L'éloignement progressif des États-Unis vis-à-vis de l'Europe

Le regard de l'autre | Ce n’est pas seulement Donald Trump qui a pris ses distances avec l’Europe. Ce sont les États-Unis. Et c’est peut-être une tendance à long terme. L’Europe ne compte plus autant qu’auparavant dans le logiciel américain.

En préambule au scrutin présidentiel de mardi prochain outre-Atlantique, retour sur les liens entre Donald Trump et plus largement les États-Unis avec le Vieux Continent. En cinq points de grandes clés d'explication du point de vue états-unien.

La géographie

La proximité européenne avec les États-Unis est moins évidente qu’il n’y paraît.

C’est vrai, les ¾ des côtes du littoral américain sont orientées vers l’Atlantique, donc vers l’Europe. Un quart seulement vers le Pacifique. Mais si l’on intègre dans le paysage l’Alaska et les îles Américaines du Pacifique, Hawaï, Guam, les Marianne, le regard change un peu.

La côte européenne, mettons Lisbonne, est à 5 500 kms de New-York.

Mais de l’autre côté, Hawaï est à peu près à même distance de Tokyo. Et Guam n’est qu’à 3 000 kms de Shanghai. L’Asie n’est pas loin, presque plus proche que l’Europe d’une certaine manière.

Et puis les États-Unis ne regardent pas l’Europe comme un ensemble. L’Union européenne leur apparaît comme un agrégat, un consortium artificiel de pays mis bout à bout, comme un empilement d’assiettes sans cohérence.

Il n’y a pas d’États-Unis d’Europe. Donc, vu de Washington, l’Europe n’existe pas comme entité politique.

C’est la formule prêtée de longue date à Henry Kissinger : "L’Europe, quel numéro de téléphone ?"

Ajoutons enfin que la démographie des États-Unis tend progressivement à éloigner le pays de ses racines européennes.

La proportion de la population d’origine latino-américaine et asiatique ne cesse de croître.

L'histoire

Sur ce plan, la proximité avec l’Europe est évidente, mais elle tend à s’effacer.

Au départ, les liens sont incontournables. Les premiers colons qui viennent peupler le continent nord-américain et qui vont prendre possession des terres amérindiennes, viennent tous d’Europe. C’est le Mayflower parti de Plymouth et sa mythologie fondatrice, célébrée aujourd’hui encore chaque année lors de Thanksgiving. Britanniques, Irlandais, Français, les nouveaux venus sont Européens.

Au XXe siècle, les deux guerres mondiales renforcent le lien. L’engagement américain est à chaque fois décisif, particulièrement lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais on notera que déjà, les États-Unis sont sur deux fronts, l’un d’eux est dans le Pacifique.

Après, c’est le plan Marshall, l’aide américaine à la reconstruction européenne. 16 milliards de dollars à l’époque. Face à la menace soviétique, l’Europe demeure l’allié incontournable.

Les choses commencent à tourner vraiment avec la chute de l’URSS. Progressivement, le regard américain va alors se déplacer, de l’autre côté. Vers l’Asie. Pour des raisons d’enjeu commercial, et parce que la Chine supplante progressivement la Russie comme grand rival.

Le tournant, ce n’est pas Trump qui l’a opéré. C’est Barack Obama et Hillary Clinton en 2011 avec la formule dite du "pivot asiatique" : le centre de gravité de la diplomatie américaine bascule vers la zone Asie Pacifique. L’Europe n’est plus prioritaire. Donald Trump a simplement poursuivi dans ce sens. Le mouvement des plaques tectoniques avait débuté avant.

L'économie

C’est le sujet central.

Washington regarde de plus en plus l’Europe à la fois comme un acteur secondaire, et en même temps comme un concurrent, avec le sentiment d’être perdant dans les échanges. C’est en tous cas très clairement la position de Donald Trump pour qui les sujets de business sont systématiquement prioritaires.

