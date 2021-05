L’opposant russe Alexeï Navalny est emprisonné à Moscou depuis la mi-janvier, accusé par les autorités d’avoir enfreint des mesures de contrôle judiciaire en se rendant en Allemagne pour se soigner après avoir été victime d’une tentative d’empoisonnement. La saison 6 des Mécaniques du journalisme plonge les auditeurs dans l’enquête qui a révélé l’identité des empoisonneurs d’Alexeï Navalny.

Affaires Cahuzac, Benalla, Lux Leaks, Fillon, guerre chimique en Syrie et désormais l’empoisonnement d’Alexeï Navalny ... Mécaniques du journalisme est une collection de podcasts originaux qui met à jour le travail des journalistes, loin des idées préconçues, en s’appuyant sur les récits de ceux qui ont mené les enquêtes et révélé des affaires contemporaines qui ont eu un fort impact sur la vie démocratique.

Mécaniques du journalisme - Saison 6 : Les empoisonneurs de Navalny

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Pierre Gastineau et Philippe Vasset, réalisée par Thomas Dutter, en ligne dès le 29 avril sur franceculture.fr et l’application Radio France

Sous la bannière du site britannique Bellingcat, un groupe de passionnés s'est lancé sur les traces des empoisonneurs de l'opposant russe Alexeï Navalny, mystérieusement frappé par un agent chimique au retour d'un meeting en Sibérie à l'été 2020. Sans autres ressources qu'une connexion Internet et beaucoup de temps libre, ils ont réussi ce qu'aucun média n'a fait : identifier le commando qui, au sein des services secrets russes, a ciblé Navalny. Le fondateur de Bellingcat, Eliott Higgins, retrace l'histoire de ce scoop mondial, et montre comment l'exploitation méthodique des ressources disponibles sur Internet peut décupler la force de frappe d'une enquête.

Episode 1 : Bellingcat, chasseurs d'espions en chambre

Après ses journées d'agent administratif, le Britannique Eliott Higgins passe ses nuits à mener avec d'autres internautes des enquêtes à partir de sources disponibles en ligne, qu'il publie sur son site Bellingcat. L'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni le met sur la piste d'une mystérieuse équipe qui frappe les opposants du président russe Vladimir Poutine.

Episode 2 : Sur la piste des commandos chimiques du Kremlin

En épluchant des gigaoctets de données achetées au cybermarché noir, Eliott Higgins et son équipe parviennent à identifier les empoisonneurs de l'opposant Alexeï Navalny et à établir qu'ils sont des fonctionnaires du redoutable service secret russe, le FSB.

Episode 3 : Dans les coulisses d'un scoop mondial

Pour maximiser l'impact de la publication de leur scoop, les cyber-enquêteurs de Bellingcat s'associent à l'équipe russe d'Alexeï Navalny et au média américain CNN. Entre la chaîne d'information mondiale et les geeks passionnés, ce sont deux générations de journalisme qui collaborent. Tous n'ont qu'un seul but : mettre hors d'état de nuire les commandos chimiques de Vladimir Poutine.

Episode 4 : Cyber-enquêtes contre fake news

Attaques ad hominem par Russia Today, accusations de liens avec la CIA et le MI6 : le contrecoup de son scoop est rude pour Bellingcat. Mais le site ne se démonte pas et continue d'enquêter sur les opposants ciblés par les "nettoyeurs" du Kremlin. Cet affrontement préfigure les nouvelles frontières du journalisme, où les chercheurs de faits s'affrontent aux propagandes d'Etat.

