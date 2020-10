Le tropisme européen de la jeune opposition en exil du Bélarus

À Emmanuel Macron, en visite officielle à Vilnius, Svetlana Tikhanovskaïa, a demandé une médiation dans la crise politique au Bélarus. Signe supplémentaire que face à Loukachenko, porté par Moscou, l'opposition, souvent novice en politique, n'a plus d'autre choix que de se tourner vers l'Europe.

Depuis qu'elle est réfugiée à Vilnius, c'est la première fois que Svetlana Tikhanovskaïa rencontre un chef de l'État européen. Mardi, l'opposante à Alexandre Loukachenko lors de la présidentielle biélorusse a profité de la première visite officielle en Lituanie d'un président de la République français depuis Jacques Chirac, il y a dix-neuf ans, pour en appeler à la médiation d'Emmanuel Macron :

Nous avons terriblement besoin d'un médiateur pour éviter que davantage de sang soit versé.

Cette mission difficile s'inscrit dans une stratégie de survie pour l'opposition au régime de Minsk qui veut pouvoir s'appuyer sur l'Union européenne. Le président français l'a néanmoins acceptée. Le Bélarus démocratique peut déjà compter la Pologne et la Lituanie, qui comptent chacun 30 000 citoyens bélarussiens sur leur sol. Et parmi eux, Svetlana Tikhanovskaïa, arrivée le 11 août 2020 à Vilnius.

En seulement un été, la vie de cette femme a complètement basculé. Son mari, Siarhei Tsikhanouski, est un organisateur de spectacles en boîtes de nuits. Irrité par l'administration du régime Loukachenko, il a commencé en début d'année à s'y opposer, dans un blog d'abord, puis sur les routes. Siarhei traverse son pays découvre qu'il n'est pas seul face à Alexandre Loukachenko. Le blogueur lance une émission sur YouTube, Le Pays pour la vie, et très vite, elle rassemble une grosse centaine de milliers d'abonnés. Nous sommes fin 2019. Fort d'un soutien populaire massif, il se présente à l'élection présidentielle, ce qui lui vaut d'être arrêté et jeté en prison.

Candidates malgré elles

Svetlana Tikhanovskaïa, son épouse, traductrice et professeure d'anglais, mère de deux jeunes enfants, se retrouve en première ligne. Elle devient candidate, aux côtés de deux autres femmes, Veronika Tsepkala, et Maria Kalesnikava, toutes trois étrangères au monde politique, toutes trois opposantes de circonstance. Le mari de l'économiste Veronika Tsepkala, Valeri, s'est présenté à la présidentielle et a dû fuir en Pologne avec ses deux enfants ; celui de la musicienne Maria Kalesnikava, Viktar Babarika, pourtant plutôt pro-russe, a lui aussi été écarté.

Au final, ces trois femmes sont persona non grata à Minsk. Svetlana Tikhanovskaïa et Veronika Tsepkala ont déjà fui, la première en Lituanie, la seconde en Pologne. Maria Kalesnikava a, elle, été arrêtée à la frontière ukrainienne par la police du Bélarus.

Leur sort est celui, plus largement, des opposants à Loukachenko. Des jeunes, parfois des très jeunes, qui, par centaines, ont dû quitter leurs pays. DJ, étudiants, lycéens, informaticiens… ils n'étaient pas investis en politique mais, à l'instar de Siarhei Tsikhanouski, se sont retrouvés dans l'opposition à Loukachenko. Mais ces engagés novices ne sont pas seuls en exil.

À Varsovie, une "vraie" politique parle au nom de son pays : Olga Kavalkova est co-présidente du Parti démocrate-chrétien du Bélarus, créé en 1917, à l'époque de la République populaire du Bélarus en 1918-1919. Kavalkova porte la voix de l'opposition de son pays dans toute l'Union européenne, avec Maxim Znak, un membre du Conseil de coordination, également réfugié en Pologne, où l'accueil des opposants bélarussiens ne fait pas débat.

Une opposition en exil

Dans ce pays, un embryon de Bélarus démocratique reprend vie. Il est porté par des militants comme Stepan Svetov, 22 ans et génie de l'informatique, à l'origine d'une chaîne sur Telegram,"Nexta" ("Quelqu'un" en langue bélarussienne), qui diffuse les images de la révolution. Il émet désormais de Varsovie, et touche 2,1 millions d'abonnés.

L'ONG Charter97 (97, c'est son année de naissance, et "charte", un hommage aux dissidents tchécoslovaques de la Charte 77 de Vaclav Havel), réfugiée à Vilnius, se sent moins seule.

Plus que jamais, le sort du Bélarus, du point de vue des opposants à Loukachenko, est entre les mains de l'Union européenne. Svetlana Tikhanovskaïa peut se réjouir qu'Emmanuel Macron accepte d'être un "médiateur", et les Bélarussiens se rassurer que la Pologne et la Lituanie, tous deux États membres de l'Union, poussent Bruxelles à aider leur voisin.

Mais la Russie ne semble pas décidée à lâcher Minsk, quitte à perdre la jeunesse du Bélarus (qui n'était pas franchement hostile à Moscou avant l'été). Quand la Lituanie et la Pologne accueillent les jeunes opposants, Vladimir Poutine, lui, dénonce des "pressions extérieures sans précédent". En parallèle, dans la chaîne de télévision d'État, des journalistes russes remplacent les grévistes bélarussiens, tandis que dans les forces de l'ordre, l'influence de Moscou est palpable.