Matières à penser | «Ailleurs, la Chine ?» par Patrick Boucheron

Ailleurs, la Chine ?

La Chine est lointaine, mais est-elle ailleurs ? En en faisant le « grand autre de l’Occident », on risque de méconnaître à la fois les leçons du passé et les urgences du présent. Parlant depuis leurs propres expériences de l’altérité, historiens, journalistes, écrivains et sinologues nous apprennent à dépayser nos familiarités et à domestiquer l’étrangeté.

Lundi 29 avril 2019

Tiananmen et le monde de demain

« Un pouvoir qui tire sur sa jeunesse n’a pas d’avenir » déclarait François Mitterrand au lendemain du massacre de Tiananmen en 1989. Trente ans plus tard, la puissance du régime chinois lui donne tort : momentanément ?

Avec François Bougon, chef adjoint du service International du Monde, en charge de l’Asie.

Mardi 30 avril 2019

Les larmes de Lin Zhao

A travers la biographie poignante de Lin Zhao, militante communiste et poétesse, persécutée par la Révolution culturelle, une évocation de l’histoire de la Chine maoïste et des blessures de sa mémoire.

Avec Anne Kerlan, directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine.

Mercredi 1er mai 2019

Voyager, revenir, traduire

Parcours à travers les livres et les voyages du grand sinologue, depuis Li Zhi, philosophie maudit jusqu’à Une rencontre à Pékin, où l’on comprend que la réflexion sur la traduction permet de tresser « Tiananmen et le monde de demain »

Avec François Billeter, sinologue suisse, professeur honoraire de l’université de Genève.

Jeudi 2 mai 2019

Faire des sciences sociales en Chine aujourd’hui

Comment comprendre « l’autoritarisme consultatif » du régime chinois actuel, et comment celui-ci affronte-t-il les revendications des droits et contestations sociales ? Une enquête à partir de la situation des migrants en Chine.

Avec Chloé Froissart, Maître de conférences en études chinoises à l’Université Rennes 2

Vendredi 3 mai 2019

« Plus je vis en Europe, plus je me sens Chinois »

Avec l’Evangile selon Yong Sheng, l’écrivain et cinéaste Daije Sijie, auteur de Balzac et la petite tailleuse chinoise (Gallimard), revient sur l’histoire de sa jeunesse et pose la question de l’identité, entre littérature et persécution.

Avec Dai Sijie, écrivain et cinéaste.

Réalisation Anne-Pascale Desvignes