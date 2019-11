L'Iran en photos, histoires d'un pays à la dérive

Avec "Iran, rêves et dérives", les photojournalistes franco-iraniens Reza et Manoocher Deghati témoignent de ce que fut l'arrivée de la terreur islamique en Iran à la fin des années 80. Pour France Culture, Reza commente une série de photos marquantes extraites de ce livre-témoignage.

En cette année 2019 qui marque l’anniversaire des 40 ans de la révolution islamique en Iran, Reza et Manoocher Deghati publient un livre de 250 photos issues de leurs archives personnelles, dont certaines n’avaient jamais été publiées. Iran, rêves et dérives (Éditions Hoëbeke, 2019) nous raconte cette révolution qui va ébranler le monde, depuis le départ du Chah d’Iran jusqu’au retour de l’Ayatollah Khomeini en 1979. Les deux frères photographes sont les témoins de la vague d’espoir suscitée par la révolution islamique, espoir rapidement douché par la répression qui va s’abattre sur la population iranienne, en particulier sur les femmes, contraintes de revêtir le tchador noir comme d’autres portent le deuil. Les libertés se réduisent au fur et à mesure que la domination religieuse se répand. Le pouvoir des Mollahs ne souffre aucune opposition. Reza et Manoocher couvrent aussi le déclenchement de la guerre contre l’Irak, la prise d’otage à l’ambassade des Etats-Unis, les bombardements contre les villages kurdes. Leurs clichés sont publiés dans tous les grands journaux de l’époque. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou à montrer. Les deux frères devront quitter leur pays natal. Vient alors le temps de l’exil qui dure encore aujourd’hui. Manoocher n’a pas revu l’Iran depuis 34 ans, Reza depuis 38 ans.

Retour avec Reza sur quelques unes de ces images, à l'heure où l'Iran endure une crise économique croissante et vient de vivre plusieurs jours de contestation déclenchée par une hausse du prix des carburants, avec une coupure de l'accès à internet.

La prise d'otages dans l'ambassade des Etats-Unis

"La prise d'otages dans l'ambassade américaine par les étudiants islamiques a commencé un matin de pluie à Téhéran. C'est vraiment ce qu'on appelle le flair du journalisme qui m'a amené à me dire qu’il pouvait se passer des choses à l'ambassade américaine parce que la veille, Khomeini avait fait un discours très anti-américain. En arrivant, j’ai vu des étudiants en train de grimper les grilles et le mur de l'ambassade pour rentrer à l’intérieur. C’était incroyable de voir ça. Mes photographies, ce sont les seules photographies de ces premiers moments. J'ai continué à photographier cet événement pendant les 444 jours qu’il a duré. Comme je travaillais pour l'agence Sipa Press et pour Newsweek, on m'avait surnommé "le 54e otage" ! Parce que j'étais tout le temps devant l'ambassade, et que je ne bougeais pas de là-bas."

Les Iraniennes

"Les femmes ont vécu, je dirais, une double souffrance, une double injustice en Iran. Les femmes étaient très actives. Elles croyaient que Khomeini était un vieux sage, qu’il n'avait aucune envie de pouvoir. Elles ne croyaient pas du tout être la première victime de l’arrivée des islamistes, qui les obligeraient à porter des voiles, ou des vêtements comme elles portent aujourd'hui. Les premières manifestations d'opposition, c'étaient des femmes qui sont venues devant le palais du Président, devant des lieux gouvernementaux en disant : on nous avait promis la liberté. Et à peine arrivés au pouvoir, vous nous obligez à porter des vêtements noirs et des voiles…. Les femmes sont les premières qui ont subi cette injustice. Encore aujourd'hui, il y a des manifestations de femmes qui mènent des campagnes contre le voile. Il y a des jeunes filles de 20 ans qui ont enlevé leur voile en signe protestation et qui se retrouvent en prison. Elles ont été condamnées à vingt ans de prison."

Les exécutions publiques

• Crédits : Manoocher Deghati

"Quelques mois après la révolution où le peuple iranien a cru se trouver dans une démocratie, on a vu que ce n'était pas du tout ce qui était promis. Cette haine de la part des religieux contre la liberté, contre les gens libres, s'est abattue sur l'Iran. Les arrestations, les exécutions dans les rues ont commencé assez vite. Dans l’une des photos de Manoocher, on voit très bien une exécution en public. C'était le début de milliers d'autres exécutions..."

La souffrance des Kurdes

• Crédits : Reza

"Des scènes comme celle-là, quand on les voit pour la première fois, c'est très choquant de se trouver devant une telle injustice, une telle souffrance humaine. Mais de l'autre côté, dans la continuité de ce travail que je mène depuis quarante ans dans d'autres pays du monde, dans d'autres guerres, je vois les mêmes scènes : les pères qui prennent dans leurs bras leurs enfants morts, les mères qui pleurent leurs enfants, les enfants qui pleurent leurs parents. On est tous hantés par ces scènes. Il n'y a pas une scène plus forte que les autres, ça reste en nous. On doit l'absorber, on doit vivre avec. Mais surtout, le plus important, c'est de ne pas s'habituer à voir ces scènes. A chaque fois, ce doit être comme si c'était la première fois. S'habituer à la souffrance pour se protéger, c'est la mort du photojournalisme."

Dès le début de la révolution islamique, les Kurdes (qui ont activement participé à la résistance contre la dictature du Chah en 1979) ont exprimé leur souhait d’autonomie. Pour l’ayatollah Khomeini, qui veut asseoir la jeune République, il n’en est pas question. Il déclare la guerre sainte aux Kurdes, surnommés "les fils de Satan". Ce fut une guerre militaire, économique, culturelle et psychologique pendant laquelle des milliers de civils perdirent la vie.

Un livre pour le peuple iranien

"J'ai quitté l'Iran en mars 81 à cause de mes photographies qui avaient engendré la rage du régime contre moi. Je ne pouvais plus rester. Je suis resté en contact constamment avec l'Iran, même si la France est devenue mon pays d'adoption, mon pays du cœur. Cela m'a aussi donné cette possibilité d'avoir un regard beaucoup plus ouvert sur l'Iran, et vers d'autres pays du monde. Le monde doit comprendre ce qui s'est passé en Iran et comment ce que nous vivons aujourd'hui au Moyen-Orient avec l'arrivée de Daech, la guerre de la Turquie contre les Kurdes, tout cela est lié. A la base, c'est cette révolution en Iran et l’arrivée des islamistes au pouvoir en Iran qui a engendré tout cela. Ce livre, quelque part, c'est aussi un hymne à ce peuple qui souffre, ce peuple qui se voit constamment mis de côté pour des intérêts économiques mais qui continue à se battre. "