Mécaniques du complotisme - Saison 8 : Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration

Le génocide des tutsis au Rwanda en 1994 est le dernier massacre de masse du XXème siècle. Son déclenchement, son déroulement et ses conséquences sont associées à plusieurs rumeurs complotistes. La série de podcasts “Les Mécaniques du complotisme” revient sur cette épisode dramatique et complexe.

Le 6 avril 1994, à Kigali, capitale du Rwanda, le Falcon Jet du président Juvénal Habyarimana est abattu par deux missiles sol-air. Il est 20h25 : le génocide des Tutsis commence. En trois mois, il provoque la mort d'un million de civils exécutés par les forces de l'ordre (soldats et gendarmes) mais surtout par les terribles miliciens Interhamwe. Au moins 150 000 personnes, dans un pays grand comme la Bretagne qui compte 10 millions d'habitants, participent aux massacres.

Dès le lendemain, le monde entier se pose la même question : qui sont les responsables de cette opération militaire ? Les premières rumeurs apparaissent, impossibles à vérifier. Parmi elles, émerge le « complot » dont seraient coupables les Tutsis, mais aussi les Belges, en appuyant les rebelles du Front patriotique rwandais (FPR) qui contestent depuis plusieurs années le pouvoir hutu du président Habyarimana. Et si les Tutsis sont derrière l'attentat, alors ils seraient les responsables du génocide.

Ce premier-faux- complot en fera naître un second : la thèse du "double génocide", selon laquelle les rebelles Tutsi de l'extérieur, auraient laissé massacrer leurs frères de l'intérieur. Pour les hutus, les vrais génocidaires, l’objectif était simple : accuser l'ennemi tutsi de commettre l'irréparable pour mieux nier sa propre responsabilité dans les tueries.

La saison 8 du podcast original “Mécaniques du complotisme” explore en quatre épisodes les mécanismes de propagation de fausses informations autour du Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration. Avec la participation de l’historienne spécialiste du Rwanda Hélène Dumas, l’historien des médias François Robinet, François Graner de l'association Survie, les journalistes Jean-François du Pasquier et Vincent Hugeux et d’autres personnalités à travers de nombreuses archives.

Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration

Une série produite par David Servenay réalisée par Thomas Dutter

Episode 1. La fabrique des preuves

Le 6 avril 1994, le Falcon Jet du président Juvénal Habyarimana est abattu par deux missiles sol-air. Le mystère sur l’origine de cet attentat n'a toujours pas été résolu. Cette opération militaire va pourtant devenir le symbole du déclenchement du génocide des Tutsis et le point de départ du complotisme des génocidaires. Un complotisme qui remonte à la période de l'indépendance dans les années 1960.

Episode 2. Paul Barril, le clown du révisionnisme

A qui profite le crime ? A ceux qui ont gagné la guerre bien sûr ! En partant de ce raisonnement simple, un ancien officier du GIGN, le capitaine Paul Barril, va être le premier porte-parole d'un « révisionnisme populaire » qui consiste à transformer les bourreaux en victimes et vice-versa. Et dans le rôle du diffuseur de rumeur, l'animateur de télévision Thierry Ardisson, grand amateur de complotisme refait son apparition.

Episode 3. Les intellectuels du négationnisme

Quoi de commun entre un journaliste camerounais, un constitutionnaliste belge et un écrivain-enquêteur français ? Réponse : leur tendance récurrente à refaire l'histoire du génocide des Tutsis, en attribuant au vainqueur de la guerre, Paul Kagame, la responsabilité du massacre d'un million de personnes au printemps 1994. Et ce, contre toute vraisemblance ou savoir historique.

Episode 4. Les politiques face à la mémoire

Quel rôle et quelle responsabilité Pour ce dernier volet de notre série, explorons le complotisme des responsables politiques français. Car s'il n'est pas une exception en la matière (les Belges ont aussi leurs complotistes), certains de ses acteurs se démarquent par leur constance et leur virulence. C'est notamment le cas de l'ancien secrétaire général de l'Elysée, Hubert Védrine.

