Médecins sans frontières : en Syrie, au chevet de populations qui "ne peuvent plus en supporter davantage"

Dix ans après le début de l’insurrection en Syrie - prélude à la guerre civile -, la situation humanitaire dans le nord du pays est désastreuse. Parmi les ONG qui portent secours aux populations déplacées, Médecins sans frontières intervient notamment dans la région d’Idlib, au sud d’Alep, et dans les camps d’Al-Hol, dans le nord-est du pays, à proximité de la frontière irakienne.

Sophie Désoulières, de la section de MSF basée aux Pays-Bas, connaît bien Al-Hol. Joel Ghazi, lui, travaille comme coordinateur de projet pour la zone d’Idlib. En miroir, leurs témoignages illustrent la gravité de la situation dans le nord de la Syrie.

Comment décririez-vous l’annexe du camp d’Al-Hol, où sont regroupés, sous l’autorité des Kurdes, les femmes et les enfants qui ne sont ni syriens ni irakiens ?

Sophie Desoulières : MSF est présent dans ce camp [au nord-est de la Syrie, ndlr] depuis début 2019, lorsque les populations déplacées de Deir Al-Zor [l’un des derniers bastions du groupe État islamique] ont commencé à être logées dans ce camp. Ce qui aurait dû être un lieu temporaire pour accueillir les populations qui fuyaient les zones de guerre est devenu un site qui perdure depuis deux ans, un lieu de violence, fermé et extrêmement dangereux pour une population constituée en majorité d’enfants. Cette annexe du camp d’Al-Hol loge à peu près 10 000 personnes.

Quelle est l’atmosphère à l’intérieur du camp ?

Sophie Desoulières : Al-Hol ne s’apparente absolument pas à l’image que l’on se fait d’un camp. Ici, on est beaucoup plus proche d’une prison. C’est un endroit extrêmement gardé. Les téléphones sont interdits, les populations sont contrôlées régulièrement. Ce qui frappe dans cet univers quasiment carcéral, c’est qu’il est constitué uniquement de femmes et d’enfants.

C’est un espace très violent : il y a la violence des gardes, la violence des différents groupes de femmes entre elles, et cela contraste avec le nombre de petits enfants qui grandissent sans école, sans espace de jeux, sans rien.

• Crédits : Rédaction internationale - Radio France

Dans la région d’Idlib, la situation est bien différente…

Joel Ghazi : Cette zone du nord-ouest est toujours une zone de conflit actif. Chaque jour, il y a des combats entre les forces d’opposition et les forces du régime, nos équipes peuvent les observer. Il y a toujours des bombardements, donc nos patients et même nos équipes ont peur d’aller dans certains endroits, ou même de retourner dans leurs villages proches de la ligne de front. Donc on se concentre sur les zones qui sont un peu plus loin de la ligne de front et où il y a le plus de monde.

La région a effectivement été le théâtre de grands mouvements de population… Quelles réponses leur apportez-vous ?

Joel Ghazi : La moitié de la population de cette zone du nord-ouest, soit environ 1,5 millions de personnes, est constituée de déplacés qui vivent dans des tentes, dans des situations très précaires. À elle seule, la dernière grosse offensive militaire fin 2019 début 2020 a créé un million de déplacés en l’espace de trois à quatre mois. Nous, on travaille dans un secteur où il y a à peu près 100 000 personnes.

On a d’abord un hôpital de grands brûlés [les camps de réfugiés en toile sont le théâtre de nombreux incendies] dans un village proche de la frontière turque, nous avons aussi des cliniques mobiles et des centres de santé primaires, et puis nous avons des activités non-médicales, essentiellement des opérations de distribution. Récemment, nous nous sommes concentrés sur les kits d’hygiène, rendus encore plus nécessaires avec le la pandémie de Covid-19.

• Crédits : Valérie Crova - Radio France

En quoi la situation sanitaire dans le camp d’Al Hol est-elle spécifique ?

Sophie Desoulières : Cela évolue avec le temps. Il y a beaucoup de cas de malnutrition, de diarrhées, de maladies liées tout simplement aux conditions de vie. Mais ce qu’il y a aussi, et ce à quoi nous ne sommes pas en mesure de répondre, ce sont ces blessures qui ont mal été soignées et qui ne peuvent pas être traitées au nord-est de la Syrie.

Par exemple, j’ai pu rencontrer une jeune femme qui a eu le palais entièrement détruit par une bombe lors des combats à Deir Al-Zor. La blessure est stable mais extrêmement handicapante ; il faudrait essentiellement de la chirurgie esthétique. Il y a de nombreux cas comme celui-là.

La question principale reste l’avenir des enfants dans ce camp…

Sophie Desoulières : Ce qu’il est vraiment important de comprendre, c’est l’urgence de la situation. Ces enfants grandissent dans des conditions terribles et chaque jour qui passe est un jour perdu pour eux. On laisse la situation se dégrader. Cela fait deux ans que nous disons qu’il y a urgence. Ce que nous avons pu voir, c’est que les enfants – et surtout les garçons – vers 13 ou 14 ans, sont emmenés ailleurs, donc sont séparés de leur mère. On peut imaginer qu’ils sont emmenés dans des prisons avec les hommes, mais nous ne savons pas.

Au global, comment voyez-vous l’évolution de la situation ?

Joel Ghazi : La situation sécuritaire dans le nord-ouest est meilleure pour nos équipes depuis le cessez-le-feu, ce qui ne veut pas dire qu’elle est idéale. Cela ne veut pas dire que le conflit s’est arrêté.

Et d’un autre côté, il y a eu une crise économique majeure, qui a dévalué la livre syrienne. Elle a chuté de plus de 150 % dans les derniers 18 mois. Cela fait que le pouvoir d’achat de beaucoup de personnes a dramatiquement diminué. Les personnes qui sont déjà déplacées, qui sont déjà dans une situation précaire, ont encore moins de moyens.

En plus, on a aussi eu le Covid-19. Ici, les premiers cas ont été identifiés mi-juillet l’an dernier. Ce qui a aggravé les difficultés dans une zone qui, honnêtement, ne peut plus en supporter davantage.

Pour marquer dix années de conflit en Syrie, MSF a réalisé un documentaire multimédia, Sans issue - Syrie, 10 ans de guerre, qui retrace l’exil des populations civiles et les violences extrêmes dont elles ont été victimes ou témoins. Des images et propos poignants recueillis auprès d'une population qui n'entrevoit pas même de signes d'espoir.