Quelques leçons à tirer de la pandémie

Il n’y aura pas de monde d’après. Les tendances de fond, que nous connaissions avant l’épidémie, persistent : rivalité sino-américaine, populations vieillissantes, revers démocratique, réchauffement climatique, insécurité numérique, prolifération nucléaire, terrorisme. Nous sommes en train de retrouver progressivement le même monde qu'avant, et ce même s’il n’est pas certain, selon plusieurs experts, que nous en ayons fini avec le Covid-19, qui ne cesse de muter.

Si les tendances de fond persistent, la pandémie a permis de comparer l'efficacité des élites dirigeantes

Cela fait un an et demi que nous vivons avec la pandémie et que nous en mourons, écrit Richard Haass. Et nous commençons à en savoir un peu plus à son sujet. Nous avons cru qu’il avait démarré sur un marché aux animaux vivants à Wuhan. A présent, un nombre croissant d’experts estiment plus probable qu’il a émergé accidentellement d’une imprudence commise à l’Institut de virologie de Wuhan. Et que les autorités chinoises sont parvenues à le dissimuler. Cela expliquerait, en particulier, l’obstination avec lesquelles les gouvernants du pays refusent de laisser travailler sur place la moindre commission d’enquête. La thèse de la transmission par la chauve-souris et le pangolin tient de moins en moins.

Mais plus cette probable vérité se fraiera son chemin dans l’opinion publique mondiale, plus les dirigeants chinois peuvent redouter un affaiblissement de leur standing international. C’est pourquoi ils sont inquiets de l’ordre donné par le président Biden d’accroître les efforts des services américains de renseignement pour acquérir enfin des certitudes sur l’origine d’une épidémie qui a mis KO l’économie mondiale.

On a pensé que l’épidémie serait aussi été l’occasion de tester la capacité de résilience respective des différents systèmes socio-politiques. Et le Parti communiste chinois a beaucoup insisté sur les avantages qu’aurait constitué le formidable contrôle social qu’il exerce sur la société chinoise. Mais il apparaît finalement que ce n’est pas le système qui fait la différence et que des démocraties irréprochables, comme Taïwan ou la Nouvelle Zélande, ont obtenu d’excellents résultats, alors que des régimes autoritaires comme celui de la Russie ou de l’Iran, ont provoqué des désastres. Non, ce qui a fait la différence, a été la qualité du leadership. Dans l’ensemble, les soi-disant "hommes forts" populistes, comme Trump, Bolsonaro, ou Modi, ont provoqué des catastrophes. Ils sont généralement indifférents aux faits et aveuglés par la surestimation de leurs propres capacités. Les dirigeants disposant d'une réelle expertise ont démontré leur propre supériorité.

Qu'a révélé la pandémie ?

On a vu aussi que la stratégie "Tester, tracer, isoler", considérée comme la meilleure au départ, s’est révélée insuffisante. Il fallait en outre vacciner une proportion très importante de la population pour empêcher la circulation du virus. Et sur ce point, il faut féliciter l’administration Trump d’avoir mis le paquet pour aider les laboratoires à mettre au point des vaccins dans un temps record et inespéré. On a vu, à cette occasion, comme lorsqu’il a fallu diriger les gens vers les vaccinodromes, combien le secteur privé était essentiel. On a vu aussi combien les technologies numériques s’étaient révélées déterminantes pour maintenir un niveau d’activité minimum. Imaginons seulement que la même épreuve ait été subie par nos pays avant l’introduction des possibilités qu’offre le télétravail… On a réalisé combien la sécurité sanitaire était essentielle à l’activité économique. Là où, comme en Chine et aux Etats-Unis, la pandémie a été rapidement contrôlée, la vie économique et sociale a pu retrouver son cours normal.

L’épidémie aurait tué entre 3 et 4 millions de personnes selon les chiffres communiqués par les gouvernements. En réalité, il faut probablement multiplier ces chiffres par deux. Certains gouvernements cachent leurs véritables données, en particulier la Russie. Et en Inde, les décès survenus hors des hôpitaux sont difficilement comptabilisés.

Ce qu’a révélé la pandémie, c’est la faiblesse de ce qu’on appelle "la communauté internationale". Certains pays producteurs de vaccins, comme les Etats-Unis, les ont conservés égoïstement pour leur propre population. Enfin, avertit Richard Haass, il faut tirer toutes les conclusions dont la manière dont nous avons fait face, collectivement, à cette épidémie, car ce n’est certainement pas la dernière…