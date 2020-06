Matthieu Tardis : “Des gouvernements européens et les Etats-Unis ont utilisé la pandémie à des fins migratoires”

L'invité de la semaine | 79,5 millions, c'est le nombre record des réfugiés et déplacés. La crise sanitaire va-t-elle entraîner une modification des migrations et une hausse des régularisations de sans-papiers ? Le chercheur Matthieu Tardis estime que des pays ont profité de la pandémie pour restreindre l'accès à l'asile.

Selon le dernier rapport du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), les déplacements forcés ont atteint un niveau sans précédent fin 2019, avec plus de 79,5 millions de personnes fuyant les guerres, les violences et les persécutions, soit en un an quelque 8,7 millions de personnes de plus dans le monde.

Des conflits s’éternisent, d’autres apparaissent. Et si la Covid-19 a porté un coup d'arrêt aux mouvements migratoires, elle a surtout placé les réfugiés dans une position de plus grande vulnérabilité.

En Europe, le Portugal s'est prononcé pour une régularisation temporaire des migrants pour qu'ils puissent bénéficier de soins médicaux et l’Italie, pour des raisons économiques, prévoit de régulariser des dizaines de milliers de personnes.

En France, un collectif de 195 organisations, associations et syndicats réclame la régularisation de tous les sans-papiers et il appelle à nouveau à manifester ce samedi 20 juin, journée mondiale des réfugiés.

Entretien avec Matthieu Tardis, spécialiste des migrations à l'Ifri, l'Institut français des relations internationales.

Alors que la crise sanitaire est encore loin d'être réglée, quels enseignements peut-on tirer du dernier rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans le monde ?

Les grandes tendances globales sont des tendances que l’on observe depuis une dizaine d'années. La décennie 2010 est une décennie où on a vu le nombre des réfugiés et déplacés fortement augmenter, il a pratiquement doublé.

On compte aujourd’hui 26 millions de réfugiés dans le monde. Quant aux déplacées au sein-même de leurs pays, ce que l’on appelle les déplacés internes, ils sont beaucoup plus nombreux, plus de 40 millions. Soit donc au total près de 80 millions de personnes déplacées de force sur la planète, on n’a pas connu cela depuis la Deuxième Guerre mondiale !

L’autre tendance lourde qui se confirme est que les déplacements forcés concernent principalement des régions dans des pays en voie de développement où se trouvent 85% des réfugiés, un taux constant depuis très longtemps également.

Les pays riches, les pays industrialisés, notamment d'Europe, reçoivent une partie minoritaire des réfugiés dans le monde. La plupart des réfugiés se trouvent à côté de leurs pays.

Les principaux pays d'accueil des réfugiés aujourd’hui sont la Turquie et depuis un petit moment du fait de la guerre en Syrie, la Colombie du fait des événements au Venezuela où la situation a poussé beaucoup de personnes sur les routes en Amérique latine et le Pakistan qui reçoit depuis des décennies un nombre important de réfugiés afghans. Et puis il y a aussi toute l'Afrique de l'Est qui a beaucoup de réfugiés. C’est une région d'origine des réfugiés, mais aussi d'accueil des réfugiés. Un petit pays comme l'Ouganda reçoit davantage de réfugiés que l'Allemagne par exemple.

La forte hausse du nombre des réfugiés et déplacés est-elle due principalement aux crises qui se prolongent ou à de nouvelles crises ?

Les deux ! Il y a des crises, des guerres qui existent depuis longtemps. La communauté réfugiée afghane existe depuis la fin des années 70. Beaucoup d'Afghans ne sont jamais allés en Afghanistan, ils sont nés dans des camps de réfugiés en Iran ou au Pakistan. En fait, être réfugié est un statut qui est lié à un déplacement, en franchissant la frontière et un statut qui se transmet. Pour les Afghans mais aussi pour les Somaliens qui sont dans des camps de réfugiés au Kenya depuis les années 90, on reste réfugié et on le devient par héritage. Les parents transmettent ce statut-là, quand les personnes n’ont pas la possibilité d’accéder à la nationalité des pays qui les accueillent. Il y a donc beaucoup de réfugiés qui finalement ne sont même pas des personnes qui ont été déplacées, elles sont nées réfugiées et malheureusement le resteront toute leur vie.

