Le Nobel de la paix 2021 aux journalistes philippine Maria Ressa et russe Dimitry Muratov

Le comité Nobel norvégien a distingué les journalistes Maria Ressa et Dimitry Muratov pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et en Russie. "Dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des menaces croissantes."

Le prix Nobel de la paix 2021 a été attribué ce vendredi à la journaliste philippine Maria Ressa et à son confrère russe Dimitry Muratov pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression dans leur pays, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.

"Ces deux reporters d'investigation sont les emblèmes de l'ensemble des journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des menaces croissantes", a précisé la présidente du comité Nobel norvégien lors d'une conférence de presse. Ils se partageront la somme de 10 millions de couronnes norvégiennes (environ un million d'euros).

Maria Ressa : "C'est la meilleure époque pour être journaliste"

Déjà lauréate du prix mondial 2021 de la liberté de la presse de l'Unesco, Maria Ressa dirige le site d'information Rappler, et elle fait l'objet aux Philippines de plusieurs actions en justice, notamment pour "cyber-diffamation". La journaliste, qui est âgée de 58 ans, a publié des enquêtes très critiques sur le président philippin Rodrigo Duterte, au pouvoir depuis 2016, l'accusant de violations répétées des droits de l'homme. "Rappler" s'est notamment intéressé aux milliers de cas d’exécutions extrajudiciaires dénoncés dans l'archipel. Cible d'un harcèlement judiciaire selon Reporters sans Frontières (RSF), elle a été condamnée à six ans de prison pour diffamation, une peine pendante dans l'attente du résultat d'une procédure en appel.

Maria Ressa a également travaillé pour CNN en Asie et en tant que responsable des actualités d'ABS-CBN. Le magazine américain Time l'avait désignée personnalité de l'année en 2018 en tant que héraut de la vérité, avec d'autres journalistes comme le Saoudien Jamal Khashoggi.

La journaliste a exprimé son "choc" à l'annonce du prix et a assuré que Rappler "ne fera que continuer à faire ce que nous faisons". "C'est la meilleure époque pour être journaliste", a souligné Maria Ressa dans un entretien diffusé en direct par son média d'investigation. "Ces périodes où c'est le plus dangereux, ce sont les périodes où c'est le plus important". Et d'ajouter : "Un monde sans faits signifie un monde sans vérité et sans confiance".

Dimitry Muratov : "Ce n'est pas mon mérite personnel. C'est celui de Novaïa Gazeta"

Dimitry Muratov est rédacteur en chef du journal d'investigation russe "Novaïa Gazeta", propriété de l'homme d'affaires Alexandre Lebedev et de l'ancien dirigeant Mikhaïl Gorbatchev. Le journal, très critique envers le pouvoir en place, a publié plusieurs enquêtes sur les violences en Tchétchénie. Spécialiste du sujet, l'une des journalistes de "Novaïa Gazeta", Anna Politkovskaïa, avait été assassinée devant son domicile en 2006 à Moscou.

"Ce n'est pas mon mérite personnel. C'est celui de Novaïa Gazeta." a réagi le journaliste. "C'est celui de ceux qui sont morts en défendant le droit des gens à la liberté d'expression", a-t-il expliqué, cité par l'agence de presse publique TASS, listant les noms des six journalistes et contributeurs au journal assassinés, dont Anna Politkovskaïa.

Le Kremlin a félicité le journaliste d'opposition, par la voix du porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov : "Il travaille en continu en suivant ses idéaux, en les conservant. Il est talentueux et courageux". M. Peskov a toutefois dit ne pas savoir si le président russe Vladimir Poutine allait féliciter personnellement M. Muratov. L'ambassadeur américain à Moscou, Jake Sullivan, a lui aussi félicité son "ami", selon lui récompensé pour avoir "dit la vérité au pouvoir en Russie".

329 candidatures avaient été proposées cette année. Parmi les favoris figuraient des militants et des organisations à l’œuvre contre le réchauffement climatique, notamment Greta Thunberg, ainsi que Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). RSF qui a estimé que ce Nobel de la paix était "un appel à l'action". "À cet instant, deux sentiments dominent : la joie et l'urgence", a déclaré Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, devant des journalistes au siège de l'organisation à Paris. "La joie parce que c'est un merveilleux et très puissant message en faveur du journalisme. Un très bel hommage à deux journalistes (...) qui représentent l'ensemble des journalistes sur la planète qui prennent des risques pour favoriser le droit à l'information", a-t-il poursuivi. "Et puis en même temps un sentiment d'urgence parce que le journalisme est fragilisé, parce que le journalisme est attaqué, parce que les démocraties le sont, que la désinformation et les rumeurs fragilisent autant le journalisme que les démocraties et qu'il est temps d'agir", a-t-il conclu.

L'an passé, le Nobel de la paix avait été décerné au Programme alimentaire mondial.

