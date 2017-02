Qu'est-ce qu'être opposant en Russie

Deux ans après l’assassinat de l’opposant Boris Nemtsov, et à quelques mois de la présidentielle, que reste-t-il de l’opposition en Russie ? Une contestation du pouvoir de Poutine est-elle encore possible ?

Il y a tout juste deux ans, le 27 février 2015, l’opposant Boris Nemtsov était assassiné de plusieurs balles au pieds du Kremlin. Des manifestations sont prévues en Russie ce dimanche et un documentaire consacré à Nemtsov doit être diffusé dans une vingtaine de villes du pays. Des actions limitées alors qu’à quelques mois de l’élection présidentielle de 2018, le pouvoir russe continue de verrouiller toute opposition et à étouffer dans l’oeuf des mobilisations. Ces dernières sont moins nombreuses, moins frontales et directement politiques. Loin des manifestations qui avaient accompagné le dernier scrutin présidentiel. Que veut dire être opposant aujourd’hui dans la Russie de Poutine ?

1) Une opposition politique réduite à néant

Alexeï Navalny répète qu’il compte bien se présenter à la présidentielle. Mais cet opposant à Poutine — qui dénonce sans relâche la corruption du pouvoir — n’est pas assuré d’avoir les moyens de le faire. Il a une fois encore été condamné mercredi 8 février à cinq ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Cette sentence de la Cour de justice de Kirov, à 800 kilomètres de Moscou, entraîne, en théorie, son inéligibilité. Alexeï Navalny dénonce un procès politique et a fait appel de la décision.

“L’enjeu est d’une part la neutralisation de Navalny, qui ne désarme pas. Mais aussi de perpétuer une figure de l’ennemi. Car s’il n’y a pas d’opposition pourquoi les gens se mobiliseraient ? “ estime Françoise Daucé, directrice d'études à l'EHESS, et auteur de “Etre opposant dans la Russie contemporaine”.

Le pouvoir chercherait ainsi le soutien actif et patriotique d’une population qui, de plus en plus se désintéresse de la politique. En cela, le pouvoir de Poutine aurait donc besoin de ces opposants. Pourtant de plus en plus rares.

Alexeï Navalny est l’un des derniers opposants médiatiques. Il fait partie de ceux à avoir pris la tête de l’opposition lors des grandes manifestations de 2011 et 2012. Quelques dizaines de milliers de personnes étaient alors descendues dans la rue pour dénoncer la fraude électorale, aux législatives et à la présidentielle, et le pouvoir ainsi conforté de Vladimir Poutine. Ils étaient alors emmenés par d’anciens ministres libéraux, Boris Nemtsov et Mikhaïl Kassianov, l'opposant russe d'extrême gauche Sergueï Oudaltsov ,ou encore l’ancien champion du monde d’échecs Gary Kasparov.

Quatre ans plus tard, difficile de parler d’opposition. Elle est peu à peu anéantie, quasiment au sens propre. Oudaltsov a été emprisonné suite à ces manifestations, Kasparov a quitté le pays, et Boris Nemtsov a été abattu. La politologue Marie Mendras revenait sur cet assassinat dans les Matins "Qui peut encore s'opposer à Vladimir Poutine" (04/03/2015) :

C’est le premier assassinat politique d’un ancien gouvernant de l’époque Eltsine. Le signe est très clair : une personnalité comme Nemtsov gêne. Car il connaissait de l’intérieur les mécanismes du pouvoir et les institutions russes. Il était capable de tenir le mouvement démocratique en Russie alors que la plupart des autres leaders sont en prison, en résidence surveillée ou à l’étranger.

Mi-février 2017, l’un des proches de Nemtsov, l’opposant Vladimir Kara-Murza (aujourd’hui coordinateur du mouvement "Russie ouverte" de l’ex-oligarque en exil Mikhaïl Khodorkovski) a quitté la Russie. Quelques jours plus tôt, il avait été admis aux urgences pour une défaillance inexpliquée de plusieurs organes vitaux. Et des doutes avaient surgi sur un éventuel empoisonnement. Dans le cadre de la fondation Open Russia, Vladimir Kara-Mourza a notamment piloté un projet cherchant à soutenir de jeunes opposants lors des dernières élections législatives, en septembre.

2) Résignation, compromis et contournements

Dans ce contexte se répand peu à peu la conviction, même chez les militants de l’opposition civique, qu’il n’y a plus de possibilité d’agir dans le champ politique. Les manifestations de 2011-2012 sont loin. Et faute d'espoir de changer la donne au prochain scrutin, l’opposition politique a fait place à des formes de compromis, de contournements, analyse la chercheuse Françoise Daucé :

Cela ne veut pas dire que la société est apathique. Mais la mobilisation se fait à travers un engagement moins directement politique. Ce sont des dissensions légères, comme par exemple des pratiques culturelles alternatives. Il y a d’ailleurs sûrement là des choses qui ne sont pas spécifiques au cas russe. Cela peut paraître anecdotique mais en fait ce sont des comportements alternatifs qui ne rentrent pas dans le récit de la Russie guerrière et du projet militariste porté par l’Etat.

3) Un arsenal législatif renforcé

Sous couvert de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, le pouvoir a adopté en juin 2016 une série d’amendements à la loi anti-terroriste, rassemblés sous le terme de “lois Yarovaya” (du nom de la députée). Ils menacent surtout la liberté d’expression. Le grand volet numérique du texte vise ainsi à tuer dans l’oeuf toute opposition. La loi oblige entre autres les entreprises russes diffusant des contenus sur le web à conserver pendant un an sur le territoire russe les données relatives aux appels, messages textuels, photos, vidéos… Et à les fournir aux agences gouvernementales qui les réclament. Une manière à la fois d’exclure du jeu toutes les entreprises qui ne voudront ou ne pourront financièrement construire les centres de données nécessaires à la conservation de ces milliards de données. Et d’instaurer un contrôle étatique des données numériques russes.

Année après année, le pouvoir de Poutine a verrouillé le système de toute part. La parole des militants associatifs est elle aussi contrôlée au moyen de la loi sur les “agents de l’étrangers”. Environ 150 ONG œuvrant dans des domaines aussi divers que l’éducation, la santé, l’environnement, les droits de l’homme, ont été inscrites au registre des « agents de l'étranger », dont 27 ont totalement fermé.

4) Les médias sous contrôle

Le contrôle des médias est de plus en plus fort, notamment depuis la création en 2008 du Roskomnadzor, un organisme de régulation aux pouvoirs de plus en plus élargis, notamment sur l’espace en ligne. Depuis 2012, pas moins de huit textes de loi ont été adoptés pour encadrer les médias. Très utilisée, la loi contre l'extrémisme. Cette notion au contour indéterminé a permis d'empêcher la diffusion de plusieurs sites d'opposition, le journal lenta.ru, le site du joueur d'échec et opposant Garry Kasparov ou encore Grani.ru, un site d'information d'opposition. Le site zapretno.info ("ce qui est interdit") recense des exemples de contenus interdits. A cela s'ajoutent les contraintes économiques qui menacent la survie des titres indépendants.

Si le web est de plus en plus encadré, néanmoins il existe encore des espace en ligne qu’occupent des paroles alternatives. Mais là aussi, la parole se fait moins politique, explique la chercheuse Françoise Daucé