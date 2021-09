L'Allemagne face à la France : une amitié entre fascination et agacement

voir la vidéo

Une page d’Histoire se tourne avec le retrait en Allemagne d'Angela Merkel. Après seize années passées au pouvoir, et après avoir connu quatre présidents français différents : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron.

Un nouveau visage va s’installer à la chancellerie, probablement issu d’un gouvernement de coalition, après les élections du 26 septembre.

Le choix de la première puissance économique européenne est surveillé par tout le continent. En particulier en France, LE grand partenaire.

Vu d’Allemagne, ce partenariat est central parce que rationnel. Mais le regard porté sur la France est complexe, mélange de fascination et d’agacement, de condescendance parfois, d’amitié souvent.

Analyse en cinq points clés : géographie, Histoire, droit, économie et psychologie et sociologie.

La géographie

L’Allemagne se voit à la fois comme le cœur de l’Europe et le partenaire naturel de la France.

Forte de 357 000 km2 au cœur de l’Union européenne, l’Allemagne possède 3 600 kms de frontières terrestres avec 9 pays.

Avec 83 millions d’habitants, c’est le plus peuplé des pays européens avec la France, 67 millions, LE grand voisin de l’Ouest.

Les deux pays n’ont que 450 kms de frontière commune (l’Allemagne en a davantage avec l’Autriche ou la République tchèque) mais c’est un axe économique majeur. Avec le Rhin pour frontière naturelle.

Et des liens très forts existent entre d’un côté les régions de Sarre, de Rhénanie Palatinat et de Bade Wurtemberg, et de l’autre l’Alsace Lorraine.

Certaines villes sont en proximité immédiate : Strasbourg, avec son pont de l’Europe qui conduit en Allemagne et qui a d’ailleurs été fermé, fait rarissime, pendant le premier confinement. Ou Karlsruhe, à 20 kilomètres de la France.

L’Histoire

Les deux pays ont une histoire entremêlée, étroitement imbriqués, pour le pire parfois et aussi pour le meilleur.

L’Histoire ancienne est totalement commune : c’est l’empire carolingien de Charlemagne, avant sa division au IXe siècle.

Puis est venu le temps de la rivalité et des guerres. La rivalité des monarques, les Bourbon et les Habsbourg. Puis les politiques de conquête : celles de la France révolutionnaire puis napoléonienne, celles de l’Allemagne, les guerres de 1870, puis les deux guerres mondiales. En particulier, bien sûr, la période nazie et la mise sous tutelle de la plus grande partie de la France.

Depuis soixante-dix ans, le rapprochement s’est imposé. D’abord au nom de la paix. Pour éviter un nouveau conflit en Europe. Puis avec la volonté partagée de bâtir un espace économique commun en Europe.

Le "couple" franco-allemand s’est incarné dans plusieurs tandems : Adenauer / De Gaulle, Schmidt / Giscard d’Estaing, Kohl / Mitterrand.

Ensuite la relation personnelle a peut-être été moins forte entre dirigeants : Schröder et Merkel d’un côté, Chirac - Sarkozy - Hollande - Macron de l’autre.

Mais la relation a perduré, solide. C’est le moteur franco-allemand, "un trésor" selon la formule de Nicolas Sarkozy. Et ce moteur est reparti de l’avant : Angela Merkel s’est associée à Emmanuel Macron pour défendre un fonds mutualisé de 500 milliards pour les pays européens les plus touchés. La fin d’un tabou pour l’Allemagne.

Le droit

Cette amitié se traduit en termes juridiques.

Il y a d’abord le socle fondateur : le traité de l’Élysée, signé par de Gaulle et Adenauer en 1963. Il institue des principes de coopération dans presque tous les domaines, la défense, la diplomatie, l’éducation.

En 2003, pour ses 40 ans, il a été revivifié par l’instauration de Conseils des ministres franco-allemands. Ils ont lieu 2 fois par an, dans chaque pays à tour de rôle.

Plus récemment encore, le traité d’Aix-la-Chapelle en 2019, signé par Angela Merkel et Emmanuel Macron, renforce encore la coopération entre les deux capitales, sur la diplomatie, la défense, l’économie, les sciences, la culture.

