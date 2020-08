"La France est un refuge pour beaucoup de Libanais"

Entretien | Même si les Libanais ne sont pas unanimes lorsqu’on évoque leur relation à la France, nombre d’entre eux ont vu dans l’implication d’Emmanuel Macron un gage de réconfort. Et c'est bien le président français qui, au nom d'une relation historique, a réuni une conférence de donateurs.

Cinq jours après la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth, c’est autour de la France que la communauté internationale s’est mobilisée, dimanche 9 août, pour réunir des fonds d’urgence pour le Liban. Avec Emmanuel Macron, la trentaine de chefs d'État, de gouvernement et de ministres réunis par la France et l'ONU en visioconférence ont assuré que, "dans cette période horrible, le Liban n'(était) pas seul".

Premier dirigeant étranger à fouler le sol libanais deux jours après le drame, jeudi 4 août, le président de la République française a rappelé, dans les rues de Beyrouth, le lien indéfectible qui lie Paris au Pays du cèdre :

Nos destins sont noués indéfectiblement par les liens du temps, de l'esprit, de l'âme, de la culture, des rêves.

Et de poursuivre, lors de la conférence de presse de fin de visite : "La France entière dit aujourd'hui qu'elle est à ses côtés et que lorsque le Liban est frappé au cœur comme il l'est aujourd'hui, c'est aussi le cœur de la France qui est frappé."

Pour Nassib Khoury, historien libanais, entre la France et le Liban s’est effectivement nouée dans le temps "une relation d'affection". Mais elle n’est pas exempte d’intérêts plus concrets, d’un côté comme de l’autre.

Comment expliquez-vous la relation particulière qui existe entre la France et le Liban ?

C'est une relation qui a une profondeur historique. Elle commence principalement avec l'implantation des États latins d'Orient. Mais cette période n'est malheureusement pas bien documentée. Ce que l'on sait, c'est que le royaume de France entretient des relations avec l'émirat libanais des XVIe et XVIIe siècles à la chute de la monarchie.

Cette relation passe par le canal catholique : un royaume catholique noue des liens avec une communauté - la communauté maronite - qui, à un moment, va être rattachée à l'Église catholique. Mais la France avait aussi une relation avec les émirs libanais qui, eux, n'étaient pas catholiques aux XVIe et XVIIe siècles - même si certains se sont convertis au christianisme. Il étaient alors druzes.

Ce lien vient-il des hommes ? Des intérêts ?

Il faut savoir que la France n'est pas la seule à échanger avec le Liban. Plus généralement, le pays a une relation à l'Europe, qui passe aussi par l'Italie, par exemple par le duché de Toscane.

Cela tient à l'équilibre des forces en Méditerranée. Il ne faut pas oublier que les puissances européennes – le Royaume de France, l'Empire austro-hongrois... – sont en relation avec l'Empire ottoman (qui occupe alors le territoire de ce qui deviendra le Liban moderne, ndlr), où elles veulent avoir un pied à terre. D'autant que cet empire va commencer à s'affaiblir à partir du XVIIe siècle. Pour les Européens, et plus particulièrement pour le royaume de France, ce sera le Liban.

Pour un Libanais, que représente la France ?

La France représente pour beaucoup de Libanais une certaine ouverture d'esprit. Les écoles libanaises, même publiques, enseignent le français très tôt. C'est une langue, c'est une culture et c'est aussi une histoire. Ce sont les belles églises, les beaux bâtiments, c'est Paris, c'est la musique, c'est le voyage, c'est le tourisme.

C'est aussi le soutien, souvent, diplomatique. C'est enfin, quelque part, qu'on le veuille ou pas, un pays qui représente une échappatoire. La France est un refuge pour beaucoup de Libanais ; elle l'a été pendant la guerre civile.

Beaucoup de Libanais sont français aujourd'hui. On a des amis, des proches, qui sont français, même s'ils gardent toute leur identité orientale et libanaise.

Donc, pour moi, il y a bien une relation familiale. Mais elle ne concerne pas tous les Libanais. Beaucoup de Libanais restent très attachés à leur identité orientale et veulent se construire sans l'aide de quiconque.

Les Libanais ne sont pas unis, notamment au sujet de la France, encore plus maintenant. Mais de manière générale, quelle que soit notre appartenance politique ou confessionnelle, on est moins agressifs quand on traite de la France. Les Libanais sont moins frontaux vis-à-vis de la France que, par exemple, ils le sont quand il s'agit des États-Unis.

La France rassure les Libanais ?

La France peut effectivement réconforter, mais en même temps, on a toujours peur. Car nous savons que la France n'a plus la capacité de faire ce qu'elle a pu faire au début du XXe siècle.

Reste que la visite du président Macron a marqué un vrai soutien moral pour une population et des habitants de Beyrouth complètement dévastés. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait, il a pu injecter un peu d'espoir et un peu d'énergie positive.

Les Libanais, et surtout les habitants de Beyrouth, en avaient besoin. Car ils se sentent seuls. Ils sentent que leur Etat est complètement défaillant, qu'il est en faillite, qu'il est incapable de les sécuriser, incapable de leur assurer l'assistance sociale... Avant même l'explosion, tout était déjà désintégré.