75% des réfugiés aujourd’hui sont dans des situations qu'on appelle de refuge prolongée de plus de 5 ans, c’est l’immense majorité.

Il y a aussi des conflits qui ont éclaté dans les années 2010, le plus emblématique étant le conflit syrien. Aujourd'hui, quasiment la moitié de la population syrienne est déplacée, c’est pratiquement 7 millions de réfugiés et autant de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et parmi les conflits les plus récents, il y a celui du Soudan du Sud qui est le pays le plus jeune du monde et qui s’est plongé assez rapidement dans une guerre civile. Des millions de Soudanais ont dû fuir leur pays, vers l’Ouganda principalement. Enfin, pour le Venezuela, la situation est bien différente puisqu'on n'est pas dans un conflit armé, mais elle a tout de même mis près de 4 millions de personnes sur les routes d'Amérique latine.

Donc c’est à la fois une conjonction d’anciens conflits qui ne sont toujours pas réglés et de conflits plus récents qui jettent des millions de populations sur les routes de l'exil.

Selon le HCR, le Venezuela est avec la Syrie, l’Afghanistan, le Soudan du sud et la Birmanie, un des 5 pays d’où viennent 2/3 des réfugiés dans le monde. Y-a-t-il, au moins pour une partie d’entre eux, une ébauche de solution, des perspectives de retour chez eux ?

Depuis les années 2010, encore, les retours de réfugiés dans leur pays d’origine connaissent une baisse qui est, elle aussi, historique. Les retours dans les pays d’origine, quand la situation s'améliore, sont moins importants qu'il y a dix ans. Il y avait à l’époque, par exemple, beaucoup plus de retours d’Afghans qu’aujourd’hui, parce que la situation empire encore dans le pays. Donc, c’est de moins en moins une solution. Dans le vocabulaire du HCR, on appelle cela une solution durable pour les réfugiés, c’est-à-dire le rapatriement, le retour en toute sécurité dans les pays d'origine.

Mais il y a une autre solution, ce qu'on appelle la réinstallation, qui consiste à transférer des réfugiés d'un premier pays d'asile vers un second pays d’asile, où ils peuvent accéder à des titres de séjour et un parcours d'intégration.

En Europe, cela a repris un peu d’importance depuis 5 ans, depuis la dite crise des réfugiés de 2015. Des programmes européens aujourd'hui qui concernent principalement des réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie et au Liban. Et la France prend une part conséquente puisqu’elle est devenue le premier pays de réinstallation sur le continent, en accueillant l’année dernière près de 5 000 personnes dans ce cadre-là. Mais sur l’ensemble de l’Union européenne, cela représente moins de 50 000 personnes par an et 2019 a été une année assez exceptionnelle pour l’UE.

A l’inverse, les Etats-Unis qui étaient traditionnellement le plus grand pays au monde et de loin pour la réinstallation, se retire de cette solution, depuis l’élection de Donald Trump. Lors du dernier mandat de Barack Obama, quelque 100 000 réfugiés ont été accueillis aux Etats-Unis de cette manière organisée et préparée par l'Etat américain, contre à peine 20 000 l’année dernière et l'objectif de l'administration Trump est de mettre fin à cette voie de protection vers les États-Unis.

Les migrants, déjà souvent installés dans des camps surpeuplés, ont-ils particulièrement souffert de la pandémie ?

D’un point de vue sanitaire, d’un point de vue médical, les migrants n’ont pas été un facteur de transmission dans le monde. Il n'y a pas eu un lien entre les migrations et la progression du Covid-19 sur l'ensemble de la planète. La Grèce, par exemple, a été peu touchée, certainement parce que des mesures ont été prises assez tôt par les autorités dans le pays, en termes de confinement. Les migrants n'ont pas forcément été beaucoup plus touchés que l'ensemble de la population comme un peu partout en Europe, il n’y a pas eu plus de cas de populations étrangères que de populations non étrangères. Mais il y a des mesures qui ont été plus strictes pour les migrants, c’est-à-dire que la Grèce est déconfinée, à l'exception des camps de migrants et particulièrement ceux qui sont sur les îles, sans aucune justification, en tous cas sanitaire.

