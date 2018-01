Vidéo | L'eau est devenue une ressource rare, précieuse, voire menacée sur la planète bleue, alors que les ressources sont abondantes. Pourquoi ? Explications en cartes, et en vidéo.

Alors que les ressources sont abondantes sur la Terre, l'eau est devenue une ressource menacée. Mauvaise anticipation des sécheresses, surconsommation, pollutions agricoles et urbaines... tous ces facteurs humains plus que naturels expliquent que l'eau soit aujourd'hui devenue un or bleu.

