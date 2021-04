Washington/Paris : vers un nouvel axe ?

Dans un article publié par Project Syndicate, l’économiste et politologue américain Melvyn Krauss, Joe Biden a compris que son interlocuteur en Europe serait désormais le président de la République française.

Le mythe de "l’axe churchillien", auquel s’accroche la propagande des conservateurs britanniques est reçu froidement à Washington. On y considère Boris Johnson comme un fantaisiste à la Donald Trump. Et on n’y oublie pas la manière dont les partisans du Brexit ont utilisé les promesses de Trump pour amputer une Union européenne à laquelle les Démocrates américains sont attachés.

Certes, on n’oublie pas non plus comment Angela Merkel a su opposer aux dérives trumpiennes, les valeurs de l’ordre international libéral. Elle a été, un temps, présentée à ce titre comme l’héritière de Barack Obama. Mais l’Allemagne conserve des réticences à traduire ses succès économiques en puissance internationale. En outre, Angela Merkel quitte la chancellerie en septembre. Et l’Allemagne a souvent un double discours : ses dirigeants ne sont pas avares de déclarations en faveur de la démocratie et des droits de l’homme ; mais ses intérêts économiques priment, lorsqu’il s’agit d’acheter du gaz à la Russie, ou d’installer des usines automobiles en Chine…

Macron, lui, offre quelque chose que Merkel ne fait pas : à savoir une évaluation claire et réaliste de l’état du monde et des défis posés à l’Occident. Comme aucun autre leader occidental d’aujourd’hui, Macron saisit la portée du déplacement de la puissance en cours. Mais il a initié une réforme de l’agenda militaire destiné à affronter ce nouvel âge d’incertitude. Il comprend que la France n’a pas seulement besoin d’un meilleur état de préparation militaire, mais aussi d’une remise à jour de sa doctrine militaire. Et il a mis son pays en état d’atteindre les 2 % du PIB consacrés à la défense, qui fait partie des engagements des membres de l’OTAN.

Melvyn Krauss

Le président Biden a donc un intérêt évident à conserver cet interlocuteur privilégié en Europe. D’autant qu’une victoire électorale de sa principale challenger aurait des conséquences désastreuses pour l’Alliance atlantique. "L’Occident aurait échangé Donald Trump à Washington pour une espèce de "double femelle" à Paris. Le grand gagnant, une fois de plus, serait le président Vladimir Poutine parce que Le Pen, dont le pari a reposé dans le passé sur des prêts bancaires russes, détruirait à coup sûr et l’OTAN et l’UE" écrit encore Melvyn Krauss. Biden doit donc se dépêcher d’aider Macron face à la principale épreuve qui se dresse sur le chemin de sa réélection : l’épidémie de Covid. "La première et la meilleure des choses que l’administration Biden pourrait faire pour soutenir la position de Macron est d’envoyer immédiatement davantage de vaccins à la France" espère le politologue américain.

Mais il y a, pour Krauss, un autre domaine où la proximité de vues entre le gouvernement américain actuel et le gouvernement français peuvent collaborer dans l’immédiat, parce qu’ils partagent la même vue des choses : c’est la taxation des empires numérique. L’épidémie et les restrictions décidées un peu partout pour la combattre ont créé de fantastiques opportunités pour les GAFAM et autres Netflix. Jusqu’à présent, les Etats-Unis se sont opposés à la juste revendication des Etats désirant, comme le réclame la France, imposer les Big Techs dans les pays où elles font leurs profits. L’administration Biden est d’accord pour parvenir à un accord sur ce sujet dans le cadre de l’OCDE. Ce serait une victoire pour le principal champion de cette cause depuis des années, Emmanuel Macron. Lorsqu’un accord sera conclu dans le cadre de l’OCDE, le reste du monde suivra.