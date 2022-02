La paix en Ukraine passe peut-être par Austerlitz

Dans le ballet diplomatique qui se danse autour de l’Ukraine, Kiev n’est pas seul. Tandis que s’affrontent les diplomaties européenne et russe, trois voisins ont rappelé leur attachement à sa souveraineté. Comme un souvenir de l’empire des Habsbourg.

Si l’on connaît Slavkov, petite ville de 7 000 habitants sise en Moravie, une province de la République tchèque, c’est sans doute parce que, en allemand, on la nomme Austerlitz. C’est aussi, depuis le 29 janvier 2015, parce qu’elle a donné son nom à un groupe, le "Format Slavkov", qui réunit l’Autriche, la République tchèque et la Slovaquie. Trois régions de l’ex-empire des Habsbourg, qui, les 7 et 8 février 2022, sont venus rappeler à Kharviv que l’Ukraine est un pays ami, qui a des liens historiques avec l'Europe centrale.

À l’invitation de leur homologue ukrainien Dmytro Kouleba, les ministres des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, slovaque, Ivan Korcok, et autrichien, Alexander Schallenberg, se sont réunis dans la deuxième ville du pays avant de se rendre dans le village de Luhanska, à proximité de la ville sécessionniste de Louhansk, dans le Donbass, puis à Kiev, auprès du président Volodymir Zelenski. Un front uni pour peser dans les négociations à l’œuvre en vue de désamorcer un conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Pour Jan Lipavsky, la situation actuelle de l'Ukraine renvoie à un véritable traumatisme pour les Tchèques et les Slovaques : l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Le ministre tchèque des Affaires étrangères estime que "l'Ukraine doit avoir le droit d’appartenir à l’Occident et de demander l'adhésion à l’Otan et à l’Union européenne". Il insiste : "L’Occident doit soutenir l'Ukraine, et pas seulement avec des paroles, mais avec des munitions."

Munitions, médecins et générateurs

Dans les faits, Prague compte donner 4 000 obus d'artillerie à son voisin, afin d’"améliorer la capacité de l'Ukraine à se défendre". "Ce qui est dans l'intérêt de la République tchèque, précise Jan Lipavsky, parce que cela réduira le risque d’un conflit armé en Europe central et orientale."

Pour le Slovaque Ivan Korcok, la crise dont se saisissent aujourd’hui les Européens de l’Ouest n’est pas nouvelle : "Cela fait huit ans que l’Ukraine est menacée, que le Donbass est menacé, qu’il existe une menace de conflit général. [La crise] a déjà fait plus de 13 000 morts et il n’y a pas de cessez-le-feu." Bratislava a rappelé son soutien à la souveraineté entière de l'Ukraine et assure son voisin d’un soutien médical à ses forces armées. Car en cas de conflit ouvert, la Slovaquie craint une arrivée massive de réfugiés.

L'Autriche, enfin, a rappelé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, "son plein soutien à la paix, la sécurité, la stabilité et la souveraineté en Ukraine". Vienne a donné 2,5 millions d’euros à des ONG ukrainiennes et livré aux hôpitaux du pays des générateurs électriques et des réservoirs d’eau. Alexander Schallenberg a également rencontré des Tatars de Crimée, opposants à l'invasion de ce territoire par les Russes en 2014.

Trois alliés, trois voisins européens, pour faire contrepoids à la Hongrie de Viktor Orbán, aux ordres de Vladimir Poutine, et aux eurosceptiques polonais. C’est d’ailleurs l’ancrage indiscutable dans l’Union européenne qui a présidé la création du Format Slavkov. Un argument sérieux pour renforcer sa légitimité auprès des poids lourds engagés dans les négociations entre la Russie et l’Ukraine : la France et l’Allemagne.