Béji Caïd Essebsi : la mort du premier président tunisien élu démocratiquement

Il était le plus vieux chef d'Etat au monde : Béji Caïd Essebsi est mort ce jeudi alors qu'il était en soins intensifs à l'hôpital de Tunis. A 92 ans, le président tunisien avait déjà été hospitalisé plusieurs jours fin juin après un grave malaise. Son décès a été annoncé par la présidence tunisienne dans un communiqué.

Bien avant cela, Essebsi avait été ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères sous le premier président tunisien Habib Bourguiba entre 1956 et 1986. En 1990 et 1991, il avait aussi été président du Parlement sous Ben Ali. Retiré de la vie politique pendant 20 ans, il était revenu au premier plan après la chute de Ben Ali..

Devenu octogénaire, Essebsi, aussi appelé par ses intiales BCE, revient aux affaires en février 2011, au lendemain de la chute et de la fuite de Ben Ali, qui avait marqué le début du "printemps arabe". Premier ministre du gouvernement provisoire, il organise en huit mois les premières élections libres et démocratiques dans le pays mais il perd, battu par les islamistes d'Ennahdha.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Incertitudes en Tunisie 24 min Journal de 12h30 Incertitudes en Tunisie

Au scrutin suivant en 2014, le dirigeant politique est élu à la magistrature suprême à la tête de la vaste coalition Nidaa Tounés ("appel de la Tunisie"). Doté d'aisance orale et du sens de la formule, le locataire de Carthage aimait répéter :

"Nous voulons un Etat du XXIe siècle, un Etat de progrès. Ce qui nous sépare de ces gens-là (en parlant des islamistes d'Ennahadha), ce sont 14 siècles".

En 2015, après trois attentats qui ont tué 60 personnes au musée du Bardo à Tunis, dans un hôtel à Sousse et contre un bus de la sécurité présidentielle, le chef de l'Etat Essebsi proclame l'état d'urgence dans toute la Tunisie. A l'actif de l'action de BCE : l'abrogation de l'interdiction du mariage d'une tunisienne avec un non musulman et l'adoption de lois contre les violences faites aux femmes. En revanche, la loi sur l'égalité dans l'héritage est toujours en chantier .