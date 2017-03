Mario Bettati, théoricien du "droit d'ingérence", est mort

Il fut de nombreuses années professeur de droit international mais il fut surtout, au côté de Bernard Kouchner, le théoricien dans les années 1980 du concept d'"ingérence humanitaire". On a annoncé hier soir la mort de Mario Bettati le 23 mars dernier.

On a appris lundi 27 mars la mort du professeur de droit international Mario Bettati jeudi 23 mars à l'âge de 79 ans. Cet universitaire s'était fait connaître dans les années 1980 par une série de collaborations avec Bernard Kouchner, notamment Le Devoir d'ingérence, livre paru en 1987 avec l'objectif de faire respecter le droit humanitaire international. Il a ensuite suivi le "French doctor" lors de ses participations au gouvernement en 1988 et 2007. Mais il est surtout connu pour avoir avec lui théorisé le concept d'"ingérence humanitaire", une idée apparue pendant la guerre du Biafra (1967 - 1970), plus tard reprise par les Nations-Unies et inscrite dans le droit international. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la drogue, au terrorisme, au droit de la guerre, ou à l'ingérence appliquée à l'environnement, il fut l'invité de France Culture à de nombreuses reprises. Voici quelques-unes de ses interventions.

En décembre 2016, sa participation à la Grande table fut l'une de ses dernières interventions sur France Culture. Il y évoquait ce qu'il peut y avoir quand même de règles dans la guerre, en écho bien sûr au chaos syrien :

Sur le terrain moral et philosophique, son expérience lui permettait d'intervenir en 2012 dans les Nouveaux chemins de la connaissance pour réfléchir à ce qui sépare le droit d'ingérence de la conquête :

L’expression [de "droit d’ingérence"] est juridiquement impropre. Elle a été inventée par Kouchner et moi pour choquer, pour faire un slogan mobilisateur. Nous savions parfaitement qu’elle était juridiquement impropre, politiquement incorrect et peut-être même moralement indécente. Le résultat de cette expression est qu’elle a fait son chemin partout, tout le monde la connait, tout le monde l’utilise, et en réalité ça recouvre des textes juridiques où le mot "ingérence" ne figure pas. Ce qui compte c’est ce que nous avons défendu aux Nations unies, c’est le principe de libre accès aux victimes des catastrophes, politiques, naturelles, industrielles… Ça c’est essentiel. (…) C’est là qu’on va passer de la morale au droit. La morale c’était celle des "french doctors" , Kouchner et ses copains. Ils appelaient ça la "morale de l’extrême urgence". "Peut-on les laisser mourir?, disaient-ils. Nous franchissons les frontières, au besoin de manière illicite et illégale pour aller secourir notre prochain qui souffre et qui va mourir si nous ne venons pas à son chevet." Et donc progressivement cette idée d’une morale de l’extrême urgence se développe et se confronte au juriste. Le juriste c’est Mario Bettati, le médecin c’est Kouchner. Nous passons notre temps à nous disputer. Nous sommes en désaccord.

Comme nous avons fait en sorte que ce soit le Conseil de sécurité et lui seul qui décide des interventions, ce Conseil de sécurité est tributaire des majorités qui le composent et en particulier du droit de veto au moins de deux puissances : la Chine et la Russie. Ce qui explique qu’il n’y ait aucune intervention pour sauver les Tchétchènes, aucune intervention pour sauver le Tibet. Nous atteignons la limite du droit d’ingérence qui est non pas les riches ou les occidentaux d’un côté, les pauvres de l’autre, mais qui est la majorité et le droit de veto au sein du Conseil de sécurité.