La Lituanie, un Lilliputien hyperactif du combat démocratique

Depuis des siècles, la Lituanie cultive un symbole : la défense des libertés. Et le petit pays balte, membre de l’Union européenne, n'hésite pas aujourd’hui à croiser le fer avec la Russie et la Chine, à dénoncer les atteintes aux droits de l’Homme imputables à Moscou ou à Pékin. Un combat risqué.

Sur la Colline des Croix, dans le nord du pays, les Lituaniens plantent depuis le XIVe siècle des multitudes de crucifix. Une façon, à l’origine, de matérialiser la résistance pacifique d’un peuple catholique face aux menaces dont il fait l’objet ; un symbole, ensuite, de la lutte contre toutes les oppressions, notamment celle du grand voisin russe puis soviétique.

Et quand on touche aux symboles, la réaction ne se fait pas attendre. Ainsi, lorsque, en janvier 2020, une touriste chinoise arrache sur la colline de Šiauliai une croix dédiée au combat démocratique des Hongkongais, la Lituanie est choquée. Ce qui se traduit, sur le terrain diplomatique, par un coup d’arrêt des relations avec la Chine. La Lituanie quitte le Forum 17 1, qui, depuis 2012, regroupe la Chine et 17 pays d’Europe centrale et orientale, dont 11 pays de l’Union européenne. Pour Vilnius, "ce forum n’est pas utile à l’Europe !". Pékin accuse le coup.

Guerre diplomatique

Plus provocateur encore en octobre 2021, les Lituaniens accueillent, avec des Tchèques et des Slovaques, une délégation de 65 personnes venues de... Taïwan ! Il s'agit de membres du gouvernement et d'entrepreneurs de l'île que Pékin veut réintégrer à la "mère-patrie". La Lituanie pousse le défi encore plus loin lorsque le pays annonce recevoir un Bureau de représentation, non pas de Taipei, comme la Chine en impose l'usage, mais de Taïwan… Le choix des mots n’est pas innocent.

Entre Vilnius et Pékin, la crise est consommée. Entre la défense des Ouïghours et celle des militants pro-démocratiques de Hong Kong, la Lituanie a désormais passé la ligne rouge. L’ambassadeur de Lituanie en Chine va bientôt quitter son poste à Pékin et en même temps, l'ambassadeur de République populaire de Chine a été rappelé chez lui.

La diplomatie lituanienne s’est aussi investie très activement dans la situation du Bélarus, pays très proche, très lié à Vilnius. Les deux pays partagent une histoire commune, celle du Grand-Duché de Lituanie et les Principautés du Bélarus, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. En 1919, la République populaire, premier État indépendant du Bélarus, a même voulu faire de Vilnius – Vilna pour les bélarussiens – sa capitale...

Une proximité qui explique en partie l'accueil de nombreux réfugiés politiques après la crise politique provoquée par l'élection présidentielle du 9 août 2020 à Minsk. L’autocrate Alexandre Loukachenko avait alors été accusé d’avoir truqué le scrutin pour rester aux affaires.

Refuge démocratique

La Lituanie a ouvert ses bras à la candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa. Et Vilnius, à moins de 200 kilomètres de la frontière du Bélarus, lui a donné tous les moyens d’un chef d’État, la considérant comme la présidente en exil. Depuis des années, la capitale lituanienne laisse prospérer un petit Minsk, avec des universités, des médias, des restaurants, des théâtres, de la musique pour les réfugiés. Au point de devenir, en quelque sorte, la deuxième capitale du Bélarus.

• Crédits : Serguey Guneev/Sputnik - AFP

Une véritable provocation envers la Russie, le protecteur du dictateur de Minsk. Les velléités d'indépendance du Bélarus sont inacceptables pour Moscou, qui multiplie les pressions sur Vilnius, en facilitant le passage de migrants via le Bélarus de Loukachenko ou en augmentant le prix du gaz par exemple.

À l’origine de la politique étrangère musclée de Vilnius, il y a le ministre des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, de l’Union de la Patrie-Chrétiens démocrates lituaniens (TS-LKS), un parti de centre-droit. Son père, Vytautas V. Landsbergis, est écrivain, journaliste, metteur en scène au théâtre et au cinéma. Mais surtout, son grand-père, Vytautas Landsbergis, musicologue, professeur à l'Académie de musique de Lituanie, joueur d'échecs de compétition a joué un rôle important dans la chute du communisme.

Dans les années 1980, Vytautas Landsbergis a dirigé Sajaudis, le Mouvement réformateur de Lituanie, fondé pendant la Perestroïka, sous Mikhail Gorbatchev. Il a ensuite été le premier Président de la nouvelle République lituanienne indépendante en 1990. Pour les Lituaniens, Landsbergis est le nom de l'indépendance et de la liberté. Un nom que le dernier de la lignée, met au service de la lutte en faveur des droits de l’Homme partout dans le monde.

Mais ce combat est-il à la mesure de la petite Lituanie ? C’est la question que se posent ses voisins et amis baltes, les Estoniens. Le président de la commission des Affaires étrangères du parlement estonien, Marko Mihkelson, issu d’une mouvance politique proche de celle du gouvernement lituanien, a déjà manifesté son inquiétude.

Et Vilnius, désormais, n’hésite pas à solliciter le soutien de ses alliés européens. Lors d’une visite de Clément Beaune, secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes, en septembre 2021, le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères Arnoldas Pranckevičius a alerté : "La Lituanie fait face à une pression grandissante de la part de la Chine en matière politique, diplomatique et des relations publiques, et nous espérons beaucoup une solidarité des partenaires et des alliés."