Programmation spéciale l 8 mars 2022 - Des femmes dans les guerres

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et dans un contexte très marqué par la guerre en Ukraine ainsi que par le nouveau gouvernement taliban en Afghanistan, France Culture choisit de concentrer ses programmes autour des conflits dans le monde.

7h00 – 9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Cartographie des enjeux du 8 mars dans le monde

Avec Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie

11h – 12h Cultures Monde / Florian Delorme

Semaine spéciale : Les femmes dans les conflits armés

Lundi 7/03 Ukraine : des infirmières bénévoles aux combattantes, un patriotisme au féminin

Mardi 8/03 Syrie : les espoirs massacrés des premières révolutionnaires

Mercredi 9/03 Nigeria : captives des djihadistes

Jeudi 10/03 Colombie : négocier la paix aux prismes du genre

13h00 – 13h20 La Grande Table « Idées » / Olivia Gesbert

De l’Argentine à la Corée : vers une Internationale féministe ?

Femmes de tous les pays, unissez-vous ?

Avec Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc, philosophes, auteurs du Peuple des femmes : un tour du monde féministe (Flammarion, mars 2022)

13h30 – 14h00 : Les Pieds sur terre / Sonia Kronlund

La procureure de Kaboul

Nafisa Mansouri était procureure au tribunal de Kaboul dans une juridiction s’occupant des crimes d’honneur et violences faites aux femmes, et surtout dans les zones contrôlées par les talibans. Jusqu’à ce 15 août 2021, où les talibans s’emparent de la capitale afghane, amnistient et libèrent tous les prisonniers. Parmi eux, un grand nombre a été condamné par Nafisa qui risque désormais sa vie à chaque instant. Elle décide de fuir. Et raconte aujourd’hui son exil et sa carrière au service de la justice des femmes.

18h20 – 19h00 : Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin - en direct de France Bleu Nord à Lille

Le rôle des femmes dans les logiques d’intégration des populations réfugiées en France

Avec des représentants d’associations et des femmes migrantes

19h00- 20h00 : Affaires Culturelles / Arnaud Laporte - en direct de France Bleu Nord à Lille

Avec Kubra Khademi, plasticienne afghane

Dans le cadre de l'exposition "Femmes, regards d'artistes afghans" à la maison Folie Moulins de Lille.

Tout au long de la journée, la rédaction de France Culture, avec la rédaction internationale, proposera interviews et reportages dans les journaux de la rédaction.

Et aussi sur franceculture.fr et l’appli Radio France :

> Le nouveau podcast original “Fais parler les hommes” :

Une série documentaire de Pauline Chanu, Marine Beccarelli, Léa Capuano et Maïwenn Guiziou, réalisée par David Jacubowiez.

Un an après la série exceptionnelle Laisse parler les femmes, qui donnait à entendre des paroles rares, ni militantes ni savantes mais vivantes et sensibles, France Culture tend cette fois son micro aux hommes avec à nouveau, 8 épisodes et 8 lieux de la vie quotidienne.