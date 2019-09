La France dans l'espace : indépendance et coopérations

Avec un budget de 2,4 milliards d’euros en 2019, la France dispose du troisième plus gros budget mondial en terme de programme spatial, loin derrière les États-Unis (plus de quarante milliards de dollars en comptant la NASA et le budget de la défense) et la Chine (environ 7 milliards). Né de la volonté du général de Gaulle au début des années 60, le CNES (Centre national d’études spatiales) investit la moitié de ses crédits dans l’Agence spatiale européenne (ESA) et collabore avec toutes les puissances spatiales de la planète dans cinq principaux domaines : les lanceurs avec la fusée Ariane, la science (exploration de Mars, de la Lune, la station spatiale internationale), l’observation de la Terre, les satellites et la défense.

Du V2 à Véronique : développer une fusée française

“Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on ne parle pas encore de programme spatial mais plutôt d’affaires de fusées”, explique Philippe Varnoteaux, historien et auteur de L’aventure spatiale française. De 1945 à la naissance d’Ariane. “En 1945, on comprend que les conditions sont réunies pour arriver à développer un jour les voyages dans l’espace : L’apparition du V2, de l’énergie nucléaire et du radar font espérer que l’aventure spatiale sera bientôt une réalité”.

En France, comme en URSS et aux États-Unis, les efforts se concentrent d’abord sur l’étude du V2, cette fusée développée par le régime nazi à la fin de la guerre pour bombarder les Alliés (Londres et Anvers principalement). Le chimiste Henri Moureu travaille au laboratoire de Paris lorsqu’il est appelé sur le site d’un impact, il comprend qu’il s’agit d’un nouvel engin révolutionnaire. “À la fin de la guerre cependant, le chercheur peine à convaincre les autorités d’investir dans ce projet et seule l’armée de Terre lui accorde des crédits”, précise Philippe Varnoteaux. Mais les financements sont limités car la France est engagée dans la reconstruction du pays et dans la guerre d’Indochine ; l’armée décide de constituer une équipe de veille technologique afin de ne pas perdre ce savoir-faire : c’est la naissance du programme Véronique.

Si l’investissement n’est pas suffisant pour développer une arme, le salut vient d’une poignée de scientifiques qui y voient l’opportunité d’étudier la haute atmosphère, qu’on appelle alors “l’océan aérien”. Henri Moureu et le physicien Étienne Vassy constituent en 1948 le CASDN (Comité d’action scientifique de la Défense nationale) pour coordonner les recherches. Le premier lancement de ce qui n’est encore qu’une fusée sonde a lieu en octobre 1954 : c’est un succès et la France le doit en partie aux scientifiques allemands qu’elle a récupérés à la fin de la guerre.

En tout, plus d’une centaine d’ingénieurs et de techniciens allemands travaillaient pour la recherche française, principalement à Vernon, près de Paris, au laboratoire de recherche balistique aéronautique. Parmi eux, Karl Heinz Bringer, qui a travaillé à Peenemünde aux côtés de Werner Von Braun (le père du programme Apollo) et qui a conçu le système de propulsion de Véronique. Wolfgang Pilz, brillant technicien, a également mis au point le système de guidage de Véronique avant de se mettre au service de Nasser pour détruire Israël et de revenir en Europe pour éviter d’être assassiné par le Mossad.

Philippe Varnoteaux, historien du programme spatial français.

Mais les affaires ne décollent vraiment qu’en 1956 lorsque le gouvernement de Guy Mollet remet des crédits pour que la France soit présente lors de l’année géophysique internationale, l'AGI, entre 1957 et 1958. Lancé par des physiciens britanniques et américains, ce rendez-vous visait à mieux connaître notre planète et son espace proche. C’est dans ce contexte que l’URSS lance Spoutnik le 4 octobre 1957. Côté français cependant, rien n’est prêt du fait du manque de financement suivi et ce n’est qu’en mars 1959 que Véronique AG (une des fusées du programme) réussit deux lancements. La fusée n’est pas assez puissante pour une mise en orbite mais elle atteint 200 km d’altitude.

Dans la foulée de l’URSS et des États-Unis

Lorsque Charles de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il est convaincu que la France doit se doter d’armes de destruction massive mais hésite encore à fabriquer un missile de façon autonome ou à acheter une fusée américaine sous licence. Il tranche finalement en faveur de l’autonomie et crée la Société d’étude et de recherche balistique (la SEREB) en septembre 1959, sous domination militaire. À l’été 1961, la SEREB obtient la maîtrise d’œuvre pour construire l’engin, appelé à devenir un lanceur de satellites : le programme Diamant. Le CNES est également créé (Centre national d’études spatiales) et prend la suite du CRS (Centre de recherches spatiales). Quelques semaines avant la réélection de Charles de Gaulle en décembre 1965, la France réussit son premier lancement de satellite et devient le troisième pays à y arriver de façon autonome après l’URSS et les États-Unis : Astérix est mis en orbite après avoir été lancé de la base algérienne d’Hammaguir.

