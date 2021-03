Libye : une réunification à petits pas

En Libye, un gouvernement de transition, dirigé par Abdelhamid Dbeiba, vient d'obtenir la confiance du Parlement. Un vote salué comme historique pour ce cabinet né d’un processus parrainé par l’ONU, qui doit conduire la Libye à des élections générales fin décembre.

Jalel Harchaoui est chercheur spécialiste de la Libye au Global Initiative de Genève. Il analyse les enjeux et les défis de ce cabinet de transition, première étape vers la réunification du pays.

L'unicité du gouvernement acté

Un gouvernement de transition unifié vient d’être formé. Est-ce le début d’une solution à la crise libyenne ?

Ce qui a été accompli avec ce nouveau cabinet est très important parce qu’il n’existe plus qu’un seul gouvernement et non pas deux ou trois. Même s’il n’y a pas encore un véritable processus de réunification des ministères. Il y aura encore un ministère de l’Intérieur à Tripoli et un autre à Benghazi.

Le nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeiba a décidé de ne pas avoir de ministre de la Défense. Il veut s’accommoder avec les Turcs à l’Ouest, d’un côté, et de l’autre avec les Russes, les Émiratis et les Égyptiens, alliés du maréchal Haftar.

Qui est Abdelhamid Dbeiba ?

Il était du côté des révolutionnaires en 2011. C’est un homme d’affaires originaire de Misrata qui s’adapte aux circonstances politiques. Ce n’est pas un idéologue mais un pragmatique. Il ressemble à un caméléon qui change de peau en fonctions des périodes. Il a une vision économique et veut reconstruire la Libye sur le plan des infrastructures.

Quels sont les défis économiques et sociaux en Libye ?

Si vous posez la question à des Libyens, ils vous parleront des coupures d'électricité. Ils craignent l’arrivée de l’été où les températures sont très élevées, et où la climatisation est indispensable. Ils ont peur aussi des coupures d’eau. Il y a aussi le Covid, la Libye est un pays très mal équipé sur le plan médical. Il y a des régions comme le Fezzan où les hôpitaux ne fonctionnent pas ou sont dans un état déplorable. Ils s'inquiètent également de la capacité à retirer de l'argent, avec des pénuries de billets de banque. Voilà les préoccupations de la population libyenne.

Le nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeiba fait le pari de la reconstruction mais les fonds sont limités.

2020 a été dominé par le blocus du général Haftar

La Libye est riche en pétrole. Le nouveau gouvernement peut-il utiliser cette manne énergétique ?

En 2020, la production pétrolière a été très perturbée par l’offensive du maréchal Haftar. Cela a duré huit mois sans aucune exportation de brut. La facture s’est élevée à 10 milliards de dollars pour le pays !

Aujourd'hui, on est revenu à un niveau de production de 1,3 million de barils par jour. Le prix du pétrole est remonté. L’objectif que l’on entend depuis des années serait d’arriver à 2,2 millions de barils jour. Mais pour cela, il faut des investissements importants car les infrastructures pétrolières sont abîmées.

En termes de sécurité, la situation s’améliore-t-elle en Libye ?

La sécurité n'est pas trop dégradée à l'Ouest, la partie la plus peuplée. Mais Daech n'a pas complètement disparu et pourrait revenir avec de gros attentats.

A Benghazi, on constate une détérioration sécuritaire. La ville est censée être la plus sûre. Cela fait sept ans que le maréchal Haftar promet de se focaliser entièrement sur ce dossier. Le paradoxe, c'est que les islamistes ont disparu de Benghazi, et pourtant il y a des gangs, il y a des milices qui écoutent de moins en moins leur parrain Haftar. Une chose est sûre : la situation évolue dans la mauvaise direction. Ainsi, la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement était initialement prévue à Benghazi. Elle a été déplacée à Tobrouk pour des raisons de sécurité.

L’objectif en ligne de mire, ce sont les élections générales prévues le 24 décembre prochain. Vous pensez que ce calendrier va être respecté ?

Je ne pense pas que ce soit logistiquement possible en si peu de temps. Il va falloir au nouveau gouvernement garantir la sécurité des électeurs. Est-ce que les élites politiques libyennes vont jouer le jeu ?

Le Premier ministre Fayez Al-Sarraj et le maréchal Haftar, sont-ils amenés à disparaître de la scène politique ?

Sarraj ne va pas rester. Il est trop lié aux milices qui sont heureuses de travailler avec Abdelhamid Dbeiba, le nouveau Premier ministre. Donc Sarraj risque de perdre ses protections et pourrait être forcé de prendre sa retraite à Bahreïn ou à Londres, mais pas en Libye.

Quant à Haftar, va-t-il se déliter progressivement ? Je pense qu’Abdelhamid Dbeiba ne va pas le transformer en un ennemi mortel. Il ne veut pas la guerre, donc il est possible aussi que Haftar puisse se revigorer pour des raisons économiques et rester comme une espèce d'État dans l'état de l’ombre.

Quid des forces étrangères dans l’équation libyenne ?

Les Turcs ont plusieurs bases militaires où les Libyens ne peuvent pas mettre les pieds. Il y aussi des mercenaires russes et des mercenaires soudanais auprès d’Haftar. C'est une réalité qui, maintenant, fait partie du paysage. Quel mécanisme va pouvoir forcer le départ de ces gens-là ? Je ne le vois pas à court terme, mais plutôt à moyen terme, d’ici 5 ans. En étant optimiste.

Les Libyens vont devoir vivre avec. Vont-ils s'unir et se révolter contre cette présence étrangère ? Peut-être. C'est une possibilité. Cela s'est produit dans l'histoire de la Libye, mais, pour l'instant, ils ont trop besoin de l’apaisement que l’on constate depuis juin 2020. C'est triste à dire mais c’est cette présence étrangère qui a aussi contribué au calme depuis neuf mois.

Parmi, les signes positifs, il a y eu la reprises des liaisons aériennes entre Misrata et Benghazi cette semaine…

C'est un peu la facette économique du redémarrage. Je pense que l’on va constater de plus en plus de dynamisme. Les Libyens sont pressés de reconstruire et tourner la page des violences. Aujourd’hui, le nombre de morts en Libye est proche de zéro.

Ailleurs dans le monde

L’année noire du tourisme sénégalais

Les responsables touristiques du pays n’avaient jamais connu une période aussi sombre depuis le début de la pandémie de Covid. Tout le secteur est à l’arrêt : agences de voyage, loueurs de voiture, hôteliers sont touchés de plein fouet.

Une crise du secteur qui explique aussi les récentes émeutes. Entre l’absence de touristes, le manque de rentrées d’argent et les aides de l’État qui mettent du temps à arriver, l’inquiétude est grande. D’autant que la reprise n’est pas prévue avant 2023.

A Dakar, correspondance de Nathanaël Charbonnier :

Avec la collaboration de Caroline Bennetot