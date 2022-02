Nathan Law : "Il faut pousser le Parti communiste chinois à rendre des comptes sur les droits de l'homme"

En cette fin d'été, Hong Kong livre des images inédites. Des rues bondées, des slogans criés et des nuages de gaz lacrymogène Nous sommes en 2014 et la "révolte des parapluies" bat son plein. Un mouvement populaire, nourri par des étudiants et des militants, qui réclament davantage de démocratie et la modification du mode de désignation du chef de l'exécutif local, annoncé fin août. Le suffrage universel est maintenu… mais les candidats triés sur le volet.

Les manifestants, parmi lesquels Nathan Law, redoutent la fin du principe de "un pays, deux systèmes", garanti lors de la rétrocession du territoire britannique, en 1997, à la Chine. Une crainte qui, en juin 2019, s’incarne notamment dans une proposition de loi qui permettrait l’extradition des ressortissants locaux vers la Chine continentale. Peu après, qui plus est, la condamnation des figures du mouvement pro-démocratie de 2014, reconnues coupables en avril de "troubles à l'ordre public".

Nathan Law a quitté Hong Kong en juin 2020, "juste avant l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale". "Parce que nous savions, justifie-t-il, qu'en vertu de ce texte, il nous serait impossible de continuer à faire notre travail : porter le mouvement démocratique de Hong Kong et lutter pour le soutenir au niveau mondial."

Ce combat pour la démocratie, l’ancien étudiant, qui a aujourd’hui 28 ans, le mène désormais depuis Londres, où il a reçu l’asile politique. Et à l’heure où Pékin accueille les 24e Jeux olympiques d’hiver, il dénonce une stratégie de soft power visant, pour la Chine, "à blanchir son bilan en matière de droits de l'homme".

Regardez-vous les Jeux olympiques qui se déroulent en ce moment à Pékin ?

Non. Je pense qu'il y a aujourd’hui un large consensus pour dire que ce sont des Jeux olympiques qui aident Pékin à blanchir son bilan en matière de droits de l'homme alors qu’un véritable génocide, un crime contre l'humanité, se déroule en ce moment au Xinjiang, contre la communauté ouïghoure. Je pense donc que nous sommes nombreux à refuser de les regarder pour faire valoir que nous ne déroulons pas le tapis rouge à Pékin.

Vous considérez que ces JO servent de publicité au pouvoir Chinois ?

Absolument. Ils les utilisent pour montrer leur puissance, leur popularité et utilisent ce « soft power » pour se donner une belle apparence. Mais cela marche de moins en moins bien. La cérémonie d'ouverture a été beaucoup moins regardée que la précédente. De nombreuses entreprises diminuent leurs investissements en Chine voire s’en vont. Elles sont moins actives dans la promotion de ces JO.

Que pensez-vous de la réponse de la communauté internationale ? Participer à ces JO a fait l’objet d’un débat en France comme au Royaume-Uni, par exemple. Finalement, les sportifs sont à Pékin…

Seuls quelques leaders mondiaux ont assisté à la cérémonie d'ouverture, et de nombreux pays démocratiques ont décidé de boycotter, au moins diplomatiquement. Je pense que c'est une bonne décision. Nous ne devons pas faire comme s’il n’y avait pas de violation des droits de l'homme en cours. Nous devons envoyer un signal fort et dire que nous ne tolérons pas ce mépris des traités et des obligations internationales. Le Parti communiste chinois devrait assumer ses responsabilités.

Tout cela reste très symbolique, et ces JO ont quand même lieu normalement dès lors que les athlètes du monde entier y participent. Avez-vous un regret de ce point de vue ?

Je pense qu’il faut marquer le coup à travers les Jeux olympiques, mais cet événement est aussi le rêve des sportifs. Il faut trouver la bonne équation. Si des athlètes osent émettre des signaux de contestation voire de boycott pendant ces Jeux, le monde entier leur témoignera soutien et respect.

Sur un plan plus personnel, vivez-vous ces JO comme une blessure ?

Non. Il y a même quelque chose d’ironique là-dedans. Lors des Jeux olympiques d’été à Pékin en 2008, la Chine représentait la puissance montante. Le monde lui a témoigné son respect. On s'attendait à ce qu’elle devienne une force amicale et bienveillante au niveau international. Mais si vous faites « avance rapide » jusqu’à aujourd’hui, vous constatez que ces attentes ont été déçues. Les violations des droits de l'homme en Chine n'ont fait qu'empirer. Les autorités chinoises refusent de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en tant que puissance mondiale.

Vous vivez désormais à Londres. Mais vous restez en contact avec Hong Kong. Que savez-vous de la situation sur place ?

Elle est vraiment désastreuse. Les gens sont privés de liberté d’expression. Certains finissent en prison pour avoir scandé des slogans ou même juste parce qu'ils ont certaines convictions politiques. C’est inacceptable. À Hong Kong, le gouvernement règne par la peur, c’est un État policier autoritaire. Les habitants souffrent, mais beaucoup d'entre eux ont encore de l'espoir. Ils essaient toujours de sensibiliser à leur cause et les prisonniers politiques reçoivent beaucoup de soutien.

