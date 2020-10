Les pays des "Trois Mers" esquissent un nouveau pôle d’attraction de l’Union européenne

Ce qui rassemble les participants au sommet de l'Initiative des Trois Mers n’est pas seulement qu’ils sont voisins de la Baltique, de l'Adriatique et de la mer Noire. De l'Estonie à la Bulgarie, en passant par la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Slovénie, la Hongrie, la Croatie et la Roumanie, tous développent de nouvelles voies d’échange, du nord au sud. Tous, à l’opposé, s’écartent des voies traditionnelles, les chemins ouest-est entre l'Allemagne et la Russie.

Cette initiative alternative, imaginée en 2016 par la Pologne et la Croatie, se reproduit chaque année depuis. Une forme d’émancipation pour les "petits pays" d'Europe centrale soucieux de discuter de leurs problèmes communs sans les "grands pays", l’Allemagne et la France. Et parmi ces soucis partagés, la crainte de la Russie, qui les encourage à revendiquer leur appartenance à l’Otan.

Tropisme américain

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, lors de l’édition 2017 à Varsovie, Donald Trump était l’invité, suivi, en 2018, par son secrétaire d’État Mike Pompeo. Sous l’œil bienveillant de Bruxelles qui n’a pas souhaité laisser ses nations d'Europe centrale discuter seules avec les États-Unis. L'UE a été représentée au Sommet des Trois mers par le président de la Commission Jean-Claude Juncker à Varsovie et, désormais, par Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission, à Tallinn.

Une présence d’autant plus importante que les pays des "Trois Mers" prennent de plus en plus d'initiatives. Ainsi, à Tallinn, trois grands dossiers était en discussion : l'avenir de la région, la pandémie et ces conséquences économiques et le futur cadre financier de l'Union européenne. Des sujets sensibles pour une région qui porte des projets économiques très importants.

Elle sera traversée, notamment, par l'autoroute "Via Carpatia", qui reliera le nord et le sud du continent, de Klaipėda, en Lituanie, aux bords de la Baltique, jusqu'à la mer Égée, et Salonique, en Grèce. Un gazoduc devrait également couper l'Europe centrale dans le sens nord-sud, entre Gdańsk, en Pologne, et l'île de Krk, en Croatie. Il transportera du gaz naturel liquéfié polonais vers la Croatie, en lieu et place, autant que possible, du gaz russe.

Moteur économique

Autre levier économique d’envergure, le numérique constitue un point fort dans les deux extrémités de cette région : tout au nord, au bord de la Baltique, à Tallinn, avec l'E-stonie, un modèle numérique entièrement dématérialisé, et, à l'autre bout, au bord de la mer Noire, en Bulgarie, un pays très développé en mathématiques, qui a attiré les grandes entreprises en électronique. Entre internet et l'électronique, l'Estonie et la Bulgarie ont des moyens de développer un pôle e-business majeur dans l'Europe centrale.

Pour financer tous ces projets, un Fonds d'investissement de l'Initiative des Trois Mers (FI3M) a été monté à Varsovie, rassemblant à ce jour 600 millions d'euros.

Le dynamisme des pays des "Trois Mers" n’est pas passé inaperçu chez leurs voisins candidats à l’entrée dans l’Union européenne (ou souhaitant le devenir). Dans les Balkans occidentaux, en Europe de l'Est et dans le Caucase. Ainsi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a dit et répété – en Estonie, en novembre dernier, lors d'une visite à Tallinn, et de nouveau, la semaine dernière, lors de la visite de Andrzej Duda à Kiev : l'Ukraine souhaite rejoindre le groupe des Trois Mers.

Une politique étrangère bien spécifique est donc en gestation dans les pays d'Europe centrale et orientale, très claire : l'Union européenne pour l'économie, l'OTAN (et les États-Unis) pour la sécurité, l'élargissement européen vers les pays des Balkans occidentaux, de l'Europe de l'Est et le Caucase et un nouvel axe entre le Nord et le Sud.