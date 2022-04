La solitude d’Orbán, grand vainqueur des législatives hongroises

Le Fidesz, parti de Viktor Orbán, détient désormais plus des deux tiers des sièges au parlement hongrois. Amarré à Moscou, le leader populiste a agité le spectre de la guerre pour rassembler. Mais la dépendance de la Hongrie à l’Union européenne pourrait le contraindre à renverser ses alliances.

Viktor Orbán, avec son parti très conservateur, le Fidesz, a remporté une quatrième victoire en douze ans, avec 53 % des suffrages exprimés, la majorité des deux tiers au parlement hongrois, soit 135 sièges. La province hongroise a voté comme un seul homme pour maintenir au pouvoir Viktor Orbán. Seule Budapest a résisté.

Une véritable claque pour l'opposition, qui ne rassemble que 35 % des voix, soit 56 sièges. Réunie dans l’Union pour la Hongrie, elle regroupait six partis – conservateurs, libéraux, écologistes, social-démocrates – sous la direction du maire de la petite ville de Hódmezővásárhely, Péter Marki-Zay… battu dans sa propre circonscription par le Fidesz !

Pour couronner ces élections hongroises, l'extrême droite fait son entrée au Parlement. Le parti anti-européen et raciste Notre Patrie (MHM), qui recueille 6 % des suffrages exprimés et 7 sièges, pourrait gonfler les voix du Fidesz sur certains sujets.

Viktor Orbán a utilisé toutes les ficelles de sa propagande, les médias d'État et certains groupes privés aux ordres a son pouvoir. C’est une véritable machine qui a broyé l’opposition, l’accusant de prétendues velléités belliqueuses à l’encontre de la Russie de Vladimir Poutine, là où Orban garantissait "un pays en paix". Le Fidesz déclarait avec force que l’opposition allait envoyer des jeunes hongrois se battre, et se faire tuer en Ukraine, et répétait sa position "neutre" autour d’un slogan : "Pas de guerre".

Isolement

La ficelle était grosse – l’opposition n’a jamais voulu s’engager dans le conflit ukrainien –, mais la mécanique a bien fonctionné, notamment auprès des nombreux électeurs du pro-Poutine. Au point que les thématiques de campagne de l’Union pour la Hongrie – la démocratie, l’illiberalisme d’Orbán, l’Europe, l'écologie, le racisme anti-Rom… – se sont révélées totalement inaudibles.

Avec cette élection, Viktor Orbán rafle donc tout. Y compris les félicitations du maître du Kremlin. Sauf qu’il est terriblement seul. Au-delà de l’Ukraine, avec qui les relations ne reprendront pas avant longtemps, la Hongrie est devenue une petite île dans l’Europe, entourée de trois pays qui se sont engagés auprès de l’Ukraine.

La Pologne et la République tchèque, mais surtout la Slovénie, dont le Premier ministre Janez Jansa était pourtant un fidèle d’Orbán. Un fossé sépare désormais Budapest de la Slovaquie et de la Roumanie, pays aux fortes minorités magyares, et le lien est rompu avec l’ancien pays frère de l’empire des Habsbourg, l’Autriche.

La Russie abîme les rapports de la Hongrie avec tous ses voisins. Sans Budapest, le Groupe de Visegrad (dit "V4"), qui était reparti, avec succès, pour représenter l’Europe centrale, ne fonctionne plus. Tchèques et Slovaque relancent le Groupe d’Austerlitz avec les Autrichiens, mais la Pologne, une nation désormais écoutée, n’en est pas.

Reste l’Union européenne, qui, via la Commission, pourrait rappeler la Hongrie à ses engagements. À défaut de félicitations à Orbán, Bruxelles a lancé contre Budapest une procédure qui pourrait, pour violation de l'État de droit, la priver de fonds européen. Soit un manque à gagner potentiel de 40 milliards d’euros.

À LIRE AUSSI Réécouter La Hongrie de Viktor Orban : un laboratoire de l'identité nationale ? écouter ( 43 min) 43 min Grand Reportage La Hongrie de Viktor Orban : un laboratoire de l'identité nationale ?

L'indépendance de la justice, la liberté des médias, la supériorité du doit européen sur le droit national pourraient coûter très cher à la Hongrie. Son économie est ouverte sur l'étranger et, plus précisément, sur l’Europe. Il y a en Hongrie des usines Audi, Mercedes-Benz, GM-Opel, Suzuki, Michelin…

Autant dire que le pays ne peut se passer de l’Union européenne. Et que, désormais confortablement reconduit à la tête du pays, Orbán pourrait être tenté de mettre un peu d’eau dans son verre de Tokay pour se sortir de son isolement.