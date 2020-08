Le chaos libanais, Programmation spéciale

Deux puissantes explosions, hier, mardi 4 août, ont secoué le port de la capitale libanaise et ont endommagé « près de la moitié » de la ville.

24h après, Le Temps du débat d’été, présenté par Camille Diao et la Rédaction de France Culture avec Oannna Favennec s’associent pour comprendre la situation sanitaire, humanitaire, économique et diplomatique du Liban.

Dès demain, 7h, Les Matins d’été de Chloé Cambreling se pencheront sur les racines et le contexte de la crise aiguë qui traverse un pays déjà fragilisé.

Mercredi 5 août

18h Journal de la Rédaction par Oanna Favennec

18h15 Emission spéciale : Le Temps du débat d’été présenté par Camille Diao et la Rédaction de France Culture avec Oanna Favennec

Le chaos libanais

Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l’iReMMO (Institut de Recherche et d’études Méditerrannée Moyen-Orient)

Christian Chesnot, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient

Docteur Ismaïl Hassouneh, secrétaire national du Secours Populaire Français, depuis Beyrouth Vincent Gelot, responsable projets de l’œuvre d’Orient au Liban

Gérard Hecquet, chimiste, ancien conseiller scientifique de Total pour l’affaire AZF

Michel Touma, rédacteur en chef de L’Orient le jour

Lydia Assouad, chercheuse et spécialiste des inégalités économiques au Liban

Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères

Jeudi 6 août

7h-9h Les Matins d’été par Chloé Cambreling

Le Liban, année 0 ?

Henry Laurens, titulaire de la Chaire Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, ancien membre du haut conseil de l’Institut du monde arabe (2004-2008), auteur de « L’Orient dans tous ses états », aux éditions CNRS en 2017

Karim Emile Bittar, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de Sciences Po Beyrouth, auteur de « Le cèdre et le chêne : De Gaulle et le Liban, les Libanais et de Gaulle », aux éditions Geuthner, 2015

Réécoutez ces émissions sur franceculture.fr