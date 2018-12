Le pacte de Marrakech provoquera-t-il une invasion migratoire ?

Les Idées Claires | Le pacte de Marrakech est-il un moyen pour l'ONU d'imposer plus de migrants à la France ? C'est la question au cœur des Idées Claires, notre programme hebdomadaire produit par France Culture et franceinfo et destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

Lundi 10 décembre, le Pacte mondial de l'ONU sur les migrations a été signé par la France. Selon ses détracteurs, ce pacte, signé à Marrakech, obligerait l'Europe à accueillir 480 millions de migrants, et ferait de l'immigration illégale un droit avant d'abolir les frontières. Enfin, par la même occasion et toujours selon les opposants au pacte, Emmanuel Macron aurait vendu la France à l'ONU.

Diffusées sur les réseaux sociaux et sur les ronds-points des "Gilets jaunes", colportées par l'extrême droite et quelques figures des Républicains tel Eric Ciottti, ces fausses informations se sont répandues en quelques jours y compris sur les plateaux de télévision.

Pour démêler le vrai du faux, François Gemenne, politologue et directeur de l’observatoire Hugo sur les migrations, décrypte ce pacte de Marrakech.

Le pacte de Marrakech c'est 480 millions de migrants en Europe ?

François Gemenne : "Non absolument pas, le pacte n’a pas du tout pour objectif d’augmenter le nombre de migrants dans le monde, ni d’ailleurs en Europe. Ce que souhaite le pacte, c’est simplement encourager une meilleure coopération entre les États d’origine, de transit et de destination pour que les migrations qui ont lieu actuellement se passent dans de meilleures conditions et notamment pour que moins de gens se noient en Méditerranée."

Ce pacte impose-t-il aux États d’accueillir plus de migrants ?

"Ce n’est pas du tout un texte contraignant, il n’impose absolument rien aux États et ne vise certainement pas à essayer d’augmenter l’immigration. Au contraire, il recommande même de lutter contre les facteurs qui poussent les gens à l'exil pour qu’il y ait moins de migrations forcées dans le monde et il encourage également les accords de réadmission et de retour volontaire pour que les migrants en situation irrégulière soient renvoyés chez eux. Donc cette idée que le pacte encouragerait davantage d’immigration est une rumeur absolument sans fondement."

Emmanuel Macron a-t-il vendu la France à l’ONU ?

"Ceux qui disent ça colportent des mensonges. Le texte reconnaît noir sur blanc le droit souverain des États à mettre en œuvre leur propre politique migratoire. Ce n’est pas du tout un texte contraignant et donc l’idée qu’Emmanuel Macron à Marrakech vendrait la France à l’ONU ou transférerait une partie de la souveraineté de la France à l’ONU n’a absolument aucun sens."

Souveraineté nationale. Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de définir leurs politiques migratoires nationales (...), les États peuvent, dans les limites de leur juridiction souveraine, opérer la distinction entre migrations régulières et irrégulières.

page 5, paragraphe 15, C.

Pourquoi plusieurs pays européens ne l’ont pas adopté alors ?

"Effectivement il y a une petite quinzaine de pays qui n’ont pas adopté le pacte et parmi eux il y a pas mal de pays européens : l’Autriche, l’Italie, la Slovaquie, l’Estonie, la Hongrie bien entendu. Pourquoi ces États n’ont-ils pas adopté le pacte ? Essentiellement pour des raisons électorales parce que les partis politiques d’extrême droite ou nationalistes ont décidé que ce texte allait être utile pour créer une polémique électorale et donc ont commencé à l’agiter comme une sorte d'épouvantail pour jouer sur les peurs et les anxiétés de la population vis-à-vis de l'immigration. C’est une campagne de désinformation menée à but strictement électoral dans la perspective des élections européennes de mai prochain, en Europe en tout cas."

Pourquoi beaucoup de “gilets jaunes” sont contre ce texte ?

"Je pense que dans l’anxiété des “gilets jaunes”, qui est une anxiété liée au déclassement social, il y a effectivement beaucoup de peurs et d’anxiétés par rapport aux migrations, au rôle des migrants sur le marché du travail ou sur les salaires, et que donc les responsables politiques qui ont relayé ces “fake news”, ces mensonges, savaient qu’ils trouveraient là un terreau particulièrement fertile."

Ce pacte facilite-t-il l’accès au travail des migrants ?

"Le texte vise à faciliter une meilleure intégration des migrants dans le pays de destination ; bien entendu, un facteur d’intégration c’est le travail, mais le texte ne crée pas pour autant un droit au travail des migrants. Il faut rappeler qu’en France les migrants en situation régulière ont accès au marché du travail et donc bien souvent le droit français va en réalité plus loin que le texte du pacte.

Ce texte crée-t-il un droit à la migration ?

"Le texte ne crée absolument pas un droit à la migration, simplement il réaffirme que les migrants sont avant tout des êtres humains et qu’à ce titre ils bénéficient des mêmes droits que la population ; qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, les droits humains s’appliquent à tous quelque soit leur situation. La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît dans son article 13 que tout homme a le droit de quitter tout pays y compris le sien.

Les médias sont-ils obligés de dire du bien des migrants ?

"Les médias ne sont obligés à rien du tout et le texte réaffirme noir sur blanc l’importance de la liberté de la presse. Simplement, le texte encourage les États à promouvoir une information indépendante et de qualité sur l'immigration y compris sur les réseaux sociaux où circule actuellement toute une série de fausses rumeurs et de mensonges y compris concernant ce pacte dont nous discutons en ce moment."

(...) promouvoir une information indépendante, objective et de qualité, y compris sur Internet, (...) dans le plein respect de la liberté de la presse. Page 30, paragraphe 33, C

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio.

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que les faits vérifiés, Les Idées Claires démêle le vrai du faux. Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue. Retrouvez l'intégralité des épisodes dans le dossier "Les Idées Claires".

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Les Idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. À découvrir ici-même ou en vous abonnant pour ne pas rater un épisode.

Écouter Écouter Pacte de Marrakech : l'invasion migratoire ? Pacte de Marrakech : l'invasion migratoire ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici.