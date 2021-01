Michel Barnier, le pacificateur qui a négocié le Brexit pour l'Europe

Dans sa vie politique, Michel Barnier a eu trois étiquettes marquantes. D'abord, celle d'écologiste, surtout au début de sa carrière, lorsqu'il était président du Conseil général de la Savoie (1982-1999) et député RPR (1978-1993). Ensuite, le natif de La Tronche (Isère) a très tôt été engagé dans la construction européenne, il a notamment été ministre délégué aux Affaires européennes. Enfin, Michel Barnier est un négociateur. Il obtient les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, il est négociateur européen pour la France via ses fonctions de ministre en 1995. En 2004, il est négociateur lors des prises d'otage de Christian Chesnot et Georges Malbrunot puis de Florence Aubenas en 2005, les deux en Irak. Les situations tendues, il connait, l'Europe aussi, le dialogue également : Michel Barnier était le candidat idéal pour mener les négociations, une fois le Brexit voté : c'est ce que Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'est dit en 2016.

Négociateur pro-européen, il ne recule pas d'un pouce

Pour Barnier, le Brexit est un échec, un "lose-lose" (perdant-perdant). Il est convaincu des bienfaits de l'Europe, notamment au niveau économique. Le traité d'Amsterdam, qu'il a négocié pour la France en 1995, est un des piliers de l'Union telle qu'on la connaît aujourd'hui. Lui, le rassembleur, doit négocier un divorce. Il s'attelle à la tâche avec une mission : ne pas désunir les 27 pays restant dans l'Union. Il voyage beaucoup, rencontre les chefs d'Etat, communique énormément les avancées des discussions.

L'enjeu est énorme, car non seulement une désunion aurait pu donner des idées de sortie à plusieurs pays, mais elle aurait également permis aux négociateurs du Royaume-Uni de faire levier pour obtenir plus d'avantages, notamment liés au respect de la concurrence. Les négociations avec l'équipe de Theresa May se déroulent bien. Plusieurs avancées sont faites, et un accord est trouvé dès la fin de l'année 2018 : il sera rejeté par les parlementaires britanniques, ce qui amènera à la démission de la Première Ministre. Barnier exprimera à ce moment là son "plein respect" pour Theresa May. Face à lui, se dresse désormais Boris Johnson, plus coriace, prêt à tout, même à un "no deal".

En 2019, Barnier voit son mandat renouvelé par Ursula Von der Leyen (qui a succédé à Juncker) pour poursuivre les négociations sur l'accord Post-Brexit. De l'autre côté de la table, l'équipe de Boris Johnson ne lui fait pas de cadeau, une partie de la presse britannique non plus, l'accusant par exemple d'avoir transmis le Covid au Premier Ministre anglais. Lors des interviews qu'il accorde en France, Barnier reste lui "flegmatique", comme l'écrit La Croix dans un portrait qui lui est consacré. Cela ne l'empêche pas d'être direct, sans relâcher la pression. En novembre 2019, il est invité sur France Inter et évoque les négociations à venir : "On pourra le faire si le Parlement britannique assume son choix de quitter l'Europe et le marché", avant d'affirmer avoir "beaucoup de respect pour cette grande nation".

Mais de l'autre côté du Channel, Michel Barnier était vu comme le grand méchant loup et selon plusieurs rapports, l'équipe de négociateurs côté Royaume-Uni a tenté à plusieurs reprises de le court-circuiter, de le mettre de côté lors des négociations. Il a tenu bon, solide face aux hostilités, roc d'un mètre 90, jusqu'à un accord, finalement, le 24 décembre 2020. "The clock is no longer ticking", il n'y a plus de compte à rebours. Voilà comment Michel Barnier débutait sa conférence de presse suite à l'accord, indice du soulagement après avoir conclu en quelques mois un accord autour de son mantra : "Free and fair" (libre et équitable). Mission accomplie pour Michel Barnier, grâce à cet accord conclu in extremis. Une semaine avant, certains estimaient à "50/50" les probabilités entre deal et no deal.

Un rôle moins grand dans la finalisation de l'accord ?

S'il a mené les négociations pendant plus de quatre ans, Barnier, limité par ses relations conflictuelles avec le cabinet de Johnson, aurait été mis sur la touche dans la dernière ligne droite. Selon le Sunday Times, qui raconte les coulisses des négociations, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'aurait "remplacé" par Stéphanie Riso, sa directrice de cabinet (celle de UVDL, pas de Barnier).

"Tout d'un coup, il y a eu du dialogue [...], l'équipe de l'UE s'est rassemblé autour d'elle, pendant ce temps Michel (Barnier) jouait sur son téléphone" - Une source du cabinet de Boris Johnson, au Sunday Times

Difficile de voir ici ce qui est vrai de ce qui "fuite" volontairement côté britannique. Peut-être Barnier n'a-t-il pas eu l'influence dont la presse l'a crédité suite à l'accord. D'ailleurs, dans sa conférence de presse après l'annonce de l'accord, Ursula von der Leyen a remercié de la même manière Barnier et Riso. On ne peut pas lui reprocher, en revanche, d'avoir failli à sa mission d'unité parmi les 27.

Des rêves de France ?

Lui, après quatre ans de négociations et relativement peu de prises de paroles en dehors du Parlement européen, effectue depuis l'accord une tournée médiatique. "J'ai pensé que nous n'y arriverions pas", confesse-t-il au Dauphiné Libéré. Ce spécialiste de l'Europe a été unanimement salué, son portrait tiré dans de nombreux magazines, de nombreux journaux, de nombreux sites (comme ici). Il ne s'est pas du tout caché de vouloir continuer la politique, cette fois en France. Sur France 2, Michel Barnier déclarait :

La France me manque depuis quatre ans et demi et donc je vais maintenant consacrer dans mon pays toute mon énergie

Pour lui, la situation du pays n'est pas bonne, et cet homme de droite aurait une dent contre Emmanuel Macron depuis que celui-ci a soutenu Von der Leyen au poste de présidente de la Commission européenne, en 2019, plutôt que lui-même. Cela pourrait donc lui donner la motivation nécessaire, à 70 ans, pour briguer des responsabilités nationales. Le Brexit lui aura certainement permis d'acquérir une notoriété plus importante, la réussite des négociations en évitant un "no deal" rajoute une ligne solide à un CV déjà bien chargé (sénateur, député, ministre...). Dans le "lose-lose" de l'accord du Brexit, le seul gagnant s'appelle peut-être Barnier.