Mutisme d'Aung San Suu Kyi : un Nobel de la Paix doit-il toujours prendre parti ?

Aung San Suu Kyi est sortie de son silence, ce mercredi matin, 6 septembre, sur le drame des Rohingya, minorité musulmane persécutée en Birmanie, pays dirigé par la prix Nobel de la Paix 1991. Évoquant un "iceberg de désinformation", elle a ainsi mis fin à un mutisme mal compris par la communauté internationale qui n'avait pourtant cessé de l'interpeller au cours des derniers mois.

Car cette controverse birmane cache en réalité un autre débat, éthique, sur la responsabilité morale et politique des Prix Nobel une fois primés. Ceux qui dénoncent le silence de Aung San Suu Kyi ravivent une question qui dépasse le sort des Rohinga : quelle valeur le prix Nobel de la Paix a-t-il lorsque l'un de ses lauréats s'abstient de condamner publiquement une atteinte aux droits de l'homme ? La récompense prestigieuse, vieille de 116 ans, oblige-t-elle son lauréat ? A contrario, n'est-elle pas dévaluée par le silence d'une de ses icônes ?

Le "j'attends toujours ma collègue" de Malala Youstefai

Lundi 4 septembre, c'est sur un registre très explicite qu'une autre Nobel de la paix, la jeune Pakistanaise Malala Youstefai (Nobel 2014), s'en était pris à sa "collègue" birmane, relançant ce débat éthique :

Mais Malala Youstefai n'est pas la première Nobel à avoir sommé la dirigeante birmane de sortir du silence. En décembre 2016, des prix Nobel de la paix ainsi que des membres de l'ONU dénonçaient déjà le sort de la minorité musulmane rohingya actuellement opprimée et l'inertie de la dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi.

Une pétition, en ligne depuis 2016, demande le retrait de ce Prix Nobel décerné à la Birmane en 1991 pour son combat contre la junte. Cette pétition à l'envergure croissante avait pour l'instant recueilli, ce 6 septembre, plus de 350 000 signataires.

Un devoir : "ne jamais me taire", disait Elie Wiesel

Depuis l'instauration du Prix Nobel de la Paix en 1901, 97 prix ont été décernés. Soit à un individu, soit à une institution pour leurs actes emblématiques en faveur du maintien de la paix. Dans son histoire, le prix a parfois été partagé par deux personnalités ou deux institutions ayant œuvré conjointement. Ce fut le cas, par exemple, de Mandela et de Klerk, pour le retour à la paix en Afrique du Sud, en 1993, ou encore, l'année suivante, lorsque le Nobel 1994 sera décerné conjointement à Arafat, Rabin et Peres.

Au micro de Thierry Garcin en 2012, dans Les Enjeux internationaux, Josepha Laroche, spécialiste des Prix Nobel, retraçait l'histoire de ce Nobel :

Il y deux grands axes dès 1901 : soit l’on couronne un combat en faveur de la paix, soit l’on investit un combat futur, un parcours futur. Le prix va investir en faveur d’un candidat, pour l’aider, le soutenir à mettre en oeuvre un processus de pacification. Il y a donc une mission, le candidat est en quelque sorte mandaté un projet, et ce projet correspond aux valeurs Nobel à des priorités qui ont été défini initialement par Alfred Nobel et qui ont été affiné, précisé, tout au long du XXe siècle, jusqu’à aujourd’hui.

En 2014, dans l'Atelier du pouvoir, la même Josepha Laroche évoquait la charge symbolique qui incombe à un Prix Nobel :

Il y a un transfert de légitimité et de pouvoir symbolique qui passe de l'institution au lauréat.

Cette charge symbolique incombe au lauréat quel que soit son statut. En effet, la Fondation Nobel a décoré aussi bien des dissidents (Liu Xiabo, en 2010) ; des institutions (La Croix-Rouge en 1917 et 1944) ; des figures tutélaires (Martin Luther-King en 1964, Mère Térésa en 1979, le Dalaï-Lama en 1989 ou encore Nelson Mandela en 1993). Investis symboliquement, les lauréats sont invités à s'exprimer sur la scène internationale en tant que conscience morale. Le "refus du silence", ce sont les termes qu'Elie Wiesel, Nobel de la paix en 1986, avait employés dans son discours de réception du prix, à Oslo :

J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation, où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté.

Depuis plus d'un siècle, l'histoire des Nobel a en fait été marqué par de nombreuses controverses, qui sont parfois allées jusqu'à interroger la crédibilité-même de l'institution. Et ce, bien avant la polémique dont fait l'objet Aung San Suu Kyi, comme ce fut le cas, dès 1906, avec le prix accordé au président américain Théodore Roosevelt.

Des lauréats controversés

Parmi les plus controversés, le Nobel de la paix de 1973, accordé conjointement à Henry Kissinger et Lê Duc Tho : ce dernier a refusé le prix, considérant que le processus de paix était encore inabouti au Vietnam. En 2012, le prix Nobel attribué à l'Union Européenne avait à son tour créé surprise et contestation, arrivant à un moment de grande déstabilisation économique pour l'Europe, contestée de l'intérieur.

En 2009, le prix Nobel de la paix accordé à Barack Obama, avait posé question : n'était-ce pas trop rapide à l'époque, alors que Président des Etats-Unis n'était entré en fonction que quelques mois plus tôt ? Le Grain à moudre, sur France Culture, s'en était fait l'écho le 2 juin 2016 :