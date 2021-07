Pegasus : en Israël, la société NSO réfute toute responsabilité

Projet Pegasus | Depuis près d’une semaine, un consortium de journalistes révèle l'existence d'une vaste affaire de surveillance mondiale grâce à l’utilisation du logiciel espion Pegasus, créé par la société israélienne NSO. Des accusations que réfute l'entreprise alors que l’État hébreu se mobilise et enquête.

Les diverses révélations de la cellule investigation de Radio France en partenariat avec Forbidden Stories et 16 autres médias internationaux ont mis au jour une liste de 50 000 numéros de téléphones, dont ceux de nombreux dirigeants ou responsables politiques à travers le monde, mais aussi de journalistes et de membres de la société civile, comme cibles potentielles du logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO. L’entreprise israélienne réfute toute accusation, l’État hébreu a lui mis en place une commission chargée de vérifier les responsabilités dans cette affaire.

Écouter Réécouter Les réactions en Israël aux mises en cause de NSA. Précisions d'Alice Froussard, notre correspondante à Jérusalem. écouter ( 1 min) 1 min Les réactions en Israël aux mises en cause de NSA. Précisions d'Alice Froussard, notre correspondante à Jérusalem.

NSO nie en bloc

Pour l’entreprise NSO, il n’est pas question d’évoquer une utilisation déviante de son logiciel Pegasus. Conçu initialement pour lutter contre le terrorisme ou des réseaux criminels, le Projet Pegasus a révélé que l’espionnage des États s’étend bien au-delà de ces domaines. À la radio israélienne, le fondateur et co-PDG de NSO Shalev Julio a dénoncé une tentative de "salir l’ensemble de la cyber-industrie israélienne" et s’est dit "très favorable" à une enquête pour "blanchir" sa société. Il affirme également que ses outils ont permis de "sauver des dizaines de milliers de personnes" car ils ont permis "d’empêcher des attaques terroristes, d’arrêter des pédophiles ou des chefs de cartels". D’après Shalev Julio, NSO a travaillé avec 45 pays depuis onze ans et refusé de travailler avec 90 pays.

Nous avons fermé le système à certains gouvernements dans le passé. Ceux à qui nous avons vendu le système dans le passé avant de découvrir qu’ils en ont abusé.

Shalev Julio, fondateur et co-PDG de NSO

Dans un communiqué, NSO a indiqué que "la liste [des 50 000 numéros, ndlr] _n’est pas une liste de cibles ou de cibles potentielles de Pegasus. Les numéros de la liste ne sont en aucun cas liés au groupe NSO. Toute affirmation selon laquelle un nom dans la liste est nécessairement lié à une cible Pegasus ou à une cible potentielle est erronée et fausse."Sur la chaîne française i24, Haim Gelfand, responsable de la conformité chez NSO a assuré : "Je peux vous affirmer avec certitude que le président Macron n’était pas une cible." Il a aussi ajouté : "Le fait qu’un journaliste ou un militant a été la cible d’un système comme celui-ci est automatiquement considéré comme un détournement. Il n’y a pas d’impunité totale pour les journalistes et les militants. Ils peuvent parfois être impliqués dans des affaires que ce soit ou non en lien avec leurs activités, qui pourraient être une des raisons pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser le système."_

Une équipe interministérielle et une commission chargées d’enquêter

Israël a décidé de prendre les choses en main et limiter les dégâts après les révélations du Projet Pegasus concernant 50 000 numéros d’hommes politiques dont le président de la République Emmanuel Macron, de journalistes ou encore de militants des droits humains susceptibles d’être espionnés grâce au logiciel Pegasus développé par la société israélienne NSO. Un scandale qui pourrait avoir des répercussions diplomatiques.

Face à cette crainte, l'État hébreu a mis en place une équipe interministérielle chargée d’examiner les diverses accusations. Dirigée par le Conseil national de sécurité d’Israël, qui dépend du Premier ministre Naftali Bennett, elle dispose de compétences plus larges que le ministère de la Défense, chargé de superviser les exportations du logiciel Pegasus, et pourra réviser les licences d’exportations dans le domaine de la cyber-technologie et en gérer les conséquences.

Pour être vendu à un État, le logiciel Pegasus doit en effet obtenir l’accord du ministère israélien de la Défense. Une source israélienne, citée par l’agence de presse Reuters, indique qu’il est peu probable que des restrictions à l’exportation soient imposées au logiciel Pegasus. "L’objectif est de découvrir ce qui s’est passé, d’examiner ce problème et d’en tirer des leçons", indique cette source.

De son côté, le Parlement israélien a désigné une commission pour enquêter sur cette affaire. Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement israélien, Ram Ben-Barak, qui est aussi l’ancien directeur adjoint du Mossad, a déclaré à la radio :

La Défense a désigné une commission composée d’un certain nombre de groupes. À l’issue de l’enquête, nous évaluerons si nous devons apporter des corrections.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a également réagi : "Les pays qui acquièrent ces systèmes doivent respecter leurs engagements stipulés dans la licence. Nous étudions en ce moment les informations publiées à ce sujet."

Des vérifications qui semblent limitées

En 2019, dans l’épisode consacré à Israël de "Conversations secrètes, le monde des espions" sur France Culture, un ancien espion israélien expliquait, déjà au sujet des accusations qui visaient le groupe NSO [à l’époque celles d’avoir vendu le logiciel à des pays comme l’Arabie saoudite et le Qatar qui s’en servaient de manière détournée, pour traquer leurs opposants, ndlr] : "Il manque au cyber un droit comme celui qui existe pour la guerre. C’est amoral mais on sait ce qu’une armée peut faire, ce qu’elle ne peut pas faire. Les sociétés de cyber créent des outils comme des armes, construites pour des 'good guys'. Maintenant, les 'good guys' peuvent utiliser de bons outils d’une mauvaise manière. Mais vous ne pouvez pas blâmer la société qui a construit l’outil."

Gérard Araud, un ancien diplomate qui a travaillé comme consultant durant un an auprès de NSO en 2019, explique pour sa part à l’AFP que "l’on voyait bien toutes les dérives possibles [avec le logiciel Pegasus, ndlr] – d’ailleurs dont l’entreprise n’était pas toujours responsable". Toutefois, il dit ne pas croire que l’entreprise, qui ne compte que "quelques dizaines d’employés", a les moyens de vérifier le déploiement réel de son programme. La seule contrainte qu’elle peut exercer, d’après lui, est d’arrêter de proposer des mises à jour logicielles à un client, s’il est prouvé qu’il viole les termes du contrat.