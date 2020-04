L'OMS sans les USA

Washington accuse l'OMS d’avoir minimisé, sous pression de Pékin, l'ampleur du virus apparu en Chine et la semaine dernière, Donald Trump s'est fâché : "Les contribuables américains ne paieront plus les 400 à 500 millions de dollars par an à l'OMS, alors que la Chine ne fait qu’un chèque de 40 millions de dollars, même moins". Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé, les États_-_Unis restent l’État membre qui donne le plus d’argent à l’organisation. Sa participation qui représente 22% des contributions se détache de celles des autres pays. Aucun État n’atteint les 10% et les plus "généreux" donnent autour des 8% pour la Chine, de 7% pour le Royaume-Uni, environ 6% pour l’Allemagne et à peine 5% pour la France. Une large majorité des États membres débourse donc moins de 0,5%. Des fondations privées dont la première d’entre elles, Bill & Melinda Gates, du co-fondateur de Microsoft apportent à l’OMS 9,8% ou des laboratoires comme l’Alliance du vaccin Gavi, 8,3%.

Les conséquences du retrait américain

Déjà en manque d'une trésorerie suffisante à ses besoins avant la pandémie du Covid-19 (moins de 70 millions de dollars sont attribués à la gestion des situations d’urgence), l’OMS s’est, comme le reste de la planète, retrouvée bien dépourvue le moment venu. Depuis la mi-mars, l’agence de santé cherche donc des fonds tous azimuts après des institutions, des entreprises et de donateurs individuels. Un mois plus tard, près de 127 millions d’euros ont été récoltés pour, en priorité "accélérer la recherche sur les traitements et vaccin contre le virus et piloter des programmes de prévention de base contre le virus".

Mais l’OMS, privée des dollars de Washington (20% tout de même de ses rentrées d’argent), va être obligée de réduire drastiquement ses programmes contre les autres fléaux sanitaires dans le monde. Un quart du capital de l’organisation est consacré à la lutte contre la polio, 12% à l’accès aux services de soin et de nutrition essentiels et 10% à la vaccination. Sans l’apport américain, ce sont aussi par exemple les renouvellements d’équipements qui ne peuvent plus se faire et l’arrêt de certains soutiens logistiques devient obligatoire. Comme souvent, l’Afrique risque de payer le prix le plus lourd de la défection américaine et de voir les 1,32 milliard de dollars dédiés au continent réduits à peu de chagrin (les 1,23 milliard pour la Méditerranée orientale sont eux aussi menacés).

L’agenda de Donald Trump

"Ce n’est pas première fois que le Président américain brandit ce genre de menace", explique Thierry Balzacq, professeur à sciences po :

Mais là, Donald Trump est lancé dans une course contre la montre. Sa décision rapide de fermer dans un premier temps les robinets de l’OMS, même en pleine crise sanitaire, s’adresse d’abord à sa propre communauté nationale, à ses concitoyens, dans la perspective des élections présidentielles. Il regarde à courte échéance, au mois de novembre. En sanctionnant l’OMS, c’est ainsi qu’il le voit, il désigne l’Organisation mondiale de la Santé comme la principale responsable de ce qui se passe avec la pandémie. Sous-entendu, "Moi je n'y suis pour rien".

Dès qu'il le peut, en fait, Donald Trump attaque et accable l’OMS, parle de son "manque de réactivité et de visibilité" et stigmatise aussi un "parti pris en faveur du discours de la Chine". "La situation actuelle est particulièrement difficile à gérer pour Donald Trump qui est quelqu’un qui n’aime pas que même les faits lui résistent, il ne veut pas l’admettre", poursuit l’analyste. "Il cherche les moyens de minimiser ses erreurs et de rebondir. Sa meilleure défense reste l’attaque. Son message est dans un deuxième temps envoyé aux institutions internationales, qui sous l’effet de la personnalité du Président américain, un habitué de la réaction menaçante et excessive, demande d’une certaine manière à tout le monde de se mettre sur la même ligne". Et Thierry Balzacq rappelle :

Au début de son mandat présidentiel, Donald Trump avait inquiété les pays européens en parlant d’un désengagement américain de l’Otan si les États ne s’’impliquaient pas davantage dans la charge de l’Alliance Atlantique. C’est encore plus problématique à long terme. Supposons que Donald Trump soit réélu (ce qui peut arriver) et qu’il décide de se retirer de la force de paix ? S’il venait à suspendre sa participation ? Les États-Unis représentent plus de 27 % de la contribution, vous imaginez ! Cela veut dire que sur les 14 missions de la paix, un bon nombre devrait mettre la clef sous la porte. Ce n’est pas une mince affaire.

Les choses bougent dans certaines institutions onusiennes comme à l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce où les États-Unis contribuent à hauteur de 11% et la Chine de 10%, soit un très faible écart entre les deux pays. Plusieurs agences onusiennes suivent la même évolution au fur et à mesure, en fonction du poids que d’autres pays prennent dans le système international. La France possède le poids d’une puissance moyenne, mais pèse au sein des organes internationaux . "Ce n'est pas un poids extraordinaire mais ce n'est pas négligeable, non plus", explique Thierry Balzacq. "Si on regarde plus précisément les missions de paix, la France est la sixième contributrice, avec 5% derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Globalement, la France occupe cette position dans les principales organisations onusiennes, généralement au sixième rang".

La coopération internationale au service de ses propres intérêts

La création des Agences, Institutions et Fonds des Nations-unies remonte aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Victorieux, les États-Unis instaurent un nouvel ordre international et investissent dans le système onusien, en maîtres du monde. La quarantaine d’organismes qui forment aujourd’hui la "grande famille de l’ONU", couvrent tous les champs : de l’UNCHR, Haut-commissariat pour les réfugiés, au Programme alimentaire, le PAM, en passant par l’Unicef, l’AIEA, l’agence internationale de l’énergie atomique, la Banque Mondiale, l’OIT, l’organisation internationale du travail, ONU femmes, Onu sida, Unesco, etc.

Cet éventail d’entités dont les sièges ont été répartis principalement entre les grandes villes occidentales que sont New York, Rome, Vienne ou Paris notamment, gardent globalement l’empreinte d’une vision américaine du monde. Comme à leurs débuts, leurs ressources proviennent d’abord des États-Unis, qui restent le premier pays contributeur aux programmes onusiens, financés conjointement par les Etats membres et par les fonds privés. "Mais si les États-Unis se mettaient à bouder davantage de programmes internationaux", prévient Thierry Balzacq, "cela signifierait qu’ils n’ont plus confiance en leur capacité à mener ces institutions dans un sens qui est sensible à leurs intérêts, et cela peut provoquer une certaine nervosité". Avec un Président américain de la trempe de Trump, aucun organe onusien n’est à l’abri d’un retrait total ou limité des États-Unis.



