au Figaro, grand reporter, qui couvre l’actualité de l’Afghanistan depuis plusieurs années pour différents médias.

18h20 Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

Qui veut aider l’Afghanistan ?

Avec Gilles Dorronsoro, professeur de science politique à Paris I-Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de Le Gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite (Karthala, 2021)

Pierre Micheletti, Président d’Action contre la faim, professeur à l’Université Grenoble-Alpes

Et Chékéba Hachémi, ancienne diplomate, présidente de l'association Afghanistan Libre

En partenariat avec l’Agence France-Presse

L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l'AFP est en outre un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.