Quand l’Europe centrale se mobilise en faveur de l’Ukraine

L’Europe n’abandonne pas l’Ukraine, et elle le prouve, avec la visite spectaculaire des Premiers ministres tchèque, polonais et slovène à Kiev. Sous les bombes, les représentants des nations d’Europe centrale sont venus dire leur solidarité et celle du Conseil européen au Président Zelensky.

Le Polonais Mateusz Morawiecki, le Tchèque Petr Fiala et le Slovène Janez Janša, accompagnés du vice-premier ministre polonais et leader du PiS Jarosław Kaczyński, ont embarqué dans le train de 7h30 mardi à la frontière polono-ukrainienne. Direction Kiev, où les dirigeants d’Europe centrale sont arrivés dans la nuit. C’est la visite officielle la plus longue, la plus dangereuse et la plus marquante en Ukraine depuis l’agression de la Russie, le 24 février.

Comme une réminiscence des rencontres secrètes, dans les années 1980, entre dissidents tchécoslovaques de la Charte 77 et polonais de Solidarność, qui prenaient le train pour se retrouver en Silésie. Jarosław Kaczyński était souvent de ces "balades en montagne" dans les Monts des Géants. Fiala et Janša, eux, se sont engagés contre les régimes communistes et en faveur de la démocratie.

Morawiecki, Fiala, Jansa, Kaszynski… Tous ont été des dissidents dans leur jeunesse, et tous se souviennent que Poutine était un "guébiste" – un membre du KGB soviétique, leur ennemi. Quoique issus de mouvements différents – du conservatisme bon teint à l’anti-libéralisme populiste, tous sont anti-communistes et anti-Russes. Et leur propos est, aujourd’hui, à mille lieues du discours alambiqué tenu par les Européens de l’ouest, qui ont toujours prôné la modération avec la Russie.

"Un soutien sans équivoque"

Pour Mateusz Morawieski, le Premier ministre polonais, se rendre dans la capitale ukrainienne sous les bombes, c’est "réaffirmer le soutien, sans équivoque, de l’ensemble de l’Union européenne à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine et présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l’État et à la société ukrainienne".

Un message reçu avec reconnaissance, qui, par la voix de leur Premier ministre Denys Chmyhal, ont salué "le courage des vrais amis de l’Ukraine". Les Ukrainiens savent en effet que l'aide et le salut ne peuvent venir de l'Europe uniquement, même si la délégation européenne a reçu la bénédiction d’Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, et de Charles Michel, le Président du Conseil européen.

Lors de cette visite à Kiev, Jarosław Kaczyński a demandé la création d’une mission de paix de l’Otan, tandis que le Premier ministre polonais rappelait qu'il faut que "l’UE donne très rapidement à l'Ukraine le statut de candidat". Petr Fiala, lui, a insisté sur l’urgence de fournir des armes aux Ukrainiens.

Car tous les pays d’Europe centrale ont en mémoire ce propos du président polonais Lech Kaczyński, décédé dans un accident d’avion en 2008 à Tbilissi, et redit à Kiev par Mateusz Morawiecki : "Aujourd'hui, c’est la Géorgie, demain l'Ukraine, après-demain les Pays baltes et, plus tard, ce sera au tour de mon pays : la Pologne."