Matières penser | Nouvelle Forumle

Pour penser et comprendre l’Europe aujourd’hui, il faut faire un et même plusieurs pas de côté : aller voir, avec des philosophes situés dans l’espace et le temps, ce qui se passe du côté de l’Afrique, de la Russie, de l’histoire longue, avec le recul de l’humour et de l’ironie, jusque sur les enjeux les plus graves, et même au coeur du réacteur, dans le parlement européen (avec son secrétaire général, qui est aussi un grand intellectuel européen). Ce n’est pas pour le plaisir de se décaler, c’est pour saisir, dans ces entre-deux, qui sont aussi des conversations, les enjeux critiques de notre temps, et ce mot l’Europe », qui est une énigme et un prisme, un problème mais aussi, enfin, un enjeu.

Lundi 8 octobre L’Europe vue d’Afrique Invité : Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur de langue française à la Columbia University, spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique.

Mardi 9 octobre L’Europe vue de Russie Invité : Michel Eltchaninoff, philosophe, fondateur des « nouveaux dissidents ».

Mercredi 10 octobre L’Europe vue des Lumières Invitée : Céline Spector, professeure de philosophie politique à Sorbonne Université.

Jeudi 11 octobre L’Europe face au sarcasme Invité : Yves Cusset, philosophe et comédien.

Vendredi 12 octobre L’Europe vue de son Parlement Invité : Klaus Welle, secrétaire général du parlement européen

Réalisation : Anne-Pascale Desvignes

Matières à penser, 22h15 – 23h en semaine

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’émission Matières à penser, change de formule : ce rendez-vous quotidien avec un thème et un producteur-expert différent chaque semaine. Patrick Boucheron, Antoine Garapon, René Frydman, Dominique Rousset et Frédéric Worms déclinent ainsi en cinq dialogues un enjeu contemporain.