Mozambique : le terrorisme islamiste étouffe un projet pétrolier

Le groupe français Total suspend son gigantesque projet gazier dans le nord-est du Mozambique. Une richesse pourtant inespérée dans une région pauvre. Le groupe pétrolier évoque dans un communiqué une situation de force majeure, conséquence des attaques perpétrées ces dernières semaines par des groupes armés qui ont fait allégeance au groupe État islamique.

Cette décision implique le retrait de tout le personnel de Total travaillant sur le site d’Afungi. Un site hypersécurisé qui dispose de sa propre piste d’atterrissage et relié à la ville portuaire de Palma par une autoroute, indique le groupe français sur son site internet.

Or, c’est cette ville de Palma qui a été la cible d’une importante attaque djihadiste fin mars. Officiellement, des dizaines de civils et de militaires ont été tués, mais le bilan réel est vraisemblablement beaucoup plus lourd. Certaines ONG parlent de 2 600 morts. 700 000 personnes ont par ailleurs été forcées à fuir pour se réfugier dans des camps de déplacés.

Le prix du terrorisme

À la suite de cette attaque, Total avait mis à l’arrêt le chantier, qui doit donner naissance un immense complexe. Le géant des hydrocarbures avait par ailleurs évacué des centaines d’employés mais conservé du personnel sur place.

Si les autorités mozambicaines affirment avoir repris le contrôle de Palma, des affrontements se sont produits mi-avril simultanément dans plusieurs villes, dans un rayon de 200 km autour de Palma. Les combattants, appelés les "Shebab" ("les jeunes", en arabe), ont prêté allégeance au groupe État islamique et sèment la terreur depuis plus de trois ans dans la province du Cabo Delgado, à majorité musulmane, proche de la Tanzanie.

La suspension du projet de Total est un coup dur pour le géant pétrolier français. Mené au sein du consortium Mozambique LNG, il représente un investissement total de 20 milliards de dollars pour exploiter 1,8 milliard de mètres cubes de gaz naturel. La décision ne devrait pas manquer de peser sur l’emploi local : 5 500 travailleurs mozambicains avaient travaillé à la seule construction des infrastructures indispensables au fonctionnement de l’usine.