L’Europe est perçue comme un acteur secondaire, parce que l’économie mondiale s’est déplacée vers l’Asie.

C’est pour cela que les États-Unis ont négocié en priorité un partenariat TransPacifique avec 11 pays de la zone Pacifique. Pour cette raison aussi que la guerre commerciale américaine est frontale avec la Chine.

• Crédits : Omar Marques / SOPA Images / LightRocket - Getty

L’Europe demeure pourtant la première puissance commerciale du monde, premier partenaire des États-Unis.

Mais la balance commerciale entre les deux zones est favorable à l’Europe, qui est "responsable" à hauteur de 20% au déficit commercial américain.

Donald Trump y voit donc une injustice, et menace régulièrement de taxer les produits européens, notamment les voitures allemandes. Il ne supporte pas non plus la politique de subventions européennes à certaines entreprises comme Airbus, même si les États-Unis font la même chose avec Boeing.

Ce sentiment d’injustice est encore plus net sur un dossier précis : le financement de l’OTAN, l’organisation qui coordonne la défense occidentale face essentiellement à la Russie. Le fait est que les États-Unis en sont le premier contributeur et de loin. Et surtout qu’ils sont les seuls à contribuer à l’OTAN à une hauteur élevée en proportion de leur richesse : 3,5% de leur PIB. Les pays européens membres de l’OTAN sont quasiment tous en dessous de 2%. Particulièrement l’Allemagne : 1,2%.

Donald Trump dit donc aux Européens : "Vous nous coûtez trop cher, nous payons pour votre défense, ça suffit."

Le droit

Sur le plan juridique, très peu de choses relient directement les États-Unis à l’Europe, si ce n’est justement l’OTAN. C’est le seul accord majeur qui s’impose en termes de droit international.

L’accord prévoit une entraide mutuelle entre les pays membres. Mais Donald Trump menace régulièrement de sortir de l’OTAN. Cela reste improbable mais pas incohérent pour trois raisons :

1. Trump défend depuis quatre ans une logique globale de désengagement militaire, on l’a vu également en Syrie ou en Afghanistan.

2. Il trouve donc la facture trop élevée face à une Russie de Poutine qui ne lui apparait pas comme un ennemi si évident.

3. Trump de toutes façons se moque des accords internationaux. Il a pris l’habitude d’en claquer la porte, sur le climat ou le nucléaire iranien.

Donc la question du droit est de peu de poids dans sa relation à l’Europe.

Psychologie et sociologie

C’est l’autre dimension clé du dossier : le logiciel psychologique de Trump est aux antipodes de celui de l’Europe.

Le milliardaire américain ne croit absolument pas dans le multilatéralisme, il ne jure que par les relations bilatérales de pays à pays. Il ne peut donc se résoudre avec négocier avec l’Union européenne qui représente 27 pays. Il préfère chercher à négocier directement avec chaque pays. Par exemple avec la Pologne sur les questions de défense. Il y a deux ans, il a même proposé à Emmanuel Macron de signer un accord bilatéral préférentiel avec la France si elle quittait l’Europe.

Son logiciel est aussi un logiciel nationaliste incompatible avec le caractère supranational du projet européen.

Rien d’étonnant à voir ses conseillers idéologiques présents ou passés, comme Steve Bannon, frayer d’abord avec les partis d’extrême-droite nationalistes en Europe.

Mais au-delà de Trump, de très nombreux Américains adhèrent à ce repli nationaliste, protectionniste, et n’accordent aucun intérêt à l’Europe, qu’ils regardent comme un ensemble confus.

La priorité est bien désormais de contrecarrer la Chine.

Donc cet éloignement progressif de l’Europe constitue une évolution structurelle des États-Unis, dont les racines sont beaucoup plus profondes que les fantaisies ponctuelles d’un Donald Trump.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou. Vidéo réalisée par Franck Ballanger