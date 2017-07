La Turquie un an après le coup d'Etat raté

Ce dimanche, le président turc qualifiait l'échec du putsch d'il y a un an de "victoire de la démocratie". Pourtant, des pays européens et des ONG dénoncent la dégradation de la situation en Turquie sur la question du respect des droits de l'Homme. Une situation qui empire depuis la tentative de coup d'Etat contre Recep Tayyip Erdogan.

Depuis le 16 juillet 2016, plus de 50.000 personnes accusées d'avoir participé au coup d'Etat ont été arrêtées, et plus de 100.000 salariés du secteur public ont été limogés. En septembre dernier, nous vous proposions déjà un Magazine de la Rédaction sur ces purges à grande échelle. Mais ce lundi encore, les autorités turques ont ordonné l'arrestation de 127 personnes : des hommes d'affaires, des journalistes ou encore des sages-femmes. Ce même jour, à la demande du Premier ministre, le Parlement a une nouvelle fois prolongé de trois mois l'état d'urgence décrété il y a près d'un an. Le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président y disposant d'une confortable majorité. Et, toujours ce lundi, une dizaine de militants des droits de l'Homme, dont la directrice d'Amnesty en Turquie, ont été emmenés dans un tribunal d'Istanbul pour y être interrogés par un procureur en vue d'une possible inculpation. Idil Eser, la responsable de l'ONG en Turquie, avait été arrêtée début juillet lors d'un atelier de formation au management et à la sécurité informatique sur l'île de Büyükada.

La traque aux putschistes se poursuit et ressemble désormais à un règlement de comptes sur le terrain politique. A chaque fois, les autorités évoquent des liens avec "le terrorisme" pour justifier la purge. Personne n'y échappe, sur la base de preuves souvent contestables : soldats, magistrats, avocats, médecins, policiers, enseignants, universitaires… Selon Andrew Gardner, chercheur sur la Turquie à Amnesty International et dont les propos sont rapportés par l'ONG :

L'onde de choc de la répression qui a suivi la tentative de coup d'État en Turquie continue de ruiner la vie de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi et ont vu leur vie professionnelle et familiale anéantie.

Les salariés limogés sont généralement privés de leurs passeports, rendant impossible toute possibilité de quitter le pays. La dernière vague de cette purge a eu lieu quelques jours avant la date anniversaire de la tentative de putsch contre le président Erdogan (250 personnes sont mortes dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016). Un décret annonçait le limogeage de plus de 7.000 officiers de police, soldats et membres des ministères. Amnesty International dénonce "l'incapacité des autorités à établir des critères clairs ou à fournir des preuves individualisées de délits."

"Nous arracherons la tête de ces traîtres"

Lors de la commémoration de la tentative de coup d'Etat, rebaptisée "journée de la démocratie et de l'unité nationale" par les autorités, le président turc a promis d'"arracher la tête de ces traîtres" , visant les supporters de l'opposant Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'être à l'origine de la tentative de putsch.

Parallèlement aux purges, le président Erdogan a soumis à référendum un projet de réforme constitutionnelle accroissant considérablement ses pouvoirs et lui permettant de rester à la tête du pays jusqu'en 2029. Cette réforme a été approuvé lors d'un vote en avril dernier avec une légère majorité : 51,4% des suffrages.

Dans la foulée du référendum, Recep Tayyip Erdogan s'est dit prêt à organiser un nouveau référendum concernant cette fois le rétablissement de la peine de mort. Une telle décision marquerait la fin des négociations en vue d'une adhésion de la Turquie à l'Union Européenne.

A l'heure actuelle, l'éventuel rétablissement de la peine de mort n'est pas le seul frein à une adhésion turque à l'UE. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé la Turquie à respecter les valeurs démocratiques :

Une Union des Droits de l'Homme, de la liberté de la presse et de l'Etat de droit n'est par exemple pas compatible avec le placement en détention à l'isolement pendant des mois de journalistes sans mise en accusation.

A elle seule, la Turquie détient plus d'un quart des journalistes emprisonnés à travers le monde.