Où sont nos militaires ?

Cette semaine vont se décider des orientations stratégiques de défense : à la conférence sur la sécurité de Munich, à la rencontre des chefs de la diplomatie du G20 à Bonn, au marché de l'armement du Moyen-Orient. L'occasion de faire un point, en cartes, sur le déploiement militaire français.

• Crédits : Camille Renard - Radio France

La 53ème Conférence sur la sécurité se tient cette semaine à Munich. Une trentaine de chefs d'Etat et plus de 70 ministres des Affaires étrangères et de la Défense y participent. Nombre d'entre eux se seront retrouvés quelques jours auparavant à Bonn. Des orientations stratégiques de défense seront échangées, alors que l'OTAN est mis en question par le nouveau président américain, que la politique européenne de défense est interrogée en contrepoint d'un possible désengagement militaire des Etats-Unis, et qu'il faudra, suite au Brexit, faire sans l'autre puissance militaire européenne : le Royaume-Uni. A l'heure de ces questionnements, comment se déploie la force militaire française ? Combien de soldats sur le terrain ? Comment sont-ils répartis ? Quelle politique de défense cela révèle-t-il ? Le point en cartes, alors qu'une semaine spéciale de "La Série Documentaire" est consacrée à l'armée française : "Des rues de Paris au désert du Sahara".

Quatre types de déploiement dans le monde

• Crédits : Camille Renard - Radio France

A ECOUTER "De quelle armée a-t-on besoin ?", L'Invité des Matins

En 40 ans, les militaires français se sont déployés lors de 70 opérations extérieures. Dans un bilan de ces opérations réalisé par l'Armée de terre, on distingue deux grandes périodes : entre 1978 et 1991, dans le contexte de Guerre froide, les forces terrestres sont projetées dans des opérations majoritairement nationales, en Afrique (Zaïre, Tchad) et au Liban. Après la chute de l'URSS, la recomposition stratégique est brutale : professionnalisation de l'armée, considérable déflation des effectifs, opérations extérieures multilatérales et réparties sur tous les continents. Aujourd'hui, comme indiqué sur la carte ci-dessus, les militaires se déploient dans le monde selon quatre types d'opérations :

La sécurité intérieure et la souveraineté : 13 000 militaires déployés en métropole, notamment au sein de l'opération de maintien de l'ordre Sentinelle qui mobilise depuis deux ans entre 7 500 et 10 000 personnes, et 7 000 en outre mer : Antilles, Guyane, Réunion, Nouvelle Calédonie et Polynésie française, au sein de forces dites de "souveraineté".

: 13 000 militaires déployés en métropole, notamment au sein de l'opération de maintien de l'ordre Sentinelle qui mobilise depuis deux ans entre 7 500 et 10 000 personnes, et 7 000 en outre mer : Antilles, Guyane, Réunion, Nouvelle Calédonie et Polynésie française, au sein de forces dites de "souveraineté". La participation à des opérations multinationales , au sein de missions dirigées par l'OTAN, de l'UE ou l'ONU : entre 5 et 50 militaires dans des missions exclusivement africaines : Liberia, RDC, Mali, Côte d'Ivoire, Sahara, et 450 militaires en République centrafricaine, qui sont restés après la fin de l'opération Sangaris (décembre 2013 - octobre 2016).

, au sein de missions dirigées par l'OTAN, de l'UE ou l'ONU : entre 5 et 50 militaires dans des missions exclusivement africaines : Liberia, RDC, Mali, Côte d'Ivoire, Sahara, et 450 militaires en République centrafricaine, qui sont restés après la fin de l'opération Sangaris (décembre 2013 - octobre 2016). Les "forces de présence" : 3 750 militaires répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Djibouti, et les Emirats arabes unis. Ces forces sont installées dans le cadre d'accords bi-latéraux. Elles servent notamment de point d'appui pour les forces françaises déployées dans ces zones (Golfe et nord de l'Océan indien par exemple pour les EAU, première implantation de ce type il y a 50 ans).

: 3 750 militaires répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Djibouti, et les Emirats arabes unis. Ces forces sont installées dans le cadre d'accords bi-latéraux. Elles servent notamment de point d'appui pour les forces françaises déployées dans ces zones (Golfe et nord de l'Océan indien par exemple pour les EAU, première implantation de ce type il y a 50 ans). Les opérations extérieures : au nombre de quatre actuellement. L'opération Barkhane dans le Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad), pour laquelle 4 500 militaires sont déployés depuis 2014. Ils luttent contre les groupes armés djihadistes salafistes. Cette mission fait suite à l'opération Serval (2013-2014). L'opération Chammal en Syrie et en Irak, avec 4 050 militaires sur le terrain depuis 2014. Cette opération mobilise notamment le porte-avion Charles de Gaulle, l'opération Daman au Liban (900 personnes, contribuant à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), intervention commencée en 1978) et l'opération Baltic Air Policing, avec 100 militaires répartis entre les trois Etats baltes : Lettonie, Lituanie, Estonie. Cette mission de police du ciel et d’assistance aérienne au profit des pays Baltes est réalisée sous le contrôle de l’OTAN.

A ECOUTER "L'armée française : des rues de Paris au désert du Sahara", La Série Documentaire (LSD), quatre documentaires de Raphaël Kraft.

Sur les 33 000 militaires opérationnels, 13 000 sont à l'étranger

• Crédits : Camille Renard - Radio France

A ECOUTER "Les forces et les faiblesses de l’aviation dans les opérations militaires outre-mer", Les Enjeux internationaux