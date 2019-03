Algérie, mars 2019. Saisir à chaud le mouvement populaire inédit qui est né le 22 février, entendre les voix de ces milliers de citoyen.ne.s qui se sont levé.e.s contre la fatalité d’un régime politique sclérosé.

Trois épisodes exceptionnels des Pieds sur Terre dans les rues d’Alger font entendre les voix et les sons du printemps algérien.

One, two, three, viva l'Algérie, une série documentaire d’Adila Bennedjaï-Zou, réalisée par Emmanuel Geoffroy et Cécile Laffon dans Les Pieds sur terre de Sonia Kronlund les 14, 15 et 22 mars de 13h30 à 14h sur France Culture.

Jeudi 14 mars

One, two, three, viva l’Algérie (1/3) : Le vendredi c'est Algérie Le 8 mars 2019, la ville d'Alger est envahie par plus de deux millions de manifestants. Et ils ont deux ou trois petites choses à dire à leur président...

« La cage dorée, on n’en veut pas. On veut notre liberté. »

Vendredi 15 mars

One, two, three, viva l’Algérie (2/3) : La casa del Mouradia Toutes les révolutions ont une chanson et toutes les chansons ont une histoire. On va vous raconter celle de « La casa del Mouradia », l'hymne des manifestations algériennes.

« Dans les années 90, le stade c'était le seul endroit où tu te défoules. »

Vendredi 22 mars

One, two, three, viva l’Algérie (3/3) : Algérie, les femmes aussi Les femmes algériennes ne sont pas descendues manifester uniquement le 8 mars, elles suivent la mobilisation depuis le début : portraits de deux Algéroises.

« La seule chose dont je remercie Bouteflika, c'est mon divorce. »

