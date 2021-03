Moins de soldats, plus de drones, la stratégie de l'armée britannique

Pour s'adapter aux "menaces du futur", l'armée britannique a annoncé lundi un plan de modernisation. Le nombre de soldats va diminuer et dans le même temps, les investissements dans les nouvelles technologies vont augmenter. Drones, robots, appli, le champ de bataille ne sera plus le même.

L'armée britannique doit se réinventer. Face aux nouveaux risques de cyberattaques, à la menace de la Russie et de la Chine, et sans l'Europe, le Royaume-Uni veut trouver une nouvelle place sur la scène militaire internationale. Le gouvernement a annoncé lundi son plan. Il va diminuer les effectifs militaires : 72 500 soldats en 2025 contre 76 500 aujourd'hui et augmenter sa capacité navale (notamment dans les sous-marins et les navires).

Autre point important, les investissements dans les nouvelles technologies vont également augmenter, surtout l'acquisition et le développement de drones. Ce plan pour le futur de l'armée britannique "marque une évolution de la mobilisation de masse vers la rapidité de l'âge de l'information, la préparation et la pertinence nécessaires pour se confronter aux menaces du futur", a expliqué le ministre de la Défense Ben Wallace. Le gouvernement a notamment annoncé 1,5 milliards de livres pour construire une "colonne vertébrale numérique" qui permettra de partager et d'exploiter des vastes quantités de données. A noter enfin la création de la "National Cyber Force", dédiée aux cyberguerres.

La taille ne fait pas la force

Pour Ben Wallace, ministre britannique de la Défense, la force ne se compte pas en nombre de munitions ou d'hommes. Selon lui, les précédentes lois militaires mettaient l'accent sur la taille mais pas sur la qualité, "l'armée avait beaucoup de navires mais la plupart pas en bon état". Pour sa part, le général Nick Carter, à la tête des forces armées britanniques, estime qu'il est plus judicieux de se concentrer "sur la létalité, la pertinence, la résilience et l'état de préparation" des armées plutôt que sur leur taille.

La semaine dernière, l'armée britannique a organisé une simulation militaire pour essayer les nouveaux outils technologiques que veut développer le gouvernement. Sur le camp de Bovington, les Marines ont participé à un exercice où ils étaient associés à une nation africaine fictive, raconte The Guardian. Une des nouvelles technologies utilisée est une application pour smartphone nommée "Atak". Elle permet de suivre les troupes alliées et partage la position des ennemis. C'est ce que l'on appelle la numérisation du champ de bataille. Le renseignement parvient au poste de commandement en temps réel. Un vrai gain de temps comparé aux contacts radios classiques entre alliés qui sont parfois difficiles. Ce temps gagné permet d'avoir une efficacité supplémentaire. En somme, si l'on utilise les outils au bon moment, on n'a pas besoin de la masse.

Des drones en essaim

Depuis une dizaine d'années, les drones intéressent particulièrement les armées. Les Britanniques veulent développer toute une gamme de drones. Thibault Fouillet, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique explique que l'utilisation de drones a principalement trois fonctions : "Le drone de frappe, le drone ISR (intelligence surveillance reconnaissance) qui fait du ciblage et de l'acquisition très important pour le renseignement, et les drones spécifiques (un drone de brouillage par exemple)". L'armée britannique développe tous ces drones, et notamment les drones fantômes. La problématique de la furtivité des drones est très importante pour toutes les armées. Aujourd'hui, un drone fait beaucoup de bruit, et peut donc être repéré facilement.

La course à la furtivité et à la vitesse, qui était jusque là dévolue aux avions, commence à arriver sur le segment du drone. Et on voit le drone prendre de plus en plus la place de l'avion, notamment dans le soutien d'unités au sol et dans les frappes. Un drone coûte moins cher qu'un avion, on peut l'utiliser en grande quantité donc on peut se permettre d'en perdre quelques-uns. Il vaut mieux toujours perdre des drones plutôt qu'un avion"

Comme de nombreuses autres armées, le Royaume-Uni tente de développer le vol des drones en "essaim", c'est-à-dire une centaine d'appareils qui volent en même temps et que l'ennemi ne peut donc pas intercepter. Pour l'instant, les armées parviennent à envoyer des drones en "salve", soit une dizaine. "Plus les drones sont nombreux", poursuit Thibault Fouillet, "plus il y a d'effet de saturation. Vous êtes ainsi sûr de passer au-delà des capacités anti-aériennes adverses. Vous misez sur le fait que plus il y a de drones, plus il y a de chance que certains passent et cela suffira largement pour frapper ce que vous voulez frapper".

Des robots mules

Le gouvernement britannique veut aussi développer les robots. En matière de défense, ce terme est très vaste, prévient Thibault Fouillet, "ça va du robot démineur télécommandé au petit tank autonome (chez les Russes)". Il faut donc faire attention pour l'expert, tout le monde veut robotiser mais on en est loin, "tout ce qu'on voit de vraiment autonome existe mais ne sont que des prototypes".

Aujourd'hui, le robot qu'on développe vraiment, c'est le robot logistique.

Dans dix-quinze ans, imagine Thibault Fouillet, on aura du "téléguidé, ce qu'on fait déjà, du drone d'accompagnement qui va suivre les chars". Ce qui va se développer aussi, ce sont les robot qui aident à la logistique, comme des "robots-mules" qui ressemblent à des chiens hauts sur pattes sur lesquels on pose le matériel et qui suivent l'unité sur le terrain. L'armée britannique a également pour projet de créer des convois logistiques autonomes, sans besoin humain, "ce qui évite d'avoir des soldats ciblés par l'adverse", ou des convois d'évacuation médicale "des robots terrestres qui évoluent sur une planche chenillée" qui permettraient de rapatrier les soldats blessés.

Intelligence artificielle et éthique

Le robot combattant, grand fantasme du monde de la SF, est encore au stade de la réflexion. Tout va dépendre du cadre éthique des années à venir. Car autour de ces avancées technologiques, une question : qui donne l'ordre de tirer ? Les Britanniques, tout comme les Français, sont clairs : la décision de tir est prise par les soldats. La machine ne décide pas. Elle collecte les infos, elle surveille, elle alerte, elle frappe. Mais elle ne donne pas l'ordre de frapper.

Pour Bassett Cross, ancien officier de l'armée dont la société d'analyse de données, Adarga, est sous contrat avec le ministère de la Défense sur deux projets d'Intelligence artificielle (IA), interrogé par le Financial Times, la place de l'IA dans l'armée est essentielle. Les algorithmes formés pour se concentrer sur des menaces particulières - telles que les capacités d'armes ennemies - peuvent traduire et analyser les annonces et les renseignements militaires d'adversaires en Chine, en Russie ou en Corée du Nord.

Tant que les armées respectent ce principe "tout est automatisé jusqu'à la frappe", la question éthique ne se posera pas. Mais il n'est pas exclu que certaines nations ne jouent pas le jeu. "C'est pour cela", observe Thibault Fouillet, "qu'il y a tout un courant qui commence à vouloir classer les drones et l'autonomie comme illégaux au regard du droit de la guerre". Le sujet n'est pas encore majeur puisque les systèmes totalement autonomisés sont encore très loin d'être opérationnels. On en reparle dans quinze-vingt ans.