Jusqu’en 1967, la plupart des lancements français se font d’Algérie dans le désert du Sahara. Les toutes premières expériences avaient eu lieu en métropole sur les champs de tir de Mourmelon, Suippe et Biscarrosse mais rapidement, la portée des fusées impose de trouver des zones non habitées afin d’éviter les risques en cas d’accident au moment du lancement. Le centre interarmées d’engins spatiaux (CIES) s’installe d’abord à Colomb Béchar, relié à Oran par un chemin de fer mais la zone reste trop habitée pour les essais suivants et Hammaguir est choisi, en plein Sahara. Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, le nouveau pouvoir propose de louer le site - comme Baïkonour est loué à la Russie par le Kazakhstan - mais Paris préfère quitter les lieux. Kourou en Guyane est alors choisi par le CNES : une zone peu habitée et proche de l’équateur, ce qui facilite les lancements (la force centrifuge créée par la rotation de la Terre est la plus forte à cet endroit).

La fusée Diamant 1 avait été construite par les militaires de la SEREB mais la nouvelle version, plus puissante (Diamant B) est confiée au CNES. L’objectif est alors de construire un lanceur commercial pour mettre en orbite des satellites mais la France n’a pas les moyens de le faire seule et s’associe aux Anglais et aux Allemands pour bâtir la fusée Europa : “Le projet est un échec”, précise Philippe Varnoteaux, “cinq lancements et cinq échecs imputables au fait qu’il n’y avait pas de maître d’œuvre. Chaque pays construisait une partie de la fusée sans concertation suffisante”. Le CNES propose alors de coordonner le projet suivant, Ariane, dont le lancement est un succès le 24 décembre 1979 (voir vidéo ci-dessous).

Hormis le vol habité autonome, une présence dans tous les domaines

Par la suite, Ariane devient leader mondial du lancement de satellites et la France développe son programme spatial dans tous les domaines, hormis le vol habité autonome. La fusée Ariane 5 aurait pu devenir l’instrument de cette quête : bien plus puissant que Ariane 4, le nouveau lanceur a été conçu pour satelliser des charges lourdes car il devait aussi être capable d’emporter la navette Hermès, qui n’a jamais vu le jour. Soutenu par le Premier ministre Jacques Chirac au tournant des années 80 et 90, ce projet d’avion spatial est resté dans les cartons en raison du coût prohibitif : “lorsque l’Allemagne s’est retirée, il était clair que Hermès ne volerait jamais”, explique Philippe Varnoteaux. “Par ailleurs, le vol habité ne rapporte rien, à la différence du vol commercial ; il faut donc une volonté politique, qui n’a jamais été suffisante”.

Aujourd’hui, la France envoie ses spationautes via la Russie ou les États-Unis qui acceptent de prendre des étrangers car l’hexagone finance des programmes internationaux. “Nous sommes associés à la Station spatiale internationale”, précise le président du Cnes Jean-Yves Le Gall :

Si Thomas Pesquet va dans l’espace, c’est parce que la France fournit des laboratoires et des cargos. En échange, nous avons des vols d’astronautes. Dans les discussions qui existent aujourd’hui pour le retour sur la Lune, l’Europe sera partie prenante et donc la France jouera un rôle. Des hommes remarcheront sur la Lune à partir de 2025, il y aura des Européens et donc des Français.

Jean-Yves Le Gall, président du Cnes.

En plus du vol habité, la France est présente dans l'espace dans le domaine de la défense : "La famille des satellites Hélios est en orbite depuis 1995 afin d'observer la Terre", précise Jean-Yves Le Gall, "complété depuis fin 2018 par le satellite CSO1 de nouvelle génération". Des satellites de télécommunication sécurisée ont également été lancés (Syracuse) ou sont sur le point de l'être (Cérès en 2020) et seront complétés par de nouveaux systèmes annoncés par la ministre des Armées Florence Parly en juillet 2019. La France va investir 700 millions d'euros supplémentaires dans le spatial militaire d'ici à 2025, pour renforcer ses moyens de surveillance et se doter de capacités d'auto-défense dans l'espace. Une somme qui s’ajoute aux 3,6 milliards d’euros déjà prévus pour le spatial de défense dans la Loi de programmation militaire française 2019-2025.

Dans le cadre européen, la France verse 1,2 milliard d'euros au budget de l'ESA. L'agence spatiale européenne compte 22 membres et la France est le plus grand contributeur. "Cela représente la moitié du budget du CNES", précise Jean-Yves Le Gall, "le deuxième contributeur est l'Allemagne qui verse 870 millions d'euros. À noter que si l'on rapporte notre budget à notre population, la France est le deuxième pays mondial avec 36 euros par an et par Français, derrière les États-Unis qui y consacrent 50 dollars par Américain et par an".

En dehors de l'Europe, "la France est le pays qui a le plus de coopérations internationales", poursuit Jean-Yves Le Gall :