La Chine dans l'espace : un monde à part

La Chine fait aujourd'hui partie du cercle très fermé des principales puissances spatiales : capable comme les Etats-Unis et la Russie d'envoyer des humains dans l'espace de manière autonome. Mais au-delà de ce symbole au fort impact médiatique, l'objectif du programme spatial chinois demeure terre à terre : accompagner le pays dans son essor économique et sa volonté de souveraineté. En 2018, le pari est réussi mais au prix d'un certain isolement. La Chine a développé son propre complexe industriel en marge des autres pays et de la plupart des collaborations, un monde à lui tout seul.

L'époque du "grand rattrapage"

La première mention d'un projet spatial chinois remonte à 1957, après le lancement de Spoutnik par l'URSS. Mao Zedong lance alors à ses concitoyens : "Nous aussi, nous fabriquerons des satellites !" L'objectif est atteint treize ans plus tard, en 1970, quand Pékin lance Dong Fang Hong 1 (littéralement "L'Orient est rouge"), au sommet d'une fusée Longue Marche. C'est un satellite de propagande qui diffuse l'hymne national en vigueur à l'époque, "L'Orient est rouge".

La route est plus longue pour réussir l'étape suivante, envoyer un homme dans l'espace. Mission accomplie le 15 octobre 2003, quand Yang Liwei devient le premier taïkonaute ("homme de l'espace" ou "homme du grand vide" en chinois). Il accomplit quatorze révolutions autour de la Terre en vingt et une heures.

Mais la conquête ne s'arrête pas là : le 27 septembre 2008, Zhai Zhigang, commandant de la mission Shenzhou 7, enfile son scaphandre et sort une vingtaine de minutes dans le vide spatial ; c'est la première sortie extra véhiculaire effectuée par un Chinois. Zhai Zhigang célèbre l'événement en brandissant le drapeau rouge étoilée de la Mère patrie pour la postérité (voir photo ci-dessus). Les exploits s'enchaînent ensuite : lancement de la première station Tiangong 1 (littéralement "Palais Céleste 1") en 2011, avec un cours de physique très médiatisé en Chine. Il est diffusé en direct à la télévision en 2013 par Wang Yaping, deuxième taïkonaute chinoise dans l'espace (voir vidéo ici). Après quelques missions habitées, la station est abandonnée et la Chine en perd le contrôle : Tiangong 1 est désintégrée lors de sa rentrée atmosphérique le 2 avril 2018 et certains morceaux finissent dans l'océan Pacifique.

Après la Lune, objectif Mars

Entre temps, la Chine a tout de même réussi à rejoindre le club des puissances lunaires en faisant débarquer un robot motorisé baptisé "Lapin de jade" (Yutu en version originale) en 2013. Ce rover parcourt la surface lunaire mais rencontre un problème mécanique qui le plonge dans de longues phases d'inactivité et il rend l'antenne définitivement en 2016.

• Crédits : China National Space Administration

En 2016, Pékin lance le successeur de sa première station, Tiangong 2. Un laboratoire censé être la première brique d'une grande station spatiale qui devrait être habitée à l'horizon 2022, date à laquelle la Station spatiale internationale devrait arriver à la fin de son existence. Des équipes européennes ont d'ailleurs pris contact avec le gouvernement chinois pour y mener des expériences scientifiques. Une fois habitée, la station devrait prendre le nom de Tiangong-3 et pourrait être la première station spatiale chinoise ouverte à une collaboration internationale.

Au rayon des projets, Pékin veut aussi construire une base lunaire (peuplée de robots dans un premier temps, puis d'humains dans un second temps d'ici 2030). Un simulateur de base lunaire, le Palais Lunaire, a même été construit à Pékin par l'université de Beihang, spécialisée dans la recherche astronautique, pour reconstituer des séjours de longue durée avec quatre taïkonautes. Pour arriver à ses fins, l'industrie spatiale chinoise se doit de maîtriser des techniques de pointe dont les applications sont précieuses : en matière de systèmes de propulsion, de jeep lunaire, de moyens de télécommunications, etc. "Quand on mène des opérations aussi complexes qu’envoyer des hommes dans l’espace ou une sonde capable d’alunir, on affiche un niveau d’organisation très élevé", explique Philippe Coué, spécialiste du programme spatial chinois, dans un entretien au Monde, "cela prouve la maîtrise d’un ensemble de technologies très sophistiquées, et projette l’image d’un pays très moderne. Ce genre de programme sert aussi un objectif de cohésion nationale (...). Démontrer de telles capacités permet de fixer les meilleurs étudiants chinois, enclins à partir à l’étranger (...)."

L'espace : une ambition stratégique

La Chine a maintenu ses ambitions malgré les échecs : la perte de la station Tiangong 1 en 2018 mais aussi le lancement raté d'une fusée Longue Marche 5 à l'été 2017. Ce lanceur lourd devait mettre en orbite un satellite de communications ; une déconvenue qui a entraîné le report du lancement de la sonde Chang'e 5, qui devait ramener des échantillons du sol lunaire en 2017. Cette mission ne se posera finalement sur la Lune qu'en 2019, a annoncé l'agence officielle Chine nouvelle. En revanche, la mission du robot de Change 4 est maintenue : il doit se poser sur la face cachée de la Lune en décembre 2018. Au delà de la Lune, les Chinois visent Mars : ils veulent envoyer un vaisseau autour de la planète rouge aux environs de 2020 avant d'y envoyer un robot téléguidé par la suite.

