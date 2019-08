La traditionnelle cérémonie d'allégeance au Maroc, un rituel immuable

Lorsque le roi Hassan II est décédé en 1999 et que Mohamed VI lui a succédé, un vent de modernité a soufflé sur le Maroc. Le nouveau souverain a fixé un nouveau cap, s'est débarassé de certaines personnalités qui avaient marqué le règne de son père, comme l'ancien ministre de l'intérieur Driss Basri. On s'attendait à ce que Mohamed VI mette aussi un terme à des pratiques anciennes voire archaïques, notamment la traditionnelle cérémonie d'allégeance au roi, la bey'a, qui permet chaque année de renouveler le lien entre le peuple marocain et le trône Alaouite, mais qui est aussi considérée par certains comme un rite humiliant et dégradant pour les personnes qui y participent.

Une pratique qui perdure

Mais le roi Mohamed VI n'a jamais remis en cause la cérémonie d'allégeance qui existe depuis les années 30. Chaque année, à la fin du mois de juillet, au moment de la date anniversaire de l'accession au trône du souverain, ce sont des centaines de dignitaires, élus et hauts-responsables du ministère de l'intérieur, qui se prosternent devant le roi en criant "que Dieu accorde longue vie à notre Seigneur". Une manière pour le régime et le Mahkzen (terme qui désigne le pouvoir royal) de marquer physiquement leur contrôle sur l'ensemble du royaume.

Cette année, la cérémonie s'est déroulée dans la ville de Tétouan au nord du Maroc, l'une des résidences d'été de Mohamed VI. Cérémonie toujours très impressionnante, retransmise en direct par la télévision nationale. Le souverain monté sur un étalon rétif noir est apparu sur le mechouar (cour du palais royal) avec sa garde personnelle, enveloppé dans une grande cape jaune et protégé du soleil par une ombrelle. Devant lui, en rangs serrés, plusieurs centaines d'élus et de hauts-responsables vêtus de djellabas blanches avec des capuches pointues. Chaque groupe représentant les différentes régions, provinces et préfectures du royaume, a ainsi comme le veut la tradition renouvelé son allégeance à celui qui est roi mais aussi commandeur des croyants. La cérémonie a duré une dizaine de minutes. Le souverain était accompagné de son fils, le prince héritier Moulay Hassan âgé de 16 ans.

L'agence officielle de presse marocaine la MAP résume parfaitement bien l'esprit et l'objectif de cette tradition : "La cérémonie d’allégeance, qui couronne les festivités marquant le 20e anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, est l’occasion pour les représentants des douze régions du Royaume de réitérer leur attachement à l'Auguste personne du Souverain et de signifier que le lien entre le Trône et le Peuple est profondément enraciné dans l'histoire de ce pays et qu'il a de tout temps constitué le socle de la Nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité".

Peu de contestation

La cérémonie instituée dans les années 30 pour protester contre la colonisation française ne se déroulait au départ qu'au moment de l'intronisation d'un nouveau roi. C'est Hassan II qui a décidé de la rendre annuelle à partir de 1962. Elle n'a jamais réellement été contestée, même si régulièrement certaines voix s'élèvent pour tenter de remettre en cause ce qu'elles considèrent comme une pratique d'un autre temps et un reliquat du passé. En 2012, quelques manifestants avaient défilé à Rabat devant le parlement pour demander la suppression de la bey'a et la prosternation des fonctionnaires. Un an plus tôt, l'ancien Premier ministre islamiste Abdellilah Benkirane avait estimé que certains aspects de la cérémonie devaient être révisés pour "se conformer à la modernité". Mais ces tentatives minoritaires n'ont jamais eu de suite.

Les Marocains tiennent à cette cérémonie

Pour le politologue Christophe Boutin, spécialiste du Maroc et professeur à l'université de Caen, la cérémonie d'allégeance est "un élément de tradition qui fait partie de la vie du royaume". Les Marocains, dit il, sont très attachés à ce moment qui montre le caractère très particulier du système politique du royaume."

Personne ne conteste vraiment cette cérémonie au Maroc. Seule une petite frange très occidentalisée et très politisée considère qu'il faut supprimer la bey'a. (Christophe Boutin, universitaire).

Le roi Mohamed VI conserve donc cette tradition, mais comme le note Christophe Boutin, le souverain a aussi su toiletter le cérémonial en remettant en cause certaines pratiques anciennes. Lors de ces déplacements dans le royaume, Mohamed VI par exemple n'impose pas le baise-main à ses sujets, contrairement à ce qui se faisait auparavant.