Quand le nationalisme bulgare fait barrage à l'élargissement européen

En course depuis 2004 pour intégrer l'Union européenne, la Macédoine du Nord a entrepris un parcours d'obstacles, surmontés les uns après les autres. Mais c'était sans compter le barrage de la Bulgarie, où des nationalistes proches du pouvoir revendiquent la souveraineté sur ce jeune pays.

L'Allemagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a cette semaine entrepris de réchauffer un dossier potentiellement gelé. Invitée à Berlin pour évoquer les différends historiques opposant Sofia et Skopje, et au passage débloquer la candidature macédonienne à l'entrée dans l'Union européenne, la ministre bulgare des Affaires étrangères Ekaterina Zakharieva a annoncé mardi "une percée". Même si "nous ne sommes pas encore arrivés au point de dire oui", a-t-elle précisé.

Pour la Macédoine, dont le dépôt de candidature date du... 20 mars 2004, plus rien ne semblait s'opposer à son projet d'entrée dans l'Union européenne. Ni le vieux différend avec la Grèce autour du nom de cet État du sud des Balkans, soldé par l'accord de Prespa en date du 18 juin 2018. Ni les problèmes, désormais résolus, évoqués lors du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019 par la France, les Pays-Bas ou le Danemark.

Mais pour l'un des pays membres de l'Union européenne, il restait un hic. Une vieille histoire de langue et de singularité entre les Bulgares et les Macédoniens est venue contrarier, pour Skopje, les perspectives d'élargissement. Depuis quelques années, Sofia conteste en effet l'existence même d'une langue - un simple dialecte bulgare... - et d'un peuple macédonien. Une raison suffisante, estime la Bulgarie, pour s'opposer à la reprise des négociations d'adhésion à l'UE, prévue le 17 novembre.

Nationalisme larvé

En 2017, Bulgares et Macédoniens ont pourtant décidé de signer un traité d'amitié historique. Une commission d'historiens a même commencé à travailler sur les dossiers clivants. Mais ses travaux ont été interrompus par Skopje, juste avant les élections législatives de Macédoine du Nord en juillet 2020.

Entre temps, la situation politique s'est tendue en Bulgarie. Lors des législatives de 2017, le parti majoritaire, Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (Gerb, "le blason"), n'a obtenu que 32 % des suffrages. Pour se maintenir au pouvoir, le mouvement de centre-droit a dû prendre en compte la coalition d'extrême droite, les Patriotes unis, et ses 9 % d'électeurs.

Or pour les nationalistes bulgares, la Macédoine, c'est la Bulgarie. Elle n'a quitté son giron qu'à l'issue des guerres balkaniques de 1912-1913, au profit de la Serbie, et ni la Yougoslavie de Tito ni l'Union soviétique n'ont permis de questionner son rattachement. De leur côté, les Macédoniens du Nord se considèrent comme un peuple à part, différents des Serbes et des Bulgares.

Mobilisation européenne

Difficile, dès lors, d'imaginer une reprise du dialogue. Du moins pas avant les prochaines élections législatives en Bulgarie, en mars 2021. À moins que l'issue vienne d'en haut ? Sans accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord, "il sera très difficile d'aller de l'avant" - et notamment de déclencher le plan d'investissement de 9 milliards d'euros destiné aux réformes dans les pays candidats… - estimait le 7 octobre 2020 le Hongrois Olivér Várhelyi, commissaire européen à l'élargissement, en tournée dans les Balkans. Il a sans doute été entendu.

Mettez-vous d'accord ! C'est très important.

"J'espère qu'il nous sera encore possible d'organiser la conférence d'adhésion sous notre présidence", a poursuivi la chancelière allemande Angela Merkel dans une allocution en ligne lors du forum de coopération de l'Union européenne avec les Balkans occidentaux, co-présidé à Sofia par la Bulgarie et la Macédoine du Nord.