Et c'est là où on a vu certains gouvernements européens, on peut faire aussi le même parallèle avec les Etats-Unis, qui ont utilisé la pandémie à des fins migratoires.

La plupart des pays ont fermé leurs frontières. La moitié de l’humanité, de facto, était confinée chez elle et Il y avait beaucoup moins de déplacements de population sur l'ensemble de la planète, mais certains pays en ont profité pour suspendre clairement la procédure d'asile. Cela a été le cas de la Grèce avant même la pandémie, en lien avec ce qui s'est passé à la frontière gréco-turque fin février début mars, ça a été le cas de la Hongrie bien sûr. Certains pays, comme l'Italie et Malte, ont déclaré que leurs ports étaient des ports non sûrs, et on ne pouvait plus du coup débarquer les migrants dans ces ports. D’autres pays comme la France par exemple ont de facto suspendu la procédure d'asile, les préfectures étaient fermées, il devenait impossible pour des demandeurs d'asile, des personnes qui demandaient la protection de la France, d’entrer dans la procédure. Donc les migrants ont été finalement frappés comme tout le monde par la pandémie mais ont été aussi un peu des victimes collatérales de certains gouvernements qui ont sciemment ou inconsciemment mis un frein à l’ensemble des procédures qui concernent les populations étrangères.

Depuis le mois de mars, il y a eu, malgré la pandémie, des tentatives de traversée de la Méditerranée, mais les mesures de confinement ont aussi conduit à des retours. Assiste-t-on à un tournant dans les flux migratoires, ou ne s’agit-il que d’une parenthèse ?

Je n’en sais rien et je pense que personne n’en sait rien à ce jour, on est encore dedans ! C’est vrai que pendant le confinement, européen en tous cas, il n’y a quasiment pas eu d’arrivées. Il y a eu des départs des côtes libyennes. Quand je regarde les chiffres du HCR, il y a eu deux fois plus d’interceptions en mer depuis le début de l’année par les autorités libyennes, par rapport à la même période en 2019. Mais il n’y a quasiment pas eu d’arrivée en Italie ou à Malte, avec toutefois une grande question, un grand point d’interrogation, parce qu’il n’y avait pas alors de bateaux des ONG, en Méditerranée, c’est combien de personnes sont mortes en mer, pendant cette période. Ça, personne n’a la réponse non plus.

Quelle est aujourd'hui la position de la France dans l'accueil des réfugiés, en l'absence encore de stratégie commune de l'UE sur l'immigration et l'asile ?

Les négociations sont gelées. On est depuis deux ans sur un blocage au niveau de l'Union européenne qui est acté entre une partie de l’Europe du nord-ouest, dans laquelle je mets la France, l'Europe du Sud, notamment la Grèce, l’Italie, Malte, l’Espagne dans une certaine mesure aussi et puis certains pays d'Europe centrale et surtout le noyau dur des 4 pays de Visegrád : la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque. Avec trois positions assez irréconciliables.

La France et l’Allemagne essaient de trouver des compromis, en acceptant l’idée d’une répartition des demandeurs d’asile, mais cela bloque du côté de l’Europe centrale et il y a des divergences et de taille entre les pays d'Europe du Sud, principalement entre l'Italie, la France et l'Allemagne, sur finalement quels demandeurs d'asile on répartit. La France essaie d’aller plutôt vers le consensus en allant aussi dans le sens des pays de Visegrád, en acceptant un certain nombre de leurs exigences et notamment celle de ne pas accueillir de demandeurs d'asile du tout sur leur territoire.