Entre le droit et l’économie, il y a aussi ces projets majeurs de matériel militaire commun : l’avion du futur, piloté essentiellement par la France. Et le char du futur, piloté par l’Allemagne, mais il a pris du retard.

L’économie

C’est un paramètre central de la relation, mais il est déséquilibré.

Sur ce plan, l’Allemagne regarde la France certes comme un partenaire là-aussi, mais avec un sentiment de supériorité. C’est un sentiment légitime : 4ème puissance économique mondiale, 1ère européenne, l’Allemagne affiche une réussite économique flagrante. Un commerce très excédentaire, un taux de chômage aux environs de 6%, un réseau de PME (le Mittelstand) très bien organisé, et une capacité de dialogue social qui permet souvent d’éviter les conflits.

Conséquence : économiquement, la France dépend davantage de l’Allemagne que l’Allemagne ne dépend de la France. L’Allemagne est de loin notre premier partenaire commercial : 1er client, 1er fournisseur.

Dans l’autre sens, la France n’est que le 4ème partenaire commercial de l’Allemagne. Et les entreprises allemandes sont de plus en plus présentes en France. Plus de 4 000 entreprises implantées. Soit dit en passant, il y a aussi plus d’Allemands à parler Français, que l’inverse.

Enfin, dernier aspect économique important : les projets communs, les investissements croisés et les partenariats. Siemens Alstom, Opel PSA.

Et puis bien sûr, l’entreprise emblématique du secteur aéronautique et spatial, Airbus, née d’un regroupement des plus grands constructeurs français, allemands et aussi espagnols.

Psychologie et sociologie

Le regard allemand sur la France possède plusieurs facettes : du pragmatisme, de l’amitié, de la fascination, et aussi de l’incompréhension.

Le pragmatisme, c’est que la France est incontournable. Une forte majorité d’Allemands considère le voisin français comme le partenaire numéro 1. Le respect mutuel est une garantie de stabilité et de paix. Ce choix rationnel, celui de la tête, se double désormais d’une dimension affective. De très nombres Allemands viennent en vacances en France (12 millions en moyenne). Les échanges scolaires, culturels, sportifs se sont multipliés. Les footballeurs français venus jouer en Allemagne (Lizarazu, Ribéry, Coman) sont à eux seuls des facteurs de rapprochement. Et la mort de Jean-Paul Belmondo a la fait la Une des journaux allemands.

Mais les Allemands sont nombreux aussi à regarder la France comme un pays turbulent, irrationnel, excessivement centralisé, où l’on arrive en retard aux réunions. Et où on se laisse entrainer par des passions politiques excessives, qui conduisent en fait à une absence de réformes.

Les électeurs allemands aiment voter en étant convaincus. Les Français en étant séduits.

Quant à Angela Merkel, elle a connu des relations à température variable avec ses homologues français. Parfois difficiles avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande au début, et aussi avec Emmanuel Macron. Regardé à son arrivée un peu comme un jeune freluquet ambitieux. Cela s’est amélioré ensuite.

Et puis Merkel est originaire d’ex Allemagne de l’Est, ancienne élue de Mecklembourg Poméranie. Elle veille à maintenir de bonnes relations avec l’Est de l’Europe. Il n’y a pas que Paris.

Avec le départ de Merkel, une nouvelle génération de dirigeants va arriver au pouvoir. Mais quel que soit le nouveau chancelier, le social-démocrate Olaf Scholz, le chrétien démocrate Armin Laschet ou l’écologiste Annalena Baerbock, tous paraissent désireux d’entretenir le lien franco-allemand.

Même si aucun d’eux ne parle français, et même si, selon l’identité de l’un ou de l’autre, il y aura plus ou moins d’intégration sur l’économie ou la défense.

La France n’a donc pas à s’inquiéter. En revanche, l’Allemagne elle, s’inquiète déjà du résultat de la future élection présidentielle en France et de son impact sur la relation avec Berlin.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou et de Chadi Romanos