Vous restez actif depuis Londres, mais comment ?

En tant que membres de la communauté hongkongaise, nous sommes vraiment très attristés et découragés par les nouvelles qui sont pour la plupart mauvaises. Nous avons la responsabilité de préserver la culture, l'identité et le souvenir des manifestations, que Pékin essaie d'effacer. Les films de protestation sont interdits à Hong Kong. L'Histoire est en cours de réécriture. Le gouvernement est en train de modifier le récit des contestations. La diaspora ne cesse de croître, en particulier au Royaume-Uni, et nous continuerons de dire la vérité pour préserver cette histoire, montrer des films et toutes sortes de produits culturels liés à notre combat.

Comment s’est passée votre arrivée ici à Londres ?

J'ai quitté Hong Kong en juin 2020, juste avant l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, parce que nous savions qu'en vertu de ce texte, il nous serait impossible de continuer à faire notre travail : porter le mouvement démocratique de Hong Kong et lutter pour le soutenir au niveau mondial. J'ai donc dû quitter ma ville, mon pays afin de préserver ma voix et continuer de parler aux décideurs politiques du monde entier. Là-bas, je suis maintenant inscrit sur la liste des personnes recherchées. Si je devais y retourner, je serais emprisonné aussitôt. Pour l'instant, je suis un réfugié politique et j'ai obtenu asile au Royaume-Uni en raison de mon activisme et de la persécution politique du gouvernement de Hong Kong.

Quelle est votre vie à Londres ? Avez-vous la nostalgie de Hong Kong ?

Il n'y a pas de meilleur endroit que la maison. Hong Kong est unique et, si j'avais le choix, j’y vivrais encore. Mais ce n'est pas possible, et Londres est une ville très accueillante, un centre politique et médiatique, ce qui contribue à amplifier notre voix. J'ai donc consacré beaucoup de temps à ces plaidoyer internationaux depuis Londres. C'est un peu comme ma nouvelle base. J'espère vraiment que ma présence et mon activisme pourront aider Hong Kong et attirer l'attention sur la répression en cours. Les dirigeants du monde entier doivent tenir pour responsable le Parti communiste chinois de ses violations des droits de l’homme.

Vous sentez vous espionné même ici en Angleterre ?

Oui, je dois être très prudent, très vigilant quant à mes allées et venues ou à mes relations et mes communications. Mais ça ne doit pas m’empêcher d’accomplir mon devoir. Je tâche d’être le plus prudent possible.

À quoi ressemble votre vie quotidienne en exil ?

Je fais beaucoup de discours. J'assiste à des conférences. J’écris. Nous organisons de nombreux événements culturels qui contribuent à promouvoir la cause des manifestants hongkongais. J’explore toutes les opportunités et tous les moyens pour représenter un certain esprit de Hong Kong.

Vous êtes âgé de 28 ans. Comment imaginez-vous votre vie dans le futur ? Dans cinq ou dix ans ?

C’est très difficile de se projeter. Ma vie est marquée depuis près de dix ans par un militantisme actif qui me vaut d’être pourchassé par un régime oppressif. Mais pour moi le scénario idéal bien sûr, dans des décennies, ce serait de retourner à Hong Kong pour profiter de mes amis, de la culture, de la nourriture... À court terme, je considère Londres comme ma base. C’est d’ici que je rencontre des décideurs politiques, que je rappelle au monde la fragilité de la liberté. Nous ne devons pas la prendre pour acquise et nous devons en être les gardiens.

En fait, dans votre tête, vous êtes toujours à Hong Kong, vous êtes toujours un révolutionnaire, un manifestant…

Absolument. Mais ce n'est pas uniquement pour la liberté à Hong Kong, car l'expansion autoritaire et les agressions du Parti communiste chinois ne cessent de croître. Ça dépasse la question de Hong Kong, il s’agit d'un problème mondial. La démocratie est fragilisée. Si nous restons dans une forme de complaisance et ne luttons pas activement contre l'expansion de ces régimes autoritaires, nous perdrons du terrain. L’exemple de Hong Kong est criant de ce point de vue.

Pensez-vous que les pays étrangers en font assez pour vous aider ?

Il faut pousser le Parti communiste chinois à rendre des comptes. Nous avons assisté à un changement radical d’attitude vis-à-vis de la Chine, de la politique chinoise ces dernières années. Ce sont là des signes positifs mais nous n'avons toujours pas de réaction coordonnée de la part des pays démocratiques. Nous avons besoin d’une plus grande collaboration.

En vous écoutant, on pense aussi à la Russie et à la situation actuelle à la frontière ukrainienne. Il existe un risque d’invasion de la part de l’armée russe. Avez-vous un avis sur cette question ?

L'une des leçons que nous pouvons tirer de notre expérience avec la Chine, c’est que les pays autoritaires utilisent toujours ces méthodes pour intimider les pays voisins. Ils veulent gagner du terrain et surtout, détourner l'attention de nombreux mécontentements internes. Une situation assez similaire s'est développée entre Taïwan et la Chine. Le monde doit réfléchir pour s'assurer que ces nations autoritaires n'obtiennent pas ce qu'elles veulent et pour les dissuader de recommencer.