Les Balkans occidentaux auront bientôt leur "mini-Schengen"

Dans la course à l'intégration européenne, les initiatives se multiplient à l'est de l'Europe pour rappeler à Bruxelles la volonté des candidats. Dernier épisode en date, la signature, le 29 juillet à Skopje, d'un accord de libre circulation entre la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Serbie.

C'est un jalon historique que les pays des Balkans occidentaux ont posé à Skopje, en marge d'un forum économique visant à stimuler la coopération régionale. Le 29 juillet 2021, la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Serbie se sont engagées à ouvrir leurs frontières respectives au 1er janvier 2023, ce qui permettra aux gens, a précisé Aleksandar Vucic, le président serbe, de "voyager de Belgrade à Tirana et Durrës sans la moindre interruption".

Montrer à Bruxelles qu'un marché commun est possible

Il s'agit d'un "mini-Schengen" dans l'Europe du Sud-est, en quelque sorte, baptisé par ses initiateurs "Open Balkan", et qui vient couper l'herbe sous les pieds de l’Union européenne, pointée du doigt par Zoran Zaev, le premier ministre macédonien, Edi Rama, le premier ministre albanais et Aleksandar Vucic pour sa lenteur à faire avancer les processus d'adhésion.

"Open Balkan", dont les premières esquisses ont été tracées en octobre 2019 à Novi Sad, en Serbie, vise à simplifier la circulation des personnes et des biens dans trois des pays balkaniques candidats à l'intégration européenne, à créer une union du travail – faciliter la délivrance des permis de travail et unifier la reconnaissance des diplômes – et la prévention des catastrophes naturelles. Une façon de montrer à Bruxelles qu'un marché commun est possible au sein du noyau dur des Balkans, entre Belgrade, Skopje et Tirana.

Appels à l'Union

"Open Balkan" rappelle d'ailleurs la création, en mai 2021, du "Trio" entre la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, créé par trois autres candidats à l’UE pour prendre en mains son avenir sans attendre tout de l’Ouest.

L'initiative n'est évidemment pas passée inaperçue. La porte-parole de la Commission, Ana Pisonero, a assuré ce projet du soutien de l’UE. Mais dans les faits, le "processus d'intégration" se cantonne encore à parler d'économie et d’aides aux Balkans, comme, par exemple, le remboursement à la Chine de la dette monstrueuse du Monténégro, après la construction d’une autoroute à travers le pays.

Pour l'heure, d'ailleurs, le Monténégro résiste à l'appel de l'"Open Balkan", et lui préfère le "Processus de Berlin" créé par Angela Merkel pour débloquer l’élargissement dans les Balkans occidentaux. Mais pour combien de temps ? Face à une "vieille" Europe défiante, fatiguée par les intégrations, "Open Balkan" a vocation à rassembler.

En inaugurant, le 3 août, le cinquième poste frontière entre l'Albanie et le Monténégro – d’ailleurs financé en partie par l’UE... – avec son homologue monténégrin, Zdravko Krivokapic, le premier ministre albanais, Edi Rama, passait symboliquement un message : le développement de l'économie et le tourisme sera tellement plus simple dans des Balkans ouverts, que le Monténégro pourra évidemment rejoindre.