Pékin a très bien compris que l'espace permet de jouer dans la cour des grands, comme disait le général de Gaulle. Après la terre, la mer et l'air, l'espace est le quatrième élément qu'il faut maîtriser lorsque vous voulez compter sur la scène mondiale. Aujourd'hui, il y a six puissances spatiales : les Etats-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, la Russie et le Japon... Ce sont ces mêmes pays qui ont un poids très fort au niveau de la diplomatie internationale parce que le spatial permet une palette gigantesque d'applications ; il est donc très important d'être présent dans l'espace !

Jean-Yves le Gall, président du Centre national d'études spatiales (Cnes)

Mais si la Chine a fait d'énormes progrès pour combler son retard, le pays ne peut pas prétendre à la première place. "Les Etats-Unis continuent de faire la course en tête à la fois au niveau qualitatif et quantitatif. Les Américains lancent beaucoup de fusées ainsi que des satellites extrêmement sophistiqués", précise Jean-Yves le Gall, "En 2e ex-æquo, je mettrais l'Europe et la Chine. L'Europe d'un point de vue qualitatif car elle lance des satellites à la pointe au niveau technologique et la Chine d'un point de vue quantitatif car le pays en lance énormément. Il se pourrait qu'en 2018, la Chine soit le pays qui en lance le plus au monde... La raison est simple : ses satellites ont une durée de vie limitée par rapport aux nôtres, cela nous permet d'en lancer moins".

Les Etats-Unis freinent le développement de la Chine

• Crédits : Forrest Anderson / The LIFE Images Collection - Getty

Mais dans le monde de l'espace commercial, la Chine doit surtout faire avec un gros handicap par rapport à ses concurrents : "Pékin n'a pas le droit de lancer de satellites qui contiennent des composants américains", explique Jean-Yves le Gall, "on appelle cela la réglementation Itar". Cette législation américaine (dont l'acronyme signifie "International traffic in arms regulations", réglementation sur le trafic d'armes au niveau international) est un outil précieux détenu par Washington dans la guerre commerciale qui l'oppose à ses rivaux : la réglementation Itar permet aux Etats-Unis de contrôler les importations et exportations de biens jugés sensibles pour la sécurité nationale du pays. "La Chine est un monde spatial à part, elle fabrique des satellites, les lance mais ne peut pas lancer de satellites occidentaux, sauf s'ils sont Itar free, sans composants américains". Ainsi, Pékin n'est pas un concurrent sérieux pour l'Europe et pour la fusée Ariane, leader mondial dans le lancement de satellites... "Une situation qui n'est pas près d'évoluer vu l'état des relations politiques entre la Chine et les Etats-Unis".

Ainsi, l'isolement de Pékin dans le domaine spatial "tient essentiellement à la politique nord-américaine vis-à-vis de la Chine", complète Isabelle Sourbès-Verger, géographe et spécialiste du programme spatial chinois, "à la fin des années 1990, le Rapport Cox a illustré les préoccupations du Congrès sur les risques que les relations commerciales faisaient courir à la sécurité nationale". Ce rapport parlementaire alertait sur les dangers posés par un partage des technologies avec la Chine, "la mise sur orbite simultanée de plusieurs satellites [nécessaire pour le déploiement du système de télécommunications Iridium] aurait pu être copiée et détournée pour permettre le lancement de plusieurs ogives en cas de frappe nucléaire, ce qui représentait une menace pour la sécurité des États-Unis…"

Malgré ces contraintes, la Chine atteint son principal objectif : "les technologies spatiales sont stratégiques pour leur contribution au développement économique du pays et à la gestion du territoire", complète Isabelle Sourbès-Verger.

Pour un pays si grand, il sera toujours moins coûteux d’utiliser des satellites de télécom que de dérouler des câbles à travers les déserts sur des milliers de kilomètres… La valeur symbolique du spatial est très forte en Chine, mais il s’agit d’affirmer ainsi sa modernisation et son accès au même niveau technologique et scientifique que les anciennes grandes puissances colonisatrices. C’est différent de notre lecture. En 2003, un chauffeur de taxi à Pékin m’a dit : « D’accord, nous venons d’envoyer des hommes dans l’espace, c’est super, mais la Chine sera vraiment une grande puissance le jour où elle aura des prix Nobel. » Le programme habité n’est pas au cœur du programme spatial chinois, et il n’a pas vocation à le devenir. Il y a bien d’autres applications civiles et militaires prioritaires.

Isabelle Sourbès-Verger, géographe et spécialiste du programme spatial chinois.

La France, premier partenaire de la Chine

Pour autant, la solitude de Pékin en matière spatiale n'est pas total et Paris joue un rôle dans l'ouverture du pays au reste du monde : "la France montre l'exemple de ce point de vue", se félicite Jean-Yves le Gall, "nous sommes le premier pays à mener une collaboration pour lancer des satellites. Deux programmes sont en cours, CFO Sat (China-France Oceanography Satellite), pour l'étude du climat et que nous allons lancer le 29 octobre depuis la Chine. Un peu plus tard, nous lancerons également SVOM, un satellite astronomique... La France est aussi associée au programme chinois dans le domaine de la médecine spatiale avec le projet Cardio space. La Chine désire développer un programme spatial complet, compte tenu de la taille de son territoire et du nombre de ses habitants, mais les Etats-Unis restent la principale puissance, d'un point de vue budgétaire et technologique" (le budget américain atteint 20 milliards de dollars en 2018 contre 6 à 7 milliards pour la Chine).

