Nuit américaine sur France Culture et les réseaux sociaux

En direct | De grands entretiens avec des écrivain(e)s et intellectue.(le)ls des Etats-Unis et le récit d'une nuit en attendant les résultats sur les comptes de réseaux sociaux de France Culture.

C'est une nuit pas comme les autres, les dernières heures en attendant les résultats de l'élection présidentielle américaine qui oppose le Républicain et président en titre Donald Trump au démocrate Joe Biden. Pour ce moment suspendu, France Culture vous propose une série d'entretiens à écouter (Joyce Carol Oates, Russell Banks, Jared Diamond...) et un suivi de l'actualité et du débat d'idées sur les réseaux sociaux de la station, mené par l'équipe de l'émission Soft Power autour de Frédéric Martel : Twitter, Instagram...

