PRESSE // L’Esprit Public d’Emilie Aubry revient à l’antenne le dimanche 12 avril à 11h

Débat d'intellectuels engagés suivi de "Coronavirus : une conversation mondiale" d'Emmanuel Laurentin

Dès ce dimanche 12 avril, Emilie Aubry et ses invités assurent, à distance et dans le respect des consignes de confinement, le retour de L'Esprit public sur l’antenne de France Culture.

Comment faire repartir un monde à l'arrêt ? sera la question centrale du débat qu’animera Emilie Aubry avec à distance : Aurélie Filippetti, ancienne Ministre de la Culture ; Daniel Cohen, économiste ; Christine Ockrent, journaliste et productrice d’Affaires étrangères et Alain Finkielkraut, philosophe et producteur de Répliques sur France Culture.

• Crédits : Radio France

En fin d’émission, Emmanuel Laurentin fera un point sur le « Coronavirus : une conversation mondiale », une chronique en forme de dialogue entre intellectuels, artistes et écrivains du monde entier sur les enjeux de la crise actuelle. Ces textes sont à retrouver sur franceculture.fr ainsi que sa Revue de presse des idées : analyses et décryptages du monde sur la crise globale provoquée par la pandémie de Covid-19 du lundi au vendredi.