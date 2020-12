Liban, une chute délibérée

La face cachée du globe | Un pays sans gouvernement, une enquête sur l'explosion du port de Beyrouth toujours pas bouclée, un audit de la Banque centrale au point mort et une paupérisation accélérée de la population. Le Liban est englué depuis plus d'un an dans une profonde crise économique, sociale et politique.

La visioconférence de soutien à la population libanaise organisée mercredi dernier sous l'égide de l'ONU et de la France a fait le constat de l'impasse dans laquelle se trouve le Liban. Et ce vendredi, les donateurs institutionnels ont dévoilé un plan destiné à reconstruire Beyrouth et à aider sa population après l'explosion au port début août qui a fait plus de 200 morts, estimant à 2,5 milliards de dollars sur dix-huit mois les fonds nécessaires. Ce plan "de réforme, de relèvement et de reconstruction" ou "cadre 3RF" a été conçu par l'Union européenne, les Nations unies et la Banque mondiale.

Alain Bifani a été pendant vingt ans directeur général du ministère des Finances. Il a démissionné en juin 2020 avant l'explosion du port de Beyrouth, faute d'être entendu sur un programme de réformes structurelles de l'économie libanaise.

Au moment où le Liban vit une crise existentielle, cet ancien haut-fonctionnaire libanais sort chez L'Harmattan un essai intitulé "Déstructuration". Faut-il voir dans ce titre une analogie avec la situation du Liban aujourd'hui ? Entretien avec Christian Chesnot, de la rédaction internationale de Radio France.

Dans votre livre, vous parlez de l'expérience de la mort, de l'âme, du corps. Le Liban n'est-il pas en phase de destructuration ?

Le titre n'est pas venu tout seul. Cela a beaucoup à voir avec l'expérience de restructuration qui devait avoir lieu au Liban. Restructuration de la dette de la Banque centrale, du secteur financier et des finances publiques qui n'a pas eu lieu .

Nous sommes en train de voir le Liban perdre son âme.

C'est un pays qui est en train de changer de face parce qu'il y avait deux possibilités, soit sortir par le haut avec les réformes le soutien d'un programme qui tienne la route, soit sortir par le bas, c'est-à-dire attendre que ceux qui ont pillé le système fassent porter toute l'addition au peuple libanais, augmenter les inégalités de manière inconcevable, permettre à l'argent sale de s'en tirer et de se retrouver avec un pays qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était le Liban, un pays de non-droit et un pays qui risque d'être un problème pour tous ses partenaires dans le monde.

Le Liban est dans une phase, j'allais dire pré-mortel, un pays peut-il être mortel ?

Comme dans le livre, mais de manière tout à fait différente, la mort n'en est pas une. C'est justement une approche dans laquelle il y a simplement transfert de l'État corpusculaire à l'État ondulatoire et vice versa. Et donc, en fait, il n'y a pas de mort. Il y a simplement une reconstitution d'une manière ou d'une autre.

Un pays ne peut pas mourir. En tout cas, ce n'est pas le Liban qui va mourir.

C'est une certaine image du Liban. C'est une certaine idée qu'on s'est toujours fait du Liban qui risque de mourir. Et cela appelle une action très rapide parce que l'inertie de l'élite dirigeante, le fait de ne rien faire de manière délibérée et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire.

Le dernier rapport de la Banque mondiale dit que c'est une chute délibérée. C'est non seulement une action criminelle de la part de l'élite dirigeante qui est en train de préserver ses acquis pour faire payer aux citoyens toutes les pertes qu'elle a accumulées à la Banque centrale et dans le système bancaire, mais c'est aussi quelque chose qui va transformer le pays en état de non droit.

Quels soins intensifs seraient nécessaires pour guérir le malade "Liban" ?

Tout ce que l'élite libanaise a saboté, c'est-à-dire un plan de redressement. A la fois un redressement fiscal, une correction de la situation externe du Liban, c'est-à-dire le compte courant, bien entendu, qui est excessivement déficitaire ; un plan de redressement qui comporte les réformes structurelles dont on a besoin, une restructuration de la dette et une restructuration de la Banque centrale et une restructuration du secteur bancaire.

Il faudrait une politique monétaire totalement différente de la politique de folie qu'on a suivi pendant des décennies, pour ramener la confiance dans le système libanais et enfin, des filets sociaux absolument essentiels pour que le pays puisse passer cette étape et rebondir.

Ailleurs dans le monde

La Namibie, en proie à une grave sécheresse, met en vente 170 éléphants

Cette vente ne se fera pas de façon inconsidérée avertit le ministère namibien de l'Environnement. Le pays est en état de catastrophe naturelle depuis mai 2019 en raison de la sécheresse et il explique vouloir notamment restreindre les problèmes de cohabitation entre des populations locales et les éléphants cette espèce menacée. Correspondance de Claire Bargelès, correspondante de Radio France en Afrique australe :

Le 20 janvier prochain : une cérémonie d'investiture certainement pas comme les autres pour le futur 46e président des Etats-Unis

"Les gens se demandent à quoi peut ressembler votre investiture ?" A cette question d'un journaliste Joe Biden répond en souriant "moi aussi".

Le démocrate élu précise toutefois s'attendre à une cérémonie largement en ligne, sans les milliers de personnes d'ordinaire rassemblées à Washington. Le coronavirus change la donne. Joe Biden se dit toutefois sûr d'une chose. Il demandera ce jour-là aux Américains de s'engager à porter un masque pendant 100 jours afin de réduire la propagation du virus.

Au Mali, un militaire installé hier à la tête du Conseil national de transition

Le colonel Malick Diaw, numéro deux de la junte, qui dirige le pays depuis le putsch du 18 août contre le président Ibrahim Boubakar Keita, présidera donc cette assemblée de 121 membres. Le temps mis à choisir les membres de ce conseil qui fera office de parlement, les conditions de nomination, qui ont fait la part belle aux militaires, et l'opacité de la sélection, ont alimenté un mécontentement de plus en plus manifeste auprès de nombreux maliens exaspérés par des années de violences djihadistes et intercommunautaires, de crise économique et de corruption.

Les autorités militaires se sont engagées à organiser des élections, élaborer une nouvelle Constitution et rendre le pouvoir sous 18 mois à des civils élus.

Le congrès américain va-t-il dépénaliser le cannabis ?

La chambre des représentants majoritairement démocrate a approuvé vendredi un projet de loi visant à rayer le cannabis de la liste fédérale des drogues dangereuses.

Cependant, le texte a de fortes chances d'être bloqué au Sénat, actuellement contrôlé par les républicains. Quoi qu'il en soit, en pratique si la loi devait être adoptée, les états américains restent maîtres de leur législation anti drogue.

En collaboration de Caroline Bennetot