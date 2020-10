Les Pays-Bas indemniseront les enfants d'indépendantistes indonésiens exécutés

Les Pays Bas, ancienne puissance coloniale en Indonésie appelée à l’époque les Indes Orientales Néerlandaises, avaient dans un premier temps fait valoir la prescription, puis donné raison en 2013 aux veuves qui avaient saisi la justice. Lundi, La Haye a pris la décision inédite d'indemniser les Indonésiens qui peuvent prouver que leur père a été victime d'une exécution sommaire.

Correspondance de Gabrielle Maréchaux, en Asie du Sud-Est.

Sait-on combien de personnes seront concernées par ces dédommagements ?

Pas vraiment, même si l’on ne s’attend pas à un nombre colossal car ce dédommagement ne pourra être versé qu’aux enfants d’Indonésiens fusillés qui réussiront à le prouver. Or parmi les quelque 100 000 victimes indonésiennes de la guerre d’Indépendance, selon les dernières estimations, les personnes tuées lors de pelotons d’exécutions ne représentent qu’une petite partie, et leurs enfants ne sont plus tout jeune, plus de 70 ans après. Beaucoup sont sans doute morts, puisque l’espérance de vie moyenne indonésienne est de 71 ans.

S’il n’est donc jamais trop tard pour rendre mémoire, il l’est peut-être aujourd’hui pour rétribuer directement la deuxième génération de victimes.

Cette annonce rappelle d'autres cas de dédommagements qui se sont posés dans le monde ?

La question de la réparation en suscite rapidement beaucoup d’autres : qui dédommager, comment, avec quel montant ?

En 2013, la Grande-Bretagne avait par exemple choisi d'indemniser 5 000 survivants kenyans de la révolte des Mau Mau qui fit 100 000 morts selon les dernières estimations, et plus encore de prisonniers, parfois torturés, castrés ou violés.

Avant cela, l’Italie avait en 2008 promis de verser à la Libye 3,4 milliards d’euros étalés sur vingt-cinq ans en dédommagement de la colonisation passée, mais aussi avec la promesse d’efforts communs pour lutter contre l’immigration clandestine.

Les Pays-Bas ont, eux, pris une autre voie en annonçant une somme forfaitaire de 5 000 euros versée aux descendants directs d’hommes exécutés

Bunga Meisa Siagian, avocate indonésienne spécialisée en victimologie commente cette décision :

Si on se concentre sur les victimes, on peut estimer que la justice fait son travail en leur versant une aide qui leur est directement liée. Mais si l’on veut penser de manière plus globale, on peut aussi considérer que cette guerre n’a pas seulement affecté les victimes, individuellement, mais la nation toute entière, et cet aspect n’est pas reconnu.

Or l’état indonésien a payé cher la décolonisation. Au sens propre comme au figuré car lors de la signature du traité de souveraineté en 1949, les Pays-Bas sont parvenus à léguer la dette de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales à la jeune République indonésienne, qui dû la rembourser jusqu’au début des années 2000.