L’enjeu va revenir bientôt puisque la Commission européenne doit annoncer dans les prochaines semaines un nouveau pacte européen sur l’asile et l’immigration, qui va faire des propositions notamment sur ces questions de répartition des demandeurs d'asile, à partir des points de frontières extérieures, principalement sur les côtes sud de l’Europe.

D'après une note de l’OCDE, publiée le 11 juin, la récession mondiale causée par la pandémie pourrait durablement chambouler les parcours migratoires, en mettant notamment un coup d’arrêt à l'immigration économique dans les pays riches où les demandes d'asile devraient s'intensifier. Quelle est votre analyse ?

Aujourd’hui, la seule possibilité d’accéder à un titre de séjour dans nos pays, est de plus en souvent l’asile, du fait des politiques de restriction de l’immigration. Il est donc possible que des migrants se rétractent sur ce type de demande, mais je pense que ce n’est pas un risque si important que ça. Le risque est peut-être malheureusement une augmentation du nombre d’étrangers en situation irrégulière, bonne chose pour personne, y compris pour nous, sociétés d’accueil.

Ensuite une question va se poser : est-ce que la crise économique va frapper tout le monde, va être un facteur de départ ou à l’inverse un frein ? Parce qu’il faut pouvoir quitter son pays et dans la mesure où il y a peu de moyens de venir légalement dans nos pays, il faut passer par des voies irrégulières qui sont dangereuses d’abord et puis elles sont extrêmement coûteuses. Et donc il faut avoir les moyens, il faut avoir les ressources. Et la crise économique qui va frapper l’ensemble de la population va certainement affecter les revenus des candidats à l’immigration, comme elle va souvent affecter les revenus des migrants dans nos pays et donc par incidence, les transferts d’argent de ces migrants dans leurs pays d’origine, ce qui va avoir un effet d’appauvrissement général et donc les candidats à l’exil auront donc peut-être moins les ressources financières pour pouvoir quitter leurs pays.

Tout le monde l'a constaté, les sans-papiers ont joué un rôle essentiel en France pendant le confinement. Que pensez-vous de l'appel à la régularisation massive lancé par des personnalités à gauche et par de nombreux syndicats et associations ?

Je le vois comme un appel à faire un geste pour reconnaître la situation et donc régulariser, accorder un titre de séjour, à ces travailleurs sans-papiers qui sont, je le souligne, utiles à notre économie et à notre société. Mais la manière dans laquelle le débat commence à revenir en France peut me gêner, parce qu’on le pose comme une question de récompense, “de nous avoir nourris”, alors qu’il s’agit pour moi d’une question de justice et d’équité et c’est là où la comparaison avec ce qu’ont pu faire les autorités portugaises pendant le confinement et ce que sont en train de faire les autorités italiennes trouve un peu ses limites. Les Portugais ont permis aux étrangers d’accéder à un certain nombre de droits vis-à-vis de la santé et des traitements médicaux. Le cas italien est aussi différent, parce que la régularisation qui se lance, depuis le début du mois, concerne des catégories spécifiques de travailleurs, pour le secteur agricole et l’aide à domicile et cela ne s’inscrit pas dans la procédure d’immigration, mais dans le cadre d’une politique de relance économique qui vise avant tout à sortir des personnes du travail au noir.

Pour la France, je regretterais que le débat soit limité uniquement à la régularisation des sans-papiers, parce que la question est beaucoup plus large. C’est une question qui nous concerne tous dans la société, sur comment notre société fonctionne. C’est dans l’intérêt de tous que les sans-papiers puissent avoir un titre de séjour et donc contribuent à notre société et c’est dans l’intérêt de tous qu’ils puissent avoir accès à un certain nombre de droits. Et puisque cette main-d'œuvre bon marché est nécessaire pour faire marcher l'économie, c’est donc le fondement de l'économie qu'il faut aussi questionner. Le travailleur sans-papiers doit souvent faire le choix entre un titre de séjour et son boulot. Ce serait donc un bien que le débat sur la régularisation pose en fait plutôt et c’est la clé la question de notre système économique qui profite d’une certaine manière de l’exploitation d’une partie de la population.