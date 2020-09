Le monde à nouveau vers la guerre ?

"L’histoire ne se répète pas mais souvent elle rime" écrivait Mark Twain. On dit aussi qu’elle bégaie. Que peut nous apprendre l’histoire des guerres du XXe siècle pour que nous puissions éviter d’en connaître de nouvelles au XXIe siècle ?

Dans le dernier numéro de la revue Foreign Affairs, qui vient de paraître, l’historienne britannique Margaret MacMillan met en garde contre le risque que le regain des tensions internationales ne débouche sur un nouveau conflit de grande envergure. Dans son ouvrage Vers la Grande Guerre. Comment l’Europe a renoncé à la paix, elle démontait l’implacable mécanique des peurs et des alliances et montrait comment elle avait mené à l’une des pires tueries de tous les temps. Dans cet article, Which Past is Prologue, elle compare les événements ayant déclenché les deux guerres mondiales. Et elle se demande à laquelle des deux situations ressemble le plus celle d’aujourd’hui.

Comment l'Europe a marché par deux fois à la guerre

Dans les années précédant 1914, rappelle MacMillan, l’Europe connaissait une période de sécurité internationale et de prospérité exceptionnelle. Le commerce international avait donné lieu à une "première mondialisation". Pourtant, certains des facteurs qui allaient mener au conflit mondial se profilaient : la compétition entre les marines anglaise et allemande pour la domination des mers, l’inquiétude créée à Vienne par la Grande Serbie, alliée orthodoxe de la Russie tsariste, l’obsession de la France de maintenir son alliance stratégique avec une Russie dont le régime et les valeurs étaient aux antipodes des siens, mais qui lui permettrait de contraindre l’Allemagne à se battre sur deux fronts. La rhétorique publique des dirigeants joua aussi son rôle alors, comme dans les années trente. Elle peut créer l’anticipation d’un conflit. Attiser les passions nationales est un jeu dangereux. Elle renforce provisoirement l’autorité des leaders qui l’utilisent, mais elle finit par leur échapper et par les piéger. Elle rend compliquée la gestion d’une désescalade. Dans les années 1920, avec le Traité de Locarno, par lequel l’Allemagne reconnaissait ses frontières, imposées par sa défaite et le pacte Briand-Kellogg, par lequel 50 Etats renonçaient officiellement à la guerre comme moyen de régler les conflits, le monde connut une période stabilité exceptionnelle.Si on marcha à nouveau vers la guerre au cours des années 1930, c’est parce que la crise économique avait précipité des millions de gens dans le chômage et la pauvreté. Du coup, les dirigeants des pays démocratiques et capitalistes en particulier virent la confiance de leur population en leurs gouvernements s’effondrer. Les partis extrémistes, de gauche et de droite, en profitèrent. Hitler en profita pour installer sa dictature. Tandis qu’il multipliait les provocations et les annexions, que le Japon militariste envahissait la Mandchourie, et que Mussolini agressait l’Ethiopie et abandonnait progressivement le rôle d’arbitre en Europe, les leaders des démocraties étaient lents à réaliser la nature exacte de la menace et à y faire enfin face.

Une période de dangereuse conflictualité

Certes, les années 1947-1989 furent marquées par la guerre froide et non par une paix générale. Mais comme le fait observer Vance Serchuk un expert américain des questions de défense, dans le Wall Street Journal, la dissuasion nucléaire empêcha l’affrontement direct entre les deux super-puissances : la destruction mutuelle assurée (MAD) en cas d’ascension aux extrêmes incitait les dirigeants soviétiques et américains à rechercher des compromis et à ne pas entamer un conflit dont nul ne pouvait prédire à quel seuil de violence il s’arrêterait. Comme le souligne de son côté Margaret MacMillan, cette guerre gelée a pu être contenue à un degré d’intensité faible parce que les deux parties prirent l’habitude de consultations régulières et finirent par convenir d’une limitation de leurs arsenaux militaires. Aujourd’hui, le monde est redevenu instable, selon l’historienne britannique. Il ressemble davantage à ce qu’il était dans les années 1910 et 1930. De multiples acteurs interfèrent sur la scène internationale. La montée en puissance de la Chine inquiète les Etats-Unis, comme celle de l’Allemagne inquiétait l’Angleterre. Et les effets économiques de la crise du COVID-19 s’annoncent aussi désastreux que la crise boursière de 1929. L’ordre international établi en 1945 craque de toutes parts. Des conflits régionaux éclatent, comme les récentes escarmouches entre armées chinoise et indienne. La crise suscite la méfiance des peuples envers leurs dirigeants. Les agressions et la conquête territoriale, qu’on croyait d’un autre âge, redeviennent imaginables : la Russie en l’Ukraine, l’annexion de la Crimée... Les relations sino-américaines se tendent dangereusement. La rhétorique est belliqueuse des deux côtés.

Nouvelles armes, nouveaux usages ?

Certes, écrit Vance Serchuk, l’idée d’une guerre ouverte entre les Etats-Unis et la Chine ou la Russie semble aujourd’hui invraisemblable. Mais la mise en panne de l’économie mondiale pour cause d’épidémie aussi paraissait invraisemblable il y moins d’un an… Les trois grandes puissances militaires ne cessent de moderniser leurs arsenaux et contribuent ainsi à s’inquiéter mutuellement.

Les grandes puissances évitent les guerres lorsqu’elles reconnaissent clairement les lignes rouges des autres et manifestent leur détermination à faire respecter les leurs. Mais aujourd’hui, les heurts entre grandes puissances se déroulent dans des lieux – du Sud de la mer de Chine à l’Ukraine et au cyber-espace – où les frontières sont floues et le risque d’une erreur de calcul est donc élevé. Vance Serchuk

La dissuasion qui était liée aux potentialités épouvantables des armes nucléaires ne tient plus : les énormes bombes et les missiles intercontinentaux étaient difficiles à dissimuler. Mais les technologies nouvelles sont aisément dissimulables, difficile à détecter, moins susceptibles d’entrer dans une négociation de réduction des armements – et donc "il est plus tentant de s’en servir."