Qui sont les nouveaux dissidents ?

Quelles filiations existent entre les figures historiques de la dissidence et ceux qui aujourd'hui mènent une lutte non-violente et individuelle contre les injustices ? Entretien avec le philosophe Michel Eltchaninoff, qui lance une association dédiée aux dissidents du monde entier.

• Crédits : .

Ils luttent contre les injustices de manière avant tout éthique, individuelle et non violente : en Chine, en Iran, en Russie, mais aussi dans les démocraties, agissent de “nouveaux dissidents”. Pour les faire connaître - et se rencontrer - le philosophe Michel Eltchaninoff lance une association qui leur est consacrée. Dans la continuité d’un livre du même nom publié l'an dernier, dans lequel il dressait une forme de cartographie de ces militants à travers le monde.

Pourquoi aujourd’hui donner corps à votre travail sur les “nouveaux dissidents” à travers une association ?

Nous souhaitons créer un espace d’expression et de dialogue entre des dissidents du monde entier qui souvent ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Ils pourront échanger leurs expériences, et expliquer ce qui se passe dans leur pays. La sortie de mon ouvrage m’avait donné l’opportunité de faire se rencontrer par exemple une dissidente chinoise, une Biélorusse et une Mexicaine.

ÉCOUTER La Grande table avec la dissidente chinoise réfugiée à Hong Kong Zeng Jinyan

Qu’entendez-vous par “nouveaux” dissidents ?

Le terme, né dans l’URSS des années 60 et 70, est tombé en désuétude, après la chute du mur de Berlin. En France, le terme de dissidence est même aujourd’hui capté par une frange de l’ultra-droite : ce sont les sites d’Alain Soral et Dieudonné qui se revendiquent de la dissidence. En partie parce que le concept a été déserté. Pourtant, depuis les années 1990, il y a de nouveaux durcissements dans le monde - dans les dictatures, mais aussi avec la montée de démocraties identitaires et autoritaires. C’est le cas notamment dans l’ancien bloc soviétique, qui connaît le poutinisme, la guerre en Ukraine et le pouvoir d’Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Mais aussi en Chine, en Iran, au Mexique… Et dans ce contexte, ma conviction est que les dissidents d’antan ont en quelque sorte des petits-enfants. Avec des manières de s'exprimer similaires à celles qu'ils avaient.

C'est-à-dire ?

Ils agissent sans violence, ils ne prennent pas les armes. De manière personnelle et individuelle. Ils n'agissent pas pour un parti ou une organisation. Et sans se cacher : ils parlent à découvert, en leur nom et donc à leurs risques et périls. C'est pour moi leur mode d'action qui caractérise ces nouveaux dissidents.

Vous êtes allé à leur rencontre et en avez fait un ouvrage, paru l’an dernier. À quoi s’opposent les dissidents d'aujourd’hui ?

A des formes d’abus de pouvoir plus diffuses que ne le faisaient les dissidents historiques. Il y a encore des dictatures où les dissidents sont enfermés sans jugement, comme par exemple en Chine. Mais aussi des régimes autoritaires qui n’ont que l’apparence de la démocratie, comme la Russie de Poutine ou de plus en plus de la Turquie d’Erdogan. Parmi ceux que j’ai rencontrés, il y a Rehaine, une jeune fille qui a fait une vidéo devenue virale, où elle chante “Happy” sur un toit de Téhéran, sans voile. Au Mexique, une démocratie défaillante où corruption et monde du crime sont très puissants, les “mères patrie” font des flash mobs pour dénoncer disparitions et violences l’égard des jeunes.

Il y a quelques années et même mois, la notion de dissidence pouvait sembler exotique. On se disait : “la dissidence, c’est ailleurs”. Depuis la prise de fonction de Donald Trump, dans la presse américaine on peut lire des articles qui se demandent si des Etats ou des citoyens vont “entrer en dissidence”. Aujourd’hui, on voit bien qu’il faut se demander si les prochaines dissidences n’apparaîtront pas aux Etats-Unis et en Europe. Je pense d’ailleurs qu’on peut déjà en trouver : quand un lanceur d’alerte dénonce - de manière non violente et en son nom - des abus de pouvoir ou des opacités, on peut dire qu’il fait partie de ces nouveaux dissidents.

Revendiquent-ils cet héritage historique ?

Non, pas partout. Et d’abord parce que l’histoire des dissidents n’est pas très connue. Bien sûr dans les pays de l’ex-URSS, on connaît les figures comme Andreï Sakharov et Vladimir Boukovski. Mais ailleurs assez peu. Notre volonté est aussi de recréer ce lien, de donner une épaisseur à une histoire qui est celle d’une opposition non violente et individuelle à des pouvoirs. Dans un monde de plus en plus cahotique, nous voulons redonner du sens à cette histoire de la dissidence qui malheureusement n’est pas terminée.

A ÉCOUTER L'émission Culture monde avait consacré une semaine aux nouvelles dissidences, librement inspirée de l'ouvrage de Michel Eltchaninoff (